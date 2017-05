Mar 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14AH0 SIDBI 23D 20-Mar-15 99.9792 7.5936 1 300 99.9792 7.5936 INE081A14155 TATA STEEL 88D 20-Mar-15 99.9762 8.6891 1 290 99.9762 8.6891 INE261F14699 NABARD 42D 20-Mar-15 99.9793 7.5571 1 45 99.9793 7.5571 INE389H14553 KEC INTERNATIONAL 88D 20-Mar-15 99.9772 8.3239 1 31.2 99.9772 8.3239 INE532F14QW6 EDELWEISS FIN SERV 86D 20-Mar-15 99.9781 7.9953 1 25 99.9781 7.9953 INE891D14JL9 REDINGTON INDIA 60D 20-Mar-15 99.9790 7.6666 1 25 99.9790 7.6666 INE059B14EO2 SIMPLEX INFRASTS 115D 20-Mar-15 99.9694 11.1724 1 1 99.9694 11.1724 INE059B14EZ8 SIMPLEX INFRASTS 42D 23-Mar-15 99.9099 8.2245 2 10 99.9102 8.2016 INE148I14HG7 INDIABULLS HOUSING 60D 23-Mar-15 99.9351 7.9013 1 5 99.9351 7.9013 INE511C14MK1 MAGMA FINCORP 24D 26-Mar-15 99.8687 7.9979 1 25 99.8687 7.9979 INE657K14987 RHC HOLDING PVT 297D 26-Mar-15 99.7908 10.9312 1 3 99.7908 10.9312 INE523H14NX6 JM FIN PRODUCTS 365D 27-Mar-15 99.8119 8.5982 1 80 99.8119 8.5982 INE121H14CN3 ILFS FIN SERV 364D 27-Mar-15 99.8191 8.2685 1 25 99.8191 8.2685 INE514E14HR6 EXIM 53D 27-Mar-15 99.8506 7.8018 1 5 99.8506 7.8018 INE114A14BM7 SAIL 73D 27-Mar-15 99.8506 7.8018 1 5 99.8506 7.8018 INE872A14GX6 SREI INFRAST FIN 28D 30-Mar-15 99.7595 8.7994 1 5 99.7595 8.7994 INE866I14MM2 INDIA INFOLINE FIN 89D 13-Apr-15 99.3535 9.5003 1 185 99.3535 9.5003 INE140A14GF5 PIRAMAL ENTERPRISES 85D 24-Apr-15 99.1067 9.3998 1 5 99.1067 9.3998 INE013A14TF7 RELIANCE CAP 103D 29-Apr-15 98.9724 9.2431 1 25 98.9724 9.2431 INE866I14MS9 INDIA INFOLINE FIN 89D 6-May-15 98.8174 9.1003 1 90 98.8174 9.1003 INE202B14CP9 DEWAN HOUSING FIN. 91D 8-May-15 98.7421 9.2997 1 5 98.7421 9.2997 INE532F14RO1 EDELWEISS FIN SERV 88D 11-May-15 98.6344 9.5348 1 2 98.6344 9.5348 INE001A14MH3 HDFC 85D 12-May-15 98.7029 9.0502 1 5 98.7029 9.0502 INE532F14RX2 EDELWEISS FIN SERV 80D 15-May-15 98.5262 9.7497 1 5 98.5262 9.7497 INE306N14EI4 TATA CAP FIN SERV 74D 15-May-15 98.5783 9.4001 1 5 98.5783 9.4001 INE582L14597 TATA HOUSING 90D 3-Jun-15 98.1254 9.1750 1 50 98.1254 9.1750 INE975F14CV9 KOTAK MAH INVEST 363D 15-Jun-15 97.8762 9.0001 1 5 97.8762 9.0001 INE981F14262 L T INFRAST 91D 18-Jun-15 97.8172 9.0500 1 100 97.8172 9.0500 INE261F14715 NABARD 362D 14-Mar-16 92.2156 8.5351 1 100 92.2156 8.5351 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com