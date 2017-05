Mar 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE514E14HR6 EXIM 53D 27-Mar-15 99.9795 7.4840 2 995 99.9795 7.4840 INE742O14112 RELIANCE RETAIL 24D 27-Mar-15 99.9790 7.6666 1 495 99.9790 7.6666 INE261F14681 NABARD 58D 27-Mar-15 99.9798 7.3588 2 350 99.9801 7.2649 INE205A14AY0 SESA STERLITE 63D 27-Mar-15 99.9789 7.7031 1 245 99.9789 7.7031 INE043D14II5 IDFC 49D 27-Mar-15 99.9803 7.1919 1 200 99.9803 7.1919 INE738C14966 BHARAT ALUMINIUM 53D 27-Mar-15 99.9795 7.4718 2 150 99.9796 7.4475 INE556F14AJ6 SIDBI 28D 27-Mar-15 99.9803 7.1919 1 150 99.9803 7.1919 INE476M14285 LT HOUSING FIN 28D 27-Mar-15 99.9790 7.6788 3 150 99.9789 7.7031 INE486A14743 CESC 31D 27-Mar-15 99.9801 7.2649 1 150 99.9801 7.2649 INE540L14470 ALKEM LABORATORIES 67D 27-Mar-15 99.9790 7.6666 3 100 99.9790 7.6666 INE033L14CC5 TATA CAP HOUSING FIN51D 27-Mar-15 99.9790 7.6666 1 100 99.9790 7.6666 INE114A14BM7 SAIL 73D 27-Mar-15 99.9790 7.6666 1 95 99.9790 7.6666 INE532F14RD4 EDELWEISS FIN SERV 80D 27-Mar-15 99.9781 7.9953 1 50 99.9781 7.9953 INE870D14577 NATIONAL FERTILIZERS 22D27-Mar-15 99.9786 7.8127 2 45 99.9786 7.8127 INE233A14EW8 GODREJ INDUSTRIES 29D 27-Mar-15 99.9786 7.8127 1 25 99.9786 7.8127 INE557F14CX1 NATIONAL HOUSING BK33D 30-Mar-15 99.9097 8.2473 1 450 99.9097 8.2473 INE338I14483 MOTILAL OSWAL FIN 130D 30-Mar-15 99.9014 9.0061 1 70 99.9014 9.0061 INE018A14DG8 LARSEN AND TOUBRO 20D 30-Mar-15 99.9376 7.5967 1 10 99.9376 7.5967 INE532F14RW4 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Mar-15 99.8892 8.0974 1 100 99.8892 8.0974 INE531F14BK5 EDELWEISS SECURITIES 32D31-Mar-15 99.8908 7.9803 1 100 99.8908 7.9803 INE694L14AH7 TALWANDI SABO 58D 24-Apr-15 99.3295 8.7994 1 5 99.3295 8.7994 INE140A14GE8 PIRAMAL ENTERPRISES 90D 29-Apr-15 99.1653 9.0362 1 25 99.1653 9.0362 INE202B14CP9 DEWAN HOUSING FIN 91D 8-May-15 98.9182 9.2831 1 20 98.9182 9.2831 INE657K14BS1 RHC HOLDING PRIVATE 60D 11-May-15 98.5140 11.9689 1 3.2 98.5140 11.9689 INE202B14CO2 DEWAN HOUSING FIN 94D 11-May-15 98.8450 9.2718 1 1.5 98.8450 9.2718 INE860H14RY1 ADITYA BIRLA FIN 66D 15-May-15 98.7997 9.0496 1 25 98.7997 9.0496 INE148I14HP8 INDIABULLS HOUSING 77D 18-May-15 98.7340 9.0003 1 5 98.7340 9.0003 INE140A14FS0 PIRAMAL ENTERPRISES177D 20-May-15 98.6705 8.9419 1 100 98.6705 8.9419 INE028E14AG5 KOTAK SECURITIES 88D 22-May-15 98.6529 8.9001 1 5 98.6529 8.9001 INE774D14HO5 MAH MAH FIN SERV 90D 27-May-15 98.4863 9.0485 2 59 98.4860 9.0501 INE523E14NP9 L T FIN 85D 28-May-15 98.4620 9.0498 2 250 98.4620 9.0498 INE484J14368 GODREJ PROPERTIES 102D 29-May-15 98.3955 9.2999 1 75 98.3955 9.2999 INE704I14213 BARCLAYS INVEST 168D 29-May-15 98.3700 9.4501 2 50 98.3700 9.4501 INE759E14AX0 LT FINCORP 90D 1-Jun-15 98.3393 9.1999 1 150 98.3393 9.1999 INE027E14846 FAMILY CREDIT 89D 1-Jun-15 98.3393 9.1999 1 100 98.3393 9.1999 INE774D14HQ0 MAH MAH FIN SERV 91D 2-Jun-15 98.3419 9.0502 1 150 98.3419 9.0502 INE404K14851 SHAPOORJI PALLONJI 306D 2-Jun-15 98.3014 9.2750 2 100 98.3014 9.2750 INE976I14IM7 TATA CAP 91D 2-Jun-15 98.3419 9.0502 1 100 98.3419 9.0502 INE013A14RG9 RELIANCE CAP 363D 4-Jun-15 98.2604 9.2314 2 70 98.2604 9.2314 INE404K14869 SHAPOORJI PALLONJI 308D11-Jun-15 98.0809 9.2750 1 75 98.0809 9.2750 INE556F14AN8 SIDBI 90D 17-Jun-15 98.0491 8.7500 3 175 98.0491 8.7500 INE514E14HX4 EXIM 88D 19-Jun-15 98.0030 8.7501 1 200 98.0030 8.7501 INE296A14HY4 BAJAJ FIN 364D 19-Jun-15 97.9360 9.0498 1 5 97.9360 9.0498 INE069I14237 INDIABULLS REAL 91D 25-Jun-15 97.1261 12.0000 1 100 97.1261 12.0000 INE981F14270 L T INFRAST 91D 25-Jun-15 97.8102 8.9799 1 100 97.8102 8.9799 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 92.4856 8.8000 1 85 92.4856 8.8000 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 92.2102 8.8099 1 25 92.2102 8.8099 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 92.3344 8.5600 1 100 92.3344 8.5600 INE556F14AL2 SIDBI 364D 16-Mar-16 92.2812 8.6001 1 100 92.2812 8.6001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com