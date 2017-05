Jan 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14LE2 HDFC 119D 9-Jan-15 99.9773 8.2978 6 335 99.9774 8.2509 INE597H14CN4 TGS INVESTMENT AND 84D 9-Jan-15 99.9759 8.7986 1 50 99.9759 8.7986 INE977J14BL0 TRAPTI TRADING 84D 9-Jan-15 99.9759 8.7986 1 25 99.9759 8.7986 INE208A14782 ASHOK LEYLAND 62D 12-Jan-15 99.9080 8.4027 2 125 99.9080 8.4027 INE688I14BC4 CAP FIRST 60D 12-Jan-15 99.9069 8.5033 1 50 99.9069 8.5033 INE647O14139 PANTALOONS FASHION 60D 12-Jan-15 99.9058 8.6039 1 10 99.9058 8.6039 INE597H14CR5 TGS INVESTMENT AND 60D 13-Jan-15 99.8851 8.3973 1 50 99.8851 8.3973 INE763G14BK2 ICICI SECURITIES 60D 13-Jan-15 99.8851 8.3973 1 25 99.8851 8.3973 INE851M14BY4 VOLKSWAGEN FIN 70D 14-Jan-15 99.8637 8.3029 1 100 99.8637 8.3029 INE001A14KX4 HDFC 163D 15-Jan-15 99.8415 8.2778 1 200 99.8415 8.2778 INE523H14PI2 JM FIN PRODUCTS 164D 15-Jan-15 99.8315 8.8009 2 50 99.8315 8.8009 INE694L14889 TALWANDI SABO 59D 16-Jan-15 99.8158 8.4196 1 75 99.8158 8.4196 INE851M14AG3 VOLKSWAGEN FIN 364D 16-Jan-15 99.8306 8.8480 1 50 99.8306 8.8480 INE539K14169 CREDILA FIN SERV PVT. 19-Jan-15 99.7459 8.4530 1 75 99.7459 8.4530 INE759E14AI1 LT FINCORP 91D 19-Jan-15 99.7459 8.4530 1 50 99.7459 8.4530 INE144H14438 DEUTSCHE INVESTMENTS90D 19-Jan-15 99.7455 8.4663 1 25 99.7455 8.4663 INE001A14LD4 HDFC 130D 19-Jan-15 99.7475 8.3996 1 10 99.7475 8.3996 INE860H14OF7 ADITYA BIRLA FIN 364D 23-Jan-15 99.6560 8.3996 1 100 99.6560 8.3996 INE036A14AH4 RELIANCE INFRAST 59D 23-Jan-15 99.6522 9.0993 1 5 99.6522 9.0993 INE860H14QZ0 ADITYA BIRLA FIN 63D 27-Jan-15 99.5646 8.4008 1 100 99.5646 8.4008 INE916D14UD8 KOTAK MAH PRIME 62D 27-Jan-15 99.5924 8.2990 1 5 99.5924 8.2990 INE306N14DY3 TATA CAP FIN SERV 24D 29-Jan-15 99.5190 8.4006 2 200 99.5190 8.4006 INE531F14BI9 EDELWEISS SECURITIES 28D29-Jan-15 99.5364 8.5001 2 200 99.5364 8.5001 INE532F14RA0 EDELWEISS FIN SERV 28D 29-Jan-15 99.5364 8.5001 2 200 99.5364 8.5001 INE110L14175 RELIANCE JIO 62D 29-Jan-15 99.5239 8.3147 1 100 99.5239 8.3147 INE949L14283 AU FINANCIERS (INDIA)74D30-Jan-15 99.4962 8.8009 1 5 99.4962 8.8009 INE144H14446 DEUTSCHE INVESTMENTS91D 2-Feb-15 99.4260 8.4288 1 115 99.4260 8.4288 INE774D14HH9 MAH MAH FIN SERV 60D 6-Feb-15 99.3409 8.3506 1 100 99.3409 8.3506 INE001A14LJ1 HDFC 128D 13-Feb-15 99.2151 8.2501 1 5 99.2151 8.2501 INE825A14379 VARDHMAN TEXTILES 61D 16-Feb-15 99.1382 8.3498 1 10 99.1382 8.3498 INE738C14917 BHARAT ALUMINIUM 66D 23-Feb-15 98.9738 8.4099 1 10 98.9738 8.4099 INE205A14AX2 SESA STERLITE 62D 23-Feb-15 98.9750 8.4000 1 10 98.9750 8.4000 INE043D14IF1 IDFC 88D 27-Feb-15 98.8980 8.3002 1 10 98.8980 8.3002 INE027E14630 FAMILY CREDIT 179D 27-Feb-15 98.8626 8.5699 1 5 98.8626 8.5699 INE850M14091 IFMR CAP FIN PVT 204D 27-Feb-15 98.5576 10.6836 1 4 98.5576 10.6836 INE514E14HQ8 EXIM 60D 3-Mar-15 98.8162 8.2503 1 5 98.8162 8.2503 INE013A14SS2 RELIANCE CAP 161D 23-Mar-15 98.2859 8.7200 2 100 98.2859 8.7200 INE660A14KT5 SUNDARAM FIN 365D 7-Apr-15 97.8386 9.0600 1 1 97.8386 9.0600 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 93.1265 8.9800 2 130 93.1265 8.9800 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 93.1478 8.9801 1 25 93.1478 8.9801 INE001A14LQ6 HDFC 364D 16-Nov-15 92.8712 8.9799 2 50 92.8712 8.9799 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com