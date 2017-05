Mar 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE580B14DE0 GRUH FIN 27D 24-Mar-15 99.9771 8.3604 1 175 99.9771 8.3604 INE532F14RJ1 EDELWEISS FIN SERV 60D 24-Mar-15 99.9767 8.5065 2 75 99.9767 8.5065 INE891D14JN5 REDINGTON INDIA 60D 24-Mar-15 99.9808 7.0093 1 25 99.9808 7.0093 INE975G14403 ILFS TRANSPORTATION 26D 24-Mar-15 99.9705 10.7707 1 0.7 99.9705 10.7707 INE463A14DW3 BERGER PAINTS INDIA 22D 25-Mar-15 99.9611 7.1020 1 75 99.9611 7.1020 INE522D14DC2 MANAPPURAM FIN 23D 25-Mar-15 99.9518 8.8007 1 50 99.9518 8.8007 INE660N14159 S. D. CORPORATION 365D 26-Mar-15 99.9284 8.7176 1 100 99.9284 8.7176 INE085A14792 CHAMBAL FERTILISERS 51D 26-Mar-15 99.9396 7.3531 1 50 99.9396 7.3531 INE657K14987 RHC HOLDING PVT 297D 26-Mar-15 99.9081 11.1915 1 1.5 99.9081 11.1915 INE891K14461 AXIS FIN 105D 27-Mar-15 99.9095 8.2656 1 50 99.9095 8.2656 INE556F14AJ6 SIDBI 28D 27-Mar-15 99.9184 7.4521 1 25 99.9184 7.4521 INE514E14HR6 EXIM 53D 27-Mar-15 99.9392 7.4018 1 10 99.9392 7.4018 INE958G14PA9 RELIGARE FINVEST 56D 27-Mar-15 99.9384 7.4993 1 5 99.9384 7.4993 INE114A14BM7 SAIL 73D 27-Mar-15 99.9392 7.4018 1 5 99.9392 7.4018 INE759E14AS0 LT FINCORP 72D 27-Mar-15 99.9339 8.0475 1 5 99.9339 8.0475 INE261F14723 NABARD 12D 30-Mar-15 99.8435 8.1731 1 500 99.8435 8.1731 INE557F14CX1 NATIONAL HOUSING BK33D 30-Mar-15 99.8525 7.7024 1 100 99.8525 7.7024 INE557F14CX1 NATIONAL HOUSING 33D 30-Mar-15 99.8731 7.7316 2 15 99.8654 8.1992 INE069A14FP7 ADITYA BIRLA NUVO 59D 30-Mar-15 99.8769 7.4978 1 10 99.8769 7.4978 INE114A14BN5 SAIL 55D 30-Mar-15 99.8769 7.4978 1 10 99.8769 7.4978 INE296A14IS4 BAJAJ FIN 68D 30-Mar-15 99.8662 8.1504 1 5 99.8662 8.1504 INE759E14AZ5 LT FINCORP 12D 30-Mar-15 99.8736 7.6991 1 5 99.8736 7.6991 INE148I14IB6 INDIABULLS HOUSING 11D 30-Mar-15 99.8736 7.6991 1 5 99.8736 7.6991 INE872A14GX6 SREI INFRAST FIN 28D 30-Mar-15 99.8605 8.4981 1 5 99.8605 8.4981 INE909H14FZ8 TATA MOTORS FIN 59D 30-Mar-15 99.8736 7.6991 1 5 99.8736 7.6991 INE532F14RW4 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Mar-15 99.8214 8.1647 3 320 99.8250 7.9984 INE531F14BK5 EDELWEISS SECURITIES 32D31-Mar-15 99.8223 8.1240 2 175 99.8250 7.9984 INE514E14HS4 EXIM 38D 6-Apr-15 99.6693 8.6504 1 50 99.6693 8.6504 INE001A14MG5 HDFC 55D 6-Apr-15 99.6522 9.0993 1 25 99.6522 9.0993 INE001A14LL7 HDFC 176D 10-Apr-15 99.5662 8.8348 1 25 99.5662 8.8348 INE866I14MM2 INDIA INFOLINE FIN 89D 13-Apr-15 99.4484 9.6405 1 5 99.4484 9.6405 INE651J14016 FICS CONSULTANCY 91D 20-Apr-15 99.2556 9.7766 1 2 99.2556 9.7766 INE001A14ML5 HDFC 50D 24-Apr-15 99.2372 9.0504 1 10 99.2372 9.0504 INE514E14HD6 EXIM 182D 27-Apr-15 99.1452 8.9908 2 26.5 99.1399 9.0474 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 99.1357 8.8398 2 29 99.1356 8.8405 INE202B14CO2 DEWAN HOUSING FIN 94D 11-May-15 98.7329 9.5597 1 5 98.7329 9.5597 INE860H14RY1 ADITYA BIRLA FIN 66D 15-May-15 98.7535 8.8599 1 25 98.7535 8.8599 INE870D14593 NATIONAL FERTILIZERS 60D19-May-15 98.6231 9.0997 1 5 98.6231 9.0997 INE027E14846 FAMILY CREDIT 89D 1-Jun-15 98.2925 9.0581 1 50 98.2925 9.0581 INE975F14EG6 KOTAK MAH 181D 3-Jun-15 98.2471 9.0448 1 25 98.2471 9.0448 INE202B14CX3 DEWAN HOUSING FIN 91D 4-Jun-15 98.1807 9.2651 1 200 98.1807 9.2651 INE523H14QK6 JM FIN PRODUCTS 226D 5-Jun-15 98.1455 9.3200 1 25 98.1455 9.3200 INE976I14HZ1 TATA CAP 364D 9-Jun-15 98.1264 8.9349 1 35 98.1264 8.9349 INE296A14HW8 BAJAJ FIN 365D 16-Jun-15 97.9527 8.9751 1 15 97.9527 8.9751 INE296A14HY4 BAJAJ FIN 364D 19-Jun-15 97.8993 8.9001 1 5 97.8993 8.9001 INE296A14IJ3 BAJAJ FIN 250D 29-Jun-15 97.6662 8.8999 1 100 97.6662 8.8999 INE916D14UV0 KOTAK MAH PRIME 184D 9-Sep-15 96.0198 8.9000 1 25 96.0198 8.9000 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 94.2081 8.8001 4 100 94.2081 8.8001 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 93.9733 8.8001 1 75 93.9733 8.8001 INE657N14AH0 EDELWEISS 364D 15-Feb-16 91.6726 10.0778 1 50 91.6726 10.0778 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com