Mar 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE860H14RI4 ADITYA BIRLA FIN 83D 26-Mar-15 99.9573 7.7961 1 45 99.9573 7.7961 INE532F14RK9 EDELWEISS FIN SERV 57D 26-Mar-15 99.9782 7.9587 1 10 99.9782 7.9587 INE094O14381 DAIMLER FIN SERV 148D 27-Mar-15 99.9326 8.2059 1 100 99.9326 8.2059 INE870D14577 NATIONAL FERTILIZERS 22D27-Mar-15 99.9384 7.4993 1 25 99.9384 7.4993 INE876N14169 ORIENT CEMENT 137D 27-Mar-15 99.9276 8.8150 1 25 99.9276 8.8150 INE532F14RD4 EDELWEISS FIN SERV 80D 27-Mar-15 99.9562 7.9970 1 25 99.9562 7.9970 INE114A14BM7 SAIL 73D 27-Mar-15 99.9392 7.4018 1 10 99.9392 7.4018 INE866I14NG2 INDIA INFOLINE FIN 24D 27-Mar-15 99.9376 7.5967 1 5 99.9376 7.5967 INE742O14112 RELIANCE RETAIL 24D 27-Mar-15 99.9359 7.8038 1 5 99.9359 7.8038 INE759E14AS0 LT FINCORP 72D 27-Mar-15 99.9369 7.6820 1 5 99.9369 7.6820 INE148I14HF9 INDIABULLS HOUSING 63D 27-Mar-15 99.9376 7.5967 1 5 99.9376 7.5967 INE114A14BM7 SAIL 73D 27-Mar-15 99.9584 7.5952 1 5 99.9584 7.5952 INE148I14HF9 INDIABULLS HOUSING 63D 27-Mar-15 99.9565 7.9422 1 5 99.9565 7.9422 INE013A14TS0 RELIANCE CAP 23D 27-Mar-15 99.9565 7.9422 1 5 99.9565 7.9422 INE557F14CX1 NATIONAL HOUSING BK33D 30-Mar-15 99.8769 7.4978 5 725 99.8769 7.4978 INE580B14DA8 GRUH FIN 47D 30-Mar-15 99.8744 7.6503 1 50 99.8744 7.6503 INE012I14DQ3 JM FIN SERV 59D 30-Mar-15 99.8572 8.6994 1 35 99.8572 8.6994 INE114A14BN5 SAIL 55D 30-Mar-15 99.8965 7.5658 2 15 99.8960 7.5999 INE114A14BN5 SAIL 55D 30-Mar-15 99.8619 8.4127 1 10 99.8619 8.4127 INE759E14AZ5 LT FINCORP 12D 30-Mar-15 99.8739 7.6808 1 5 99.8739 7.6808 INE148I14IB6 INDIABULLS HOUSING 11D 30-Mar-15 99.8739 7.6808 1 5 99.8739 7.6808 INE557F14CX1 NATIONAL HOUSING BK33D 30-Mar-15 99.8871 8.2510 1 5 99.8871 8.2510 INE261F14723 NABARD 12D 30-Mar-15 99.8960 7.5999 1 5 99.8960 7.5999 INE148I14IB6 INDIABULLS HOUSING 11D 30-Mar-15 99.8919 7.8998 1 5 99.8919 7.8998 INE909H14FZ8 TATA MOTORS FIN 59D 30-Mar-15 99.8946 7.7023 1 5 99.8946 7.7023 INE657N14AU3 EDELWEISS 20D 30-Mar-15 99.8905 8.0023 1 5 99.8905 8.0023 INE532F14SF7 EDELWEISS FIN SERV 21D 30-Mar-15 99.8905 8.0023 1 5 99.8905 8.0023 INE978J14AP1 TURQUOISE INVEST 56D 30-Mar-15 99.8946 7.7023 1 5 99.8946 7.7023 INE532F14RW4 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Mar-15 99.8469 7.9949 5 420 99.8468 8.0005 INE531F14BK5 EDELWEISS SECURITIES 32D31-Mar-15 99.8471 7.9849 1 150 99.8471 7.9849 INE804I14JE6 ECL FIN 32D 31-Mar-15 99.8468 8.0005 1 75 99.8468 8.0005 INE514E14HS4 EXIM 38D 6-Apr-15 99.6929 8.6490 1 66 99.6929 8.6490 INE202B14CT1 DEWAN HOUSING FIN 33D 6-Apr-15 99.6680 9.3526 1 3.6 99.6680 9.3526 INE866I14MM2 INDIA INFOLINE FIN 89D 13-Apr-15 99.4748 9.6355 1 5 99.4748 9.6355 INE705L14487 VODAFONE INDIA 365D 16-Apr-15 99.4197 9.2629 3 50 99.4197 9.2629 INE013A14TG5 RELIANCE CAP 90D 16-Apr-15 99.4298 9.1007 1 25 99.4298 9.1007 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 99.1538 8.9000 1 25 99.1538 8.9000 INE657N14AP3 EDELWEISS 60D 28-Apr-15 99.1869 8.8004 1 5 99.1869 8.8004 INE013A14TF7 RELIANCE CAP 103D 29-Apr-15 99.1104 9.1005 1 25 99.1104 9.1005 INE896L14377 INDOSTAR CAP FIN 85D 30-Apr-15 99.1250 8.9498 1 5 99.1250 8.9498 INE205A14BE0 SESA STERLITE 69D 30-Apr-15 99.1686 8.5001 1 5 99.1686 8.5001 INE804I14JF3 ECL FIN 67D 5-May-15 98.9014 9.6534 1 40 98.9014 9.6534 INE404K14893 SHAPOORJI PALLONJI 251D 5-May-15 98.9651 9.0878 1 25 98.9651 9.0878 INE860H14RW5 ADITYA BIRLA FIN 63D 5-May-15 99.0102 8.8997 1 10 99.0102 8.8997 INE001A14MH3 HDFC 85D 12-May-15 98.8390 8.7499 1 25 98.8390 8.7499 INE532F14RX2 EDELWEISS FIN SERV 80D 15-May-15 98.7417 9.1202 1 5 98.7417 9.1202 INE121A14KJ9 CHOLAMANDALAM 233D 20-May-15 98.6604 8.8499 1 5 98.6604 8.8499 INE404K14919 SHAPOORJI PALLONJI 262D21-May-15 98.5601 9.1938 1 100 98.5601 9.1938 INE296A14IU0 BAJAJ FIN 65D 21-May-15 98.6398 8.8302 1 5 98.6398 8.8302 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 98.5943 8.8203 1 200 98.5943 8.8203 INE140A14FR2 PIRAMAL ENTERPRISES179D 22-May-15 98.5738 8.9508 1 100 98.5738 8.9508 INE532F14RV6 EDELWEISS FIN SERV 85D 22-May-15 98.4406 9.8000 2 50 98.4406 9.8000 INE705L14503 VODAFONE INDIA 365D 22-May-15 98.6209 8.8002 1 5 98.6209 8.8002 INE403G14GJ6 STANDARD CHARTERED 270D 25-May-15 98.4581 9.2195 1 30 98.4581 9.2195 INE657N14AR9 EDELWEISS 91D 4-Jun-15 98.1131 9.7493 2 20 98.1132 9.7490 INE657N14AT5 EDELWEISS 87D 5-Jun-15 98.0655 10.0003 1 20 98.0655 10.0003 INE916D14TE8 KOTAK MAH PRIME 365D 11-Jun-15 98.1542 8.7998 1 25 98.1542 8.7998 INE556F14AN8 SIDBI 90D 17-Jun-15 97.9807 8.8498 1 10 97.9807 8.8498 INE205A14BI1 SESA STERLITE 91D 18-Jun-15 98.0030 8.7501 1 25 98.0030 8.7501 INE514E14HX4 EXIM 88D 19-Jun-15 97.9559 8.7548 1 50 97.9559 8.7548 INE975F14EB7 KOTAK MAH 281D 1-Sep-15 96.0900 9.2250 1 15 96.0900 9.2250 INE976I14IF1 TATA CAP 329D 11-Sep-15 95.9056 9.1126 1 25 95.9056 9.1126 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 93.6840 8.8199 1 50 93.6840 8.8199 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com