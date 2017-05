Mar 20 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE013A14SS2 RELIANCE CAP 161D 23-Mar-15 99.9343 7.9988 1 250 99.9343 7.9988 INE468M14456 SHRIRAM EQUIPMENT 45D 23-Mar-15 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE081A14163 TATA STEEL 90D 23-Mar-15 99.9343 7.9988 1 5 99.9343 7.9988 INE657K14987 RHC HOLDING PVT 297D 26-Mar-15 99.8207 10.9270 1 25 99.8207 10.9270 INE556F14AJ6 SIDBI 28D 27-Mar-15 99.8490 7.8855 1 475 99.8490 7.8855 INE114A14BM7 SAIL 73D 27-Mar-15 99.8435 8.1731 1 100 99.8435 8.1731 INE027E14861 FAMILY CREDIT 24D 27-Mar-15 99.8375 8.4870 2 60 99.8350 8.6178 INE870D14577 NATIONAL FERTILIZERS 22D27-Mar-15 99.8411 8.2987 1 40 99.8411 8.2987 INE114A14BN5 SAIL 55D 30-Mar-15 99.7783 8.1101 2 10 99.7766 8.1724 INE872A14GX6 SREI INFRAST FIN 28D 30-Mar-15 99.7663 8.5500 1 5 99.7663 8.5500 INE532F14RW4 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Mar-15 99.7465 8.4343 4 490 99.7410 8.6164 INE532F14RW4 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Mar-15 99.8081 8.7723 1 190 99.8081 8.7723 INE531F14BK5 EDELWEISS SECURITIES 32D31-Mar-15 99.7530 8.2162 2 100 99.7530 8.2162 INE804I14JE6 ECL FIN 32D 31-Mar-15 99.7595 7.9995 1 75 99.7595 7.9995 INE879F14508 INFINA FIN PRIVATE 109D 7-Apr-15 99.6213 9.2501 1 10 99.6213 9.2501 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 99.0647 8.8358 2 161 99.0643 8.8399 INE001A14LZ7 HDFC 154D 15-May-15 98.6678 8.8004 2 200 98.6656 8.8151 INE532F14RX2 EDELWEISS FIN SERV 80D 15-May-15 98.5262 9.7497 1 5 98.5262 9.7497 INE265J14304 JM FIN ASSET 91D 18-May-15 98.3865 10.1455 1 50 98.3865 10.1455 INE001A14MC4 HDFC 153D 26-May-15 98.4077 8.8148 1 450 98.4077 8.8148 INE975F14EY9 KOTAK MAH INVEST 108D 4-Jun-15 98.1525 9.0399 1 25 98.1525 9.0399 INE296A14HX6 BAJAJ FIN 364D 15-Jun-15 97.9227 8.9000 1 50 97.9227 8.9000 INE101I14972 AFCONS INFRAST 361D 9-Nov-15 94.2877 9.4500 1 50 94.2877 9.4500 INE138A14096 PENINSULA LAND 357D 30-Nov-15 91.7544 12.8632 1 3.6 91.7544 12.8632 INE001A14LY0 HDFC 364D 9-Dec-15 93.9840 8.8500 1 100 93.9840 8.8500 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 93.8770 8.8500 2 100 93.8770 8.8500 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 92.2135 8.5376 1 100 92.2135 8.5376 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com