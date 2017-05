Jan 16 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE870D14528 NATIONAL FERTILIZERS 31D19-Jan-15 99.9314 8.3521 3 250 99.9314 8.3521 INE860H14QW7 ADITYA BIRLA FIN 80D 19-Jan-15 99.9310 8.4008 1 75 99.9310 8.4008 INE759E14AI1 LT FINCORP 91D 19-Jan-15 99.9310 8.4008 1 50 99.9310 8.4008 INE597H14CP9 TGS INVESTMENT AND 90D 20-Jan-15 99.9069 8.5033 1 100 99.9069 8.5033 INE110L14159 RELIANCE JIO 60D 20-Jan-15 99.9113 8.1011 1 50 99.9113 8.1011 INE205A14AQ6 SESA STERLITE 59D 22-Jan-15 99.8646 8.2480 2 205 99.8646 8.2480 INE705L14420 VODAFONE INDIA 365D 22-Jan-15 99.8621 8.4005 1 50 99.8621 8.4005 INE001A14LW4 HDFC 57D 23-Jan-15 99.8411 8.2987 1 150 99.8411 8.2987 INE055A14BV3 CENTURY TEXTILES AND 23-Jan-15 99.8411 8.2987 1 130 99.8411 8.2987 INE245A14156 THE TATA POWER 203D 23-Jan-15 99.8396 8.3772 1 75 99.8396 8.3772 INE742O14070 RELIANCE RETAIL 60D 23-Jan-15 99.8420 8.2516 1 50 99.8420 8.2516 INE647O14154 PANTALOONS FASHION 59D 23-Jan-15 99.8373 8.4975 1 30 99.8373 8.4975 INE860H14QZ0 ADITYA BIRLA FIN 63D 27-Jan-15 99.7500 8.3162 1 95 99.7500 8.3162 INE532F14RA0 EDELWEISS FIN SERV 28D 29-Jan-15 99.6986 8.4891 3 125 99.6982 8.4993 INE759E14AN1 LT FINCORP 48D 29-Jan-15 99.7001 8.4446 4 115 99.6999 8.4512 INE027E14747 FAMILY CREDIT 48D 29-Jan-15 99.6982 8.4993 1 50 99.6982 8.4993 INE804I14IQ2 ECL FIN 28D 29-Jan-15 99.6982 8.4993 1 50 99.6982 8.4993 INE572E14395 PNB HOUSING FIN 74D 30-Jan-15 99.6827 8.2988 1 125 99.6827 8.2988 INE881J14IF1 SREI EQUIPMENT FIN 29D 30-Jan-15 99.6716 8.5901 1 20 99.6716 8.5901 INE852K14190 RELIGARE HOUSING 22D 30-Jan-15 99.6522 9.0993 1 10 99.6522 9.0993 INE835P14145 RELIGARE COMTRADE 58D 13-Feb-15 99.2081 10.4054 1 25 99.2081 10.4054 INE155A14EP7 TATA MOTORS 178D 26-Feb-15 99.0873 8.2001 1 100 99.0873 8.2001 INE018A14CL0 LARSEN AND TOUBRO 179D 27-Feb-15 99.0653 8.1996 2 400 99.0653 8.1996 INE557F14CU7 NATIONAL HOUSING BK53D 3-Mar-15 99.0478 8.1603 1 25 99.0478 8.1603 INE514E14HE4 EXIM 147D 17-Mar-15 98.7379 8.1852 1 50 98.7379 8.1852 INE514E14HE4 EXIM 147D 17-Mar-15 98.6700 8.1999 2 35 98.6700 8.1999 INE245A14180 THE TATA POWER 358D 11-Nov-15 93.3601 8.7700 1 25 93.3601 8.7700 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 92.7472 8.8918 5 150 92.7410 8.9001 INE001A14LY0 HDFC 364D 9-Dec-15 92.6154 8.9000 1 50 92.6154 8.9000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com