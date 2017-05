Jan 15 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14AM5 SESA STERLITE 60D 16-Jan-15 99.9773 8.2874 3 650 99.9773 8.2874 INE705L14420 VODAFONE INDIA 365D 22-Jan-15 99.8410 8.3039 1 50 99.8410 8.3039 INE001A14LW4 HDFC 57D 23-Jan-15 99.8185 8.2960 1 125 99.8185 8.2960 INE110L14167 RELIANCE JIO 62D 27-Jan-15 99.7246 8.3999 1 1 99.7246 8.3999 INE975G14312 ILFS TRANSPORTATION 30D 28-Jan-15 99.6919 9.4003 1 85 99.6919 9.4003 INE975G14312 ILFS TRANSPORTATION 30D 28-Jan-15 99.6663 9.4006 1 15 99.6663 9.4006 INE532F14RA0 EDELWEISS FIN SERV 28D 29-Jan-15 99.6756 8.4842 2 150 99.6759 8.4772 INE804I14IQ2 ECL FIN 28D 29-Jan-15 99.6763 8.4676 2 150 99.6788 8.4011 INE531F14BI9 EDELWEISS SECURITIES 28D29-Jan-15 99.6750 8.5008 1 125 99.6750 8.5008 INE872A14GS6 SREI INFRAST FIN 29D 30-Jan-15 99.6113 9.4953 1 50 99.6113 9.4953 INE043D14HX6 IDFC 127D 30-Jan-15 99.6865 8.1991 1 5 99.6865 8.1991 INE872A14GS6 SREI INFRAST FIN 29D 30-Jan-15 99.6427 9.3487 1 5 99.6427 9.3487 INE870D14536 NATIONAL FERTILIZERS 32D 2-Feb-15 99.6126 8.3501 1 5 99.6126 8.3501 INE001A14LR4 HDFC 83D 9-Feb-15 99.4475 8.4493 1 10 99.4475 8.4493 INE835P14145 RELIGARE COMTRADE 58D 13-Feb-15 99.3143 9.0003 1 25 99.3143 9.0003 INE114A14BJ3 SAIL 89D 18-Feb-15 99.2328 8.2998 6 260 99.2328 8.2998 INE296A14IN5 BAJAJ FIN 91D 27-Feb-15 99.0314 8.4999 1 10 99.0314 8.4999 INE523E14MP1 L T FIN 154D 27-Feb-15 99.0314 8.4999 1 10 99.0314 8.4999 INE306N14DL0 TATA CAP FIN SERV 148D 4-Mar-15 98.9388 8.3296 1 75 98.9388 8.3296 INE001A14LF9 HDFC 173D 4-Mar-15 98.9203 8.2998 1 25 98.9203 8.2998 INE774D14HI7 MAH MAH FIN SERV 86D 4-Mar-15 98.9173 8.5002 1 10 98.9173 8.5002 INE043D14IG9 IDFC 88D 10-Mar-15 98.7803 8.3461 2 60 98.7803 8.3461 INE020B14243 REC 220D 13-Mar-15 98.7575 8.2003 1 50 98.7575 8.2003 INE144H14461 DEUTSCHE INVEST 89D 16-Mar-15 98.6125 8.5594 3 152 98.6125 8.5594 INE296A14ID6 BAJAJ FIN 364D 7-Aug-15 95.2735 8.9200 1 25 95.2735 8.9200 INE036A14860 RELIANCE INFRAST 364D 21-Aug-15 94.1734 10.3591 1 0.5 94.1734 10.3591 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 92.1990 8.8999 6 250 92.1990 8.8999 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com