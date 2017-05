Mar 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE557F14CX1 NATIONAL HOUSING BK 33D 30-Mar-15 99.9346 7.9620 10 1550 99.9310 8.4008 INE110L14274 RELIANCE JIO 53D 30-Mar-15 99.9343 7.9988 1 300 99.9343 7.9988 INE916D14UP2 KOTAK MAH PRIME 53D 30-Mar-15 99.9326 8.2059 2 300 99.9326 8.2059 INE018A14DG8 LARSEN AND TOUBRO 20D 30-Mar-15 99.9343 7.9988 2 240 99.9343 7.9988 INE881J14IN5 SREI EQUIPMENT FIN 28D 30-Mar-15 99.9302 8.4983 3 200 99.9302 8.4983 INE866I14MO8 INDIA INFOLINE FIN 74D 30-Mar-15 99.9302 8.4983 4 195 99.9302 8.4983 INE148I14IB6 INDIABULLS HOUSING 11D 30-Mar-15 99.9322 8.2546 2 195 99.9322 8.2546 INE872A14GX6 SREI INFRAST FIN 28D 30-Mar-15 99.9302 8.4983 2 150 99.9302 8.4983 INE085A14818 CHAMBAL FERTILISERS 32D 30-Mar-15 99.9347 7.9500 1 100 99.9347 7.9500 INE860H14RN4 ADITYA BIRLA FIN 66D 30-Mar-15 99.9326 8.2059 1 100 99.9326 8.2059 INE580B14DA8 GRUH FIN 47D 30-Mar-15 99.9335 8.0962 1 50 99.9335 8.0962 INE572E14445 PNB HOUSING FIN 55D 30-Mar-15 99.9310 8.4008 1 30 99.9310 8.4008 INE007N14500 FEDBK FIN SERV 52D 30-Mar-15 99.9310 8.4008 1 25 99.9310 8.4008 INE532F14RW4 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Mar-15 99.9125 7.9882 6 435 99.9125 7.9914 INE531F14BK5 EDELWEISS SECURITIES 32D31-Mar-15 99.9099 8.2336 2 300 99.9069 8.5033 INE532F14RW4 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Mar-15 99.9782 7.9587 1 240 99.9782 7.9587 INE085A14826 CHAMBAL FERTILISERS 19D31-Mar-15 99.9124 8.0005 1 100 99.9124 8.0005 INE531F14BK5 EDELWEISS SECURITIES 32D31-Mar-15 99.9782 7.9587 1 100 99.9782 7.9587 INE804I14JE6 ECL FIN 32D 31-Mar-15 99.9138 7.8725 1 75 99.9138 7.8725 INE975G14320 ILFS TRANSPORTATION 91D 31-Mar-15 99.8877 10.2589 1 26 99.8877 10.2589 INE013A14QD8 RELIANCE CAP 364D 3-Apr-15 99.8277 9.0000 2 25 99.8277 9.0000 INE001A14MG5 HDFC 55D 6-Apr-15 99.7583 8.8434 3 96 99.7583 8.8434 INE975F14FB4 KOTAK MAH INVEST 54D 7-Apr-15 99.7191 9.3470 1 35 99.7191 9.3470 INE879F14508 INFINA FIN PRIVATE 109D 7-Apr-15 99.7224 9.2369 1 10 99.7224 9.2369 INE977J14BT3 TRAPTI TRADING INVEST90D 9-Apr-15 99.6682 9.3469 3 45 99.6682 9.3469 INE978J14AL0 TURQUOISE INVEST 88D 10-Apr-15 99.6427 9.3487 1 4 99.6427 9.3487 INE866I14MM2 INDIA INFOLINE FIN 89D 13-Apr-15 99.5407 9.9069 1 10 99.5407 9.9069 INE866I14MN0 INDIA INFOLINE FIN 90D 15-Apr-15 99.5208 9.2500 2 200 99.5208 9.2500 INE134E14550 PFC 337D 15-Apr-15 99.5396 8.8854 1 50 99.5396 8.8854 INE274G14658 INDIABULLS SECURITIES60D17-Apr-15 99.4284 9.9921 1 7 99.4284 9.9921 INE651J14016 FICS CONSULTANCY 91D 20-Apr-15 99.3620 9.7652 1 20 99.3620 9.7652 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 99.2387 8.7502 1 50 99.2387 8.7502 INE511C14MI5 MAGMA FINCORP 60D 28-Apr-15 99.1672 9.5789 1 50 99.1672 9.5789 INE597H14DF8 TGS INVESTMENT AND 65D 30-Apr-15 99.1494 9.2098 1 25 99.1494 9.2098 INE179J14CK3 BIRLA TMT HOLDINGS 62D 30-Apr-15 99.1463 9.2436 1 25 99.1463 9.2436 INE179J14CL1 BIRLA TMT HOLDINGS 62D 6-May-15 99.0118 9.1073 1 25 99.0118 9.1073 INE866I14MT7 INDIA INFOLINE FIN 88D 8-May-15 98.9525 9.1996 2 250 98.9525 9.1996 INE015A14286 RANBAXY LAB 61D 11-May-15 99.0032 8.7499 1 5 99.0032 8.7499 INE657K14BS1 RHC HOLDING PRIVATE 60D 11-May-15 98.5463 11.9651 1 2 98.5463 11.9651 INE556F14AM0 SIDBI 58D 15-May-15 98.8571 8.6119 1 100 98.8571 8.6119 INE202B14CB9 DEWAN HOUSING FIN 182D 15-May-15 98.7736 9.2489 1 50 98.7736 9.2489 INE572E14502 PNB HOUSING FIN 63D 15-May-15 98.7997 9.0496 1 25 98.7997 9.0496 INE668E14094 HERO CYCLES 72D 15-May-15 98.8190 8.9024 1 5 98.8190 8.9024 INE233A14EO5 GODREJ INDUSTRIES 128D 20-May-15 98.7238 8.7377 1 10 98.7238 8.7377 INE532F14RV6 EDELWEISS FIN SERV 85D 22-May-15 98.6534 9.4003 1 5 98.6534 9.4003 INE705L14503 VODAFONE INDIA 365D 22-May-15 98.7312 8.8503 1 5 98.7312 8.8503 INE148I14HE2 INDIABULLS HOUSING 134D 29-May-15 98.4419 9.1700 2 25 98.4419 9.1700 INE774D14HQ0 MAH MAH FIN SERV 91D 2-Jun-15 98.3659 9.0501 1 99.95 98.3659 9.0501 INE657N14AQ1 EDELWEISS 90D 3-Jun-15 98.2330 9.6552 1 50 98.2330 9.6552 INE140A14FY8 PIRAMAL ENTERPRISES150D 5-Jun-15 98.3033 8.9998 1 50 98.3033 8.9998 INE523H14QK6 JM FIN PRODUCTS 226D 5-Jun-15 98.2366 9.3599 1 25 98.2366 9.3599 INE572E14494 PNB HOUSING FIN 89D 8-Jun-15 98.2434 8.9398 2 150 98.2357 8.9799 INE749A14DI4 JINDAL STEEL POWER 269D 15-Jun-15 97.7418 10.5411 1 40 97.7418 10.5411 INE556F14AN8 SIDBI 90D 17-Jun-15 98.0829 8.7002 1 100 98.0829 8.7002 INE514E14HX4 EXIM 88D 19-Jun-15 98.0344 8.7122 1 50 98.0344 8.7122 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 94.8730 8.8851 2 50 94.8648 8.9000 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 94.2877 8.8100 2 100 94.2877 8.8100 INE001A14MI1 HDFC 360D 18-Feb-16 92.6870 8.7800 1 60 92.6870 8.7800 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 92.5131 8.7913 4 115 92.5082 8.7975 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 92.3344 8.5600 1 200 92.3344 8.5600 INE020E14FB2 STCI FIN 363D 23-Mar-16 91.7218 9.1001 1 0.7 91.7218 9.1001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 