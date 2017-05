Mar 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14RW4 EDELWEISS FIN SERV 34D 31-Mar-15 99.9761 8.7081 4 355 99.9760 8.7621 INE881J14IT2 SREI EQUIPMENT FIN 12D 31-Mar-15 99.9774 8.2509 1 200 99.9774 8.2509 INE523E14NM6 L T FIN 29D 31-Mar-15 99.9774 8.2509 1 100 99.9774 8.2509 INE804I14JE6 ECL FIN 32D 31-Mar-15 99.9760 8.7621 2 75 99.9760 8.7621 INE531F14BK5 EDELWEISS SECURITIES 32D31-Mar-15 99.9760 8.7621 1 50 99.9760 8.7621 INE514E14HS4 EXIM 38D 6-Apr-15 99.8281 8.9788 5 102.5 99.8281 8.9788 INE866I14MV3 INDIA INFOLINE FIN 60D 6-Apr-15 99.8181 9.5021 1 100 99.8181 9.5021 INE866I14MW1 INDIA INFOLINE FIN 60D 7-Apr-15 99.7922 9.5006 1 100 99.7922 9.5006 INE866I14MY7 INDIA INFOLINE FIN 60D 10-Apr-15 99.7145 9.5005 1 150 99.7145 9.5005 INE001A14LL7 HDFC 176D 10-Apr-15 99.7349 8.8199 1 150 99.7349 8.8199 INE010A14139 PRISM CEMENT 60D 10-Apr-15 99.7092 9.6774 1 25 99.7092 9.6774 INE702C14053 APL APOLLO TUBES 57D 16-Apr-15 99.5407 9.9069 1 25 99.5407 9.9069 INE274G14658 INDIABULLS SECURITIES 17-Apr-15 99.5101 9.9830 1 20 99.5101 9.9830 INE865C14454 ADITYA BIRLA MONEY 60D 17-Apr-15 99.5093 9.9994 1 15 99.5093 9.9994 INE121A14JN3 CHOLAMANDALAM 362D 5-May-15 99.0766 9.4495 1 15 99.0766 9.4495 INE866I14NI8 INDIA INFOLINE FIN 62D 11-May-15 98.9721 9.0257 1 150 98.9721 9.0257 INE657K14BS1 RHC HOLDING PRIVATE 60D 11-May-15 98.6432 11.9534 1 1.75 98.6432 11.9534 INE165K14031 JHAJJAR POWER 62D 14-May-15 98.8536 9.6202 1 5 98.8536 9.6202 INE010A14154 PRISM CEMENT 60D 15-May-15 98.7845 9.7634 1 25 98.7845 9.7634 INE572E14502 PNB HOUSING FIN 63D 15-May-15 98.9207 8.8498 1 5 98.9207 8.8498 INE870D14593 NATIONAL FERTILIZERS 60D19-May-15 98.7800 9.2000 1 50 98.7800 9.2000 INE870D14593 NATIONAL FERTILIZERS 60D19-May-15 98.7706 9.0863 1 2 98.7706 9.0863 INE556F14AO6 SIDBI 61D 20-May-15 98.8490 8.5001 1 5 98.8490 8.5001 INE010A14147 PRISM CEMENT 60D 22-May-15 98.5996 9.7812 1 25 98.5996 9.7812 INE202B14CS3 DEWAN HOUSING FIN 88D 22-May-15 98.7618 8.8002 1 10 98.7618 8.8002 INE523E14NQ7 L T FIN 81D 25-May-15 98.6281 9.0662 1 250 98.6281 9.0662 INE780C14034 JM FIN 60D 26-May-15 98.5995 9.0955 1 50 98.5995 9.0955 INE036A14BH2 RELIANCE INFRAST 60D 26-May-15 98.5113 9.8498 1 50 98.5113 9.8498 INE580B14DI1 GRUH FIN 60D 26-May-15 98.6678 8.8003 1 5 98.6678 8.8003 INE532F14SS0 EDELWEISS FIN SERV 60D 26-May-15 98.5932 9.3002 1 5 98.5932 9.3002 INE001A14MC4 HDFC 153D 26-May-15 98.6753 8.7501 1 5 98.6753 8.7501 INE514E14IB8 EXIM 60D 26-May-15 98.7007 8.5801 1 5 98.7007 8.5801 INE523E14NP9 L T FIN 85D 28-May-15 98.5978 8.9497 1 5 98.5978 8.9497 INE523E14NK0 L T FIN 81D 29-May-15 98.5341 9.0502 1 150 98.5341 9.0502 INE949L14424 AU FINANCIERS (INDIA)91D 1-Jun-15 98.3993 9.4248 1 50 98.3993 9.4248 INE949L14432 AU FINANCIERS (INDIA)91D 2-Jun-15 98.3743 9.4248 1 50 98.3743 9.4248 INE975F14EM4 KOTAK MAH 179D 9-Jun-15 98.2471 9.1722 1 75 98.2471 9.1722 INE556F14AP3 SIDBI 87D 15-Jun-15 98.2408 8.6001 1 100 98.2408 8.6001 INE523H14QL4 JM FIN PRODUCTS 237D 16-Jun-15 98.0254 9.4262 1 50 98.0254 9.4262 INE556F14AN8 SIDBI 90D 17-Jun-15 98.1622 8.6501 1 5 98.1622 8.6501 INE556F14AQ1 SIDBI 91D 19-Jun-15 98.1005 8.7252 1 300 98.1005 8.7252 INE523H14QJ8 JM FIN PRODUCTS 247D 25-Jun-15 97.8026 9.4261 1 50 97.8026 9.4261 INE704I14098 BARCLAYS 350D 26-Jun-15 97.7506 9.5446 1 25 97.7506 9.5446 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 97.8673 8.7406 1 12 97.8673 8.7406 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 93.8245 8.8001 1 50 93.8245 8.8001 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 92.5858 8.7775 1 25 92.5858 8.7775 INE261F14715 NABARD 362D 14-Mar-16 92.4835 8.5000 1 25 92.4835 8.5000 INE556F14AR9 SIDBI 353D 14-Mar-16 92.4226 8.5500 1 25 92.4226 8.5500 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 92.2230 8.5499 1 25 92.2230 8.5499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com