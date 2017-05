Mar 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE580B14DD2 GRUH FIN 38D 26-Mar-15 99.9792 7.5936 2 250 99.9792 7.5936 INE909H14FX3 TATA MOTORS FIN 80D 26-Mar-15 99.9789 7.7031 2 245 99.9789 7.7031 INE860H14RI4 ADITYA BIRLA FIN 83D 26-Mar-15 99.9789 7.6894 3 200 99.9790 7.6666 INE657K14987 RHC HOLDING PVT 297D 26-Mar-15 99.9701 10.9168 1 25 99.9701 10.9168 INE114A14BM7 SAIL 73D 27-Mar-15 99.9584 7.5952 5 865 99.9584 7.5952 INE261F14681 NABARD 58D 27-Mar-15 99.9578 7.7048 1 700 99.9578 7.7048 INE556F14AJ6 SIDBI 28D 27-Mar-15 99.9586 7.5586 1 300 99.9586 7.5586 INE580B14DB6 GRUH FIN 44D 27-Mar-15 99.9582 7.6317 2 250 99.9582 7.6317 INE523E14NL8 L T FIN 25D 27-Mar-15 99.9578 7.7048 1 150 99.9578 7.7048 INE001A14LO1 HDFC 156D 27-Mar-15 99.9578 7.7048 1 50 99.9578 7.7048 INE027E14861 FAMILY CREDIT 24D 27-Mar-15 99.9573 7.7961 1 30 99.9573 7.7961 INE691I14BO3 L T INFRAST FIN 25D 27-Mar-15 99.9573 7.7961 1 30 99.9573 7.7961 INE180K14121 SKS MICROFIN 116D 27-Mar-15 99.9416 10.6642 1 10 99.9416 10.6642 INE532F14RD4 EDELWEISS FIN SERV 80D 27-Mar-15 99.9788 7.7396 1 10 99.9788 7.7396 INE560K14199 PTC INDIA FIN SERV 58D 27-Mar-15 99.9788 7.7396 1 5 99.9788 7.7396 INE881J14IM7 SREI EQUIPMENT FIN 25D 27-Mar-15 99.9788 7.7396 1 5 99.9788 7.7396 INE414G14CI4 MUTHOOT FIN 25D 27-Mar-15 99.9788 7.7396 1 5 99.9788 7.7396 INE694L14996 TALWANDI SABO 88D 27-Mar-15 99.9795 7.4840 1 5 99.9795 7.4840 INE306N14ED5 TATA CAP FIN SERV 54D 30-Mar-15 99.8939 7.7535 1 25 99.8939 7.7535 INE296A14IS4 BAJAJ FIN 68D 30-Mar-15 99.8939 7.7535 1 5 99.8939 7.7535 INE148I14IB6 INDIABULLS HOUSING 11D 30-Mar-15 99.8950 7.6731 1 5 99.8950 7.6731 INE532F14RW4 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Mar-15 99.8687 7.9979 1 205 99.8687 7.9979 INE804I14JE6 ECL FIN 32D 31-Mar-15 99.8687 7.9979 2 150 99.8687 7.9979 INE296A14IR6 BAJAJ FIN 75D 31-Mar-15 99.8667 8.1199 1 110 99.8667 8.1199 INE306N14EB9 TATA CAP FIN SERV 63D 31-Mar-15 99.8728 7.7479 1 25 99.8728 7.7479 INE975G14320 ILFS TRANSPORTATION 91D31-Mar-15 99.8316 10.2616 1 20 99.8316 10.2616 INE001A14MG5 HDFC 55D 6-Apr-15 99.7100 8.8465 7 129 99.7100 8.8465 INE514E14HS4 EXIM 38D 6-Apr-15 99.7165 8.6476 1 34 99.7165 8.6476 INE866I14MM2 INDIA INFOLINE FIN 89D 13-Apr-15 99.5278 9.6206 1 5 99.5278 9.6206 INE738C14AA6 BHARAT ALUMINIUM 63D 20-Apr-15 99.4246 8.4495 1 5 99.4246 8.4495 INE140A14GF5 PIRAMAL ENTERPRISES 85D 24-Apr-15 99.3135 8.7002 1 5 99.3135 8.7002 INE511C14MJ3 MAGMA FINCORP 61D 27-Apr-15 99.2042 9.1499 1 5 99.2042 9.1499 INE148I14HI3 INDIABULLS HOUSING 91D 30-Apr-15 99.1302 9.1504 1 5 99.1302 9.1504 INE498L14455 L T FIN HOLDINGS 56D 30-Apr-15 99.1444 8.9997 1 5 99.1444 8.9997 INE523E14LO6 L T FIN 364D 6-May-15 98.9839 8.9210 1 25 98.9839 8.9210 INE556F14AM0 SIDBI 58D 15-May-15 98.8196 8.7198 1 25 98.8196 8.7198 INE657K14BT9 RHC HOLDING PRIVATE 60D 22-May-15 98.2065 11.4928 1 100 98.2065 11.4928 INE306N14EL8 TATA CAP FIN SERV 78D 22-May-15 98.5609 9.3498 1 5 98.5609 9.3498 INE981F14254 L T INFRAST 171D 25-May-15 98.4817 9.2250 1 100 98.4817 9.2250 INE523H14RF4 JM FIN PRODUCTS 120D 29-May-15 98.3384 9.4882 1 50 98.3384 9.4882 INE523E14NK0 L T FIN 81D 29-May-15 98.4087 9.0803 1 50 98.4087 9.0803 INE202B14CX3 DEWAN HOUSING FIN 91D 4-Jun-15 98.2048 9.3975 1 20 98.2048 9.3975 INE866I14NH0 INDIA INFOLINE FIN 88D 5-Jun-15 98.1800 9.3974 1 200 98.1800 9.3974 INE657N14AT5 EDELWEISS 87D 5-Jun-15 98.0656 9.9998 1 20 98.0656 9.9998 INE205A14BI1 SESA STERLITE 91D 18-Jun-15 98.0030 8.7501 1 300 98.0030 8.7501 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 92.4627 8.8029 3 90 92.4627 8.8029 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com