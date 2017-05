Mar 31 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14MG5 HDFC 55D 6-Apr-15 99.8195 11.0003 2 200 99.8195 11.0003 INE514E14HS4 EXIM 38D 6-Apr-15 99.8441 9.4987 1 150 99.8441 9.4987 INE523H14RA5 JM FIN PRODUCTS 90D 7-Apr-15 99.7132 14.9976 12 915 99.7132 14.9976 INE879F14508 INFINA FIN PRIVATE 109D 7-Apr-15 99.7154 14.8832 5 550 99.7188 14.7039 INE657N14BA3 EDELWEISS 15D 7-Apr-15 99.7141 14.9504 3 225 99.7141 14.9504 INE532F14SO9 EDELWEISS FIN SERV 15D 7-Apr-15 99.7141 14.9504 2 200 99.7141 14.9504 INE804I14JI7 ECL FIN 15D 7-Apr-15 99.7141 14.9504 3 85 99.7141 14.9504 INE804I14JJ5 ECL FIN 16D 8-Apr-15 99.6733 14.9547 5 940 99.6734 14.9500 INE532F14SP6 EDELWEISS FIN SERV 16D 8-Apr-15 99.6734 14.9500 2 375 99.6734 14.9500 INE657N14BB1 EDELWEISS 16D 8-Apr-15 99.6734 14.9500 1 25 99.6734 14.9500 INE205A14BC4 SESA STERLITE 63D 15-Apr-15 99.6295 9.0490 2 500 99.6295 9.0490 INE244L14453 INDIABULLS INFRAST 47D 15-Apr-15 99.7589 9.8016 1 175 99.7589 9.8016 INE514E14HC8 EXIM 182D 17-Apr-15 99.5815 9.0232 2 325 99.5815 9.0232 INE651J14016 FICS CONSULTANCY 91D 20-Apr-15 99.4683 9.7554 1 15 99.4683 9.7554 INE702C14046 APL APOLLO TUBES 91D 22-Apr-15 99.3976 10.0549 1 0.75 99.3976 10.0549 INE363P14049 INDIABULLS FIN 53D 24-Apr-15 99.5190 9.8008 1 175 99.5190 9.8008 INE657K14BU7 RHC HOLDING PRIVATE 31D 24-Apr-15 99.4605 10.9992 1 50 99.4605 10.9992 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 99.3192 8.9355 1 29 99.3192 8.9355 INE148I14HI3 INDIABULLS HOUSING 91D 30-Apr-15 99.2244 9.5102 1 290 99.2244 9.5102 INE657N14AL2 EDELWEISS 62D 30-Apr-15 99.2008 9.8019 1 65 99.2008 9.8019 INE804I14JF3 ECL FIN 67D 5-May-15 99.0878 9.6005 1 200 99.0878 9.6005 INE866I14MT7 INDIA INFOLINE FIN 88D 8-May-15 99.1309 10.0001 1 5 99.1309 10.0001 INE657K14BT9 RHC HOLDING PRIVATE 60D 22-May-15 98.5770 11.4542 1 200 98.5770 11.4542 INE958G14PQ5 RELIGARE FINVEST 60D 22-May-15 98.7554 10.0001 1 5 98.7554 10.0001 INE774D14HR8 MAH MAH FIN SERV 80D 22-May-15 98.7202 9.0997 1 5 98.7202 9.0997 INE202B14CS3 DEWAN HOUSING FIN 88D 22-May-15 98.8489 9.2401 1 5 98.8489 9.2401 INE532F14SQ4 EDELWEISS FIN SERV 61D 25-May-15 98.8062 9.0000 1 100 98.8062 9.0000 INE660N14266 S. D. CORPORATION 253D 26-May-15 98.5814 9.3793 1 25 98.5814 9.3793 INE514E14IB8 EXIM 60D 26-May-15 98.9160 7.9999 1 5 98.9160 7.9999 INE001A14MC4 HDFC 153D 26-May-15 98.6231 9.0997 1 5 98.6231 9.0997 INE013A14TL5 RELIANCE CAP 89D 26-May-15 98.7581 9.1799 1 5 98.7581 9.1799 INE015A14310 RANBAXY LAB 69D 26-May-15 98.6231 9.0997 1 5 98.6231 9.0997 INE580B14DI1 GRUH FIN 60D 26-May-15 98.5932 9.3002 1 5 98.5932 9.3002 INE742F14326 ADANI PORTS AND 365D 27-May-15 98.5635 9.3327 1 25 98.5635 9.3327 INE015A14302 RANBAXY LAB 75D 27-May-15 98.5988 9.1001 1 5 98.5988 9.1001 INE445L14126 NABHA POWER 71D 29-May-15 98.5504 9.0998 1 10 98.5504 9.0998 INE975G14411 ILFS TRANSPORTATION 91D 29-May-15 98.2847 10.7968 1 7 98.2847 10.7968 INE514E14ID4 EXIM 63D 29-May-15 98.8517 8.0000 1 5 98.8517 8.0000 INE013A14TR2 RELIANCE CAP 85D 29-May-15 98.8375 8.1001 1 5 98.8375 8.1001 INE657N14AQ1 EDELWEISS 90D 3-Jun-15 98.4666 9.8001 1 100 98.4666 9.8001 INE532F14SC4 EDELWEISS FIN SERV 91D 4-Jun-15 98.3936 10.1001 1 35 98.3936 10.1001 INE657N14AR9 EDELWEISS 91D 4-Jun-15 98.3936 10.1001 1 35 98.3936 10.1001 INE202B14CX3 DEWAN HOUSING FIN 91D 4-Jun-15 98.3575 9.3773 1 22 98.3575 9.3773 INE001A14MO9 HDFC 88D 12-Jun-15 98.4155 8.0501 2 300 98.4155 8.0501 INE556F14AP3 SIDBI 87D 15-Jun-15 98.3615 8.0002 2 200 98.3615 8.0002 INE694L14AQ8 TALWANDI SABO 91D 19-Jun-15 98.0914 8.8774 1 100 98.0914 8.8774 INE556F14AQ1 SIDBI 91D 19-Jun-15 98.1235 8.7253 1 100 98.1235 8.7253 INE514E14HX4 EXIM 88D 19-Jun-15 98.2556 8.1001 1 30 98.2556 8.1001 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 97.9235 8.5999 1 25 97.9235 8.5999 INE660N14332 S. D. CORPORATION 272D 8-Dec-15 93.8200 9.5408 1 4.3 93.8200 9.5408 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 92.2341 9.8501 1 125 92.2341 9.8501 INE804I14JC0 ECL FIN 364D 15-Feb-16 92.1653 9.8500 1 125 92.1653 9.8500 INE532F14SK7 EDELWEISS FIN SERV 363D 16-Mar-16 90.9561 10.3397 2 30 90.9561 10.3397 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 92.2430 8.5499 1 250 92.2430 8.5499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com