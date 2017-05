Apr 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14LL7 HDFC 176D 10-Apr-15 99.9069 8.5033 2 200 99.9036 8.8050 INE978J14AL0 TURQUOISE INVEST 88D 10-Apr-15 99.8979 9.3261 1 1 99.8979 9.3261 INE134E14550 PFC 337D 15-Apr-15 99.8001 8.1220 2 150 99.7818 8.8686 INE597H14CY1 TGS INVESTMENT AND 96D 15-Apr-15 99.8034 7.9889 1 75 99.8034 7.9889 INE702C14053 APL APOLLO TUBES 57D 16-Apr-15 99.7297 9.8927 1 25 99.7297 9.8927 INE245A14230 THE TATA POWER 88D 27-Apr-15 99.5418 8.0006 2 50 99.5418 8.0006 INE511C14MI5 MAGMA FINCORP 60D 28-Apr-15 99.4272 9.5580 1 50 99.4272 9.5580 INE134E14568 PFC 350D 28-Apr-15 99.4765 8.7310 1 50 99.4765 8.7310 INE532F14ST8 EDELWEISS FIN SERV 24D 30-Apr-15 99.4767 8.0004 6 745 99.4767 8.0004 INE531F14BL3 EDELWEISS SECURITIES 24D30-Apr-15 99.4767 8.0004 2 500 99.4767 8.0004 INE597H14DF8 TGS INVESTMENT AND 65D 30-Apr-15 99.3994 9.1893 1 25 99.3994 9.1893 INE179J14CK3 BIRLA TMT HOLDINGS 62D 30-Apr-15 99.3975 9.2186 1 25 99.3975 9.2186 INE804I14JF3 ECL FIN 67D 5-May-15 99.2430 9.6004 1 200 99.2430 9.6004 INE179J14CL1 BIRLA TMT HOLDINGS 62D 6-May-15 99.2585 9.0890 1 25 99.2585 9.0890 INE556F14AM0 SIDBI 58D 15-May-15 99.0903 8.5920 1 100 99.0903 8.5920 INE010A14154 PRISM CEMENT 60D 15-May-15 98.9695 9.7448 1 25 98.9695 9.7448 INE274G14690 INDIABULLS SECURITIES 15-May-15 98.9384 10.0421 1 1 98.9384 10.0421 INE870D14593 NATIONAL FERTILIZERS 60D19-May-15 98.9830 8.7214 1 50 98.9830 8.7214 INE423A14027 ADANI ENTERPRISES 59D 22-May-15 98.6327 10.9996 1 50 98.6327 10.9996 INE010A14147 PRISM CEMENT 60D 22-May-15 98.7844 9.7642 1 25 98.7844 9.7642 INE532F14SQ4 EDELWEISS FIN SERV 61D 25-May-15 98.8063 8.9993 1 100 98.8063 8.9993 INE010A14162 PRISM CEMENT 60D 25-May-15 98.7090 9.7424 1 25 98.7090 9.7424 INE036A14BH2 RELIANCE INFRAST 60D 26-May-15 98.7380 9.3303 1 50 98.7380 9.3303 INE363P14072 INDIABULLS FIN 62D 28-May-15 98.6982 9.2582 1 10 98.6982 9.2582 INE523E14NP9 L T FIN 85D 28-May-15 98.8877 8.0501 1 5 98.8877 8.0501 INE975G14411 ILFS TRANSPORTATION 91D 29-May-15 98.4680 10.7147 1 9 98.4680 10.7147 INE013A14TR2 RELIANCE CAP 85D 29-May-15 98.8375 8.1001 1 5 98.8375 8.1001 INE657N14AQ1 EDELWEISS 90D 3-Jun-15 98.4667 9.7995 1 100 98.4667 9.7995 INE532F14SC4 EDELWEISS FIN SERV 91D 4-Jun-15 98.4704 9.6098 1 35 98.4704 9.6098 INE657N14AR9 EDELWEISS 91D 4-Jun-15 98.4704 9.6098 1 35 98.4704 9.6098 INE027E14879 FAMILY CREDIT 71D 5-Jun-15 98.6700 8.1999 3 75 98.6700 8.1999 INE580B14DH3 GRUH FIN 70D 5-Jun-15 98.6604 8.3999 1 25 98.6604 8.3999 INE306N14CQ1 TATA CAP FIN SERV 364D 10-Jun-15 98.5729 8.1297 1 25 98.5729 8.1297 INE556F14AP3 SIDBI 87D 15-Jun-15 98.4783 8.0572 2 75 98.4783 8.0572 INE556F14AN8 SIDBI 90D 17-Jun-15 98.4483 7.9902 4 200 98.4483 7.9902 INE556F14AQ1 SIDBI 91D 19-Jun-15 98.4349 7.9499 1 200 98.4349 7.9499 INE514E14IA0 EXIM 86D 25-Jun-15 98.3084 7.9501 1 50 98.3084 7.9501 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 98.2099 7.9202 1 25 98.2099 7.9202 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 92.2342 9.8499 1 125 92.2342 9.8499 INE804I14JC0 ECL FIN 364D 15-Feb-16 92.1654 9.8499 1 125 92.1654 9.8499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com