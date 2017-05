Mar 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE742O14096 RELIANCE RETAIL 60D 20-Mar-15 99.9562 7.9970 1 150 99.9562 7.9970 INE486A14701 CESC 127D 20-Mar-15 99.9581 7.6500 3 100 99.9581 7.6500 INE205A14AC6 SESA STERLITE 179D 20-Mar-15 99.9583 7.6134 1 50 99.9583 7.6134 INE694L14863 TALWANDI SABO 128D 20-Mar-15 99.9542 8.3623 1 35 99.9542 8.3623 INE013A14SS2 RELIANCE CAP 161D 23-Mar-15 99.8869 8.2656 1 50 99.8869 8.2656 INE148I14HG7 INDIABULLS HOUSING 60D 23-Mar-15 99.8837 8.4998 1 25 99.8837 8.4998 INE306N14DH8 TATA CAP FIN SERV 180D 23-Mar-15 99.8914 7.9364 1 8.5 99.8914 7.9364 INE059B14EZ8 SIMPLEX INFRASTS 42D 23-Mar-15 99.9097 8.2473 1 5 99.9097 8.2473 INE774D14HM9 MAH MAH FIN SERV 54D 24-Mar-15 99.8638 8.2968 1 100 99.8638 8.2968 INE694L14970 TALWANDI SABO 99D 25-Mar-15 99.8427 8.2150 1 225 99.8427 8.2150 INE759E14AV4 LT FINCORP 35D 25-Mar-15 99.8376 8.4818 1 50 99.8376 8.4818 INE020E14EW1 STCI FIN 54D 25-Mar-15 99.8687 7.9979 1 5 99.8687 7.9979 INE691I14BN5 L T INFRAST FIN 30D 25-Mar-15 99.8687 7.9979 1 5 99.8687 7.9979 INE205A14AZ7 SESA STERLITE 63D 26-Mar-15 99.8209 8.1861 1 150 99.8209 8.1861 INE055A14CE7 CENTURY TEXTILES AND 48D26-Mar-15 99.8468 8.0005 1 5 99.8468 8.0005 INE657K14987 RHC HOLDING 297D 26-Mar-15 99.7548 11.2147 1 1.5 99.7548 11.2147 INE148I14HF9 INDIABULLS HOUSING 63D 27-Mar-15 99.8031 9.0013 1 5 99.8031 9.0013 INE870D14577 NATIONAL FERTILIZERS 22D27-Mar-15 99.8261 7.9480 1 5 99.8261 7.9480 INE557F14CX1 NATIONAL HOUSING BK33D 30-Mar-15 99.7459 7.7486 3 1250 99.7459 7.7486 INE114A14BN5 SAIL 55D 30-Mar-15 99.7238 8.4244 1 15 99.7238 8.4244 INE069A14FP7 ADITYA BIRLA NUVO 59D 30-Mar-15 99.7670 7.7494 1 5 99.7670 7.7494 INE572E14445 PNB HOUSING FIN 55D 30-Mar-15 99.7685 7.6994 1 5 99.7685 7.6994 INE688I14BM3 CAP FIRST 54D 30-Mar-15 99.7625 7.8994 1 5 99.7625 7.8994 INE872A14GX6 SREI INFRAST FIN 28D 30-Mar-15 99.7280 9.0501 1 5 99.7280 9.0501 INE531F14BK5 EDELWEISS SECURITIES 32D31-Mar-15 99.7160 7.9966 1 100 99.7160 7.9966 INE879F14540 INFINA FIN PRIVATE 22D 31-Mar-15 99.6850 8.8722 1 100 99.6850 8.8722 INE532F14RW4 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Mar-15 99.7159 7.9994 1 25 99.7159 7.9994 INE001A14MG5 HDFC 55D 6-Apr-15 99.5407 8.8641 1 75 99.5407 8.8641 INE977J14BT3 TRAPTI TRADING 90D 9-Apr-15 99.4385 9.3684 1 55 99.4385 9.3684 INE866I14MM2 INDIA INFOLINE FIN 89D 13-Apr-15 99.3704 9.2504 1 100 99.3704 9.2504 INE866I14MN0 INDIA INFOLINE FIN 90D 15-Apr-15 99.3204 9.2500 1 100 99.3204 9.2500 INE866I14MU5 INDIA INFOLINE FIN 85D 30-Apr-15 98.9468 9.2502 1 100 98.9468 9.2502 INE597H14DF8 TGS INVESTMENT AND 65D 30-Apr-15 98.9750 9.0000 1 5 98.9750 9.0000 INE202B14CP9 DEWAN HOUSING FIN 91D 8-May-15 98.7372 9.3364 2 30 98.7421 9.2997 INE202B14CO2 DEWAN HOUSING FIN 94D 11-May-15 98.6676 9.2999 1 25 98.6676 9.2999 INE866I14NI8 INDIA INFOLINE FIN 62D 11-May-15 98.7029 9.0502 1 5 98.7029 9.0502 INE202B14CS3 DEWAN HOUSING FIN 88D 22-May-15 98.3751 9.2752 1 100 98.3751 9.2752 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 98.4804 8.8002 1 25 98.4804 8.8002 INE155A14FV2 TATA MOTORS 89D 26-May-15 98.3746 8.7402 1 65 98.3746 8.7402 INE738C14AC2 BHARAT ALUMINIUM 85D 26-May-15 98.3673 8.7801 1 36.75 98.3673 8.7801 INE742F14326 ADANI PORTS AND 365D 27-May-15 98.2569 9.2503 2 500 98.2569 9.2503 INE749A14DH6 JINDAL STEEL POWER 251D 28-May-15 98.0050 10.4648 2 165 98.0050 10.4648 INE498L14422 L T FIN HOLDINGS 169D 29-May-15 98.2518 9.0201 1 50 98.2518 9.0201 INE071G14450 ICICI HOME FIN 168D 1-Jun-15 98.2279 8.7798 2 75 98.2279 8.7798 INE404K14851 SHAPOORJI PALLONJI 306D 2-Jun-15 98.1455 9.0748 1 50 98.1455 9.0748 INE296A14HV0 BAJAJ FIN 363D 8-Jun-15 98.0397 8.9002 1 50 98.0397 8.9002 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com