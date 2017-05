May 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE013A14TV4 RELIANCE CAP 65D 13-May-15 99.9767 8.5065 1 50 99.9767 8.5065 INE975F14CD7 KOTAK MAH INVEST 359D 13-May-15 99.9767 8.5065 1 25 99.9767 8.5065 INE580B14DK7 GRUH FIN 33D 13-May-15 99.9770 8.4000 1 25 99.9770 8.4000 INE202B14CB9 DEWAN HOUSING FIN 182D 15-May-15 99.9298 8.5470 1 50 99.9298 8.5470 INE001A14LZ7 HDFC 154D 15-May-15 99.9331 8.1449 1 30 99.9331 8.1449 INE027E14788 FAMILY CREDIT 88D 15-May-15 99.9534 8.5085 1 25 99.9534 8.5085 INE036A14BB5 RELIANCE INFRAST 60D 15-May-15 99.9261 8.9978 1 25 99.9261 8.9978 INE580B14DL5 GRUH FIN 38D 18-May-15 99.8621 8.4005 2 250 99.8621 8.4005 INE306N14EL8 TATA CAP FIN SERV 78D 22-May-15 99.7758 8.2017 4 340 99.7758 8.2017 INE774D14HR8 MAH MAH FIN SERV 80D 22-May-15 99.7704 8.3997 2 270 99.7704 8.3997 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 99.7730 8.3029 2 125 99.7720 8.3410 INE202B14CS3 DEWAN HOUSING FIN 88D 22-May-15 99.7738 8.2750 1 10 99.7738 8.2750 INE866I14NN8 INDIA INFOLINE FIN 60D 26-May-15 99.6929 8.6490 1 25 99.6929 8.6490 INE742F14326 ADANI PORTS AND 365D 27-May-15 99.6552 8.4192 1 2 99.6552 8.4192 INE532F14SZ5 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-May-15 99.6288 8.4991 5 225 99.6289 8.4973 INE531F14BM1 EDELWEISS SECURITIES 28D28-May-15 99.6288 8.4996 1 175 99.6288 8.4996 INE094O14480 DAIMLER FIN SERV 80D 28-May-15 99.6353 8.3502 1 100 99.6353 8.3502 INE691I14BT2 L T INFRAST FIN 31D 29-May-15 99.6094 8.4193 3 200 99.6094 8.4193 INE691I14BT2 L T INFRAST FIN 31D 29-May-15 99.6323 8.4191 1 100 99.6323 8.4191 INE835P14285 RELIGARE COMTRADE 53D 29-May-15 99.5251 10.2450 1 2 99.5251 10.2450 INE511C14MO3 MAGMA FINCORP 60D 5-Jun-15 99.4624 8.2202 1 250 99.4624 8.2202 INE866I14NQ1 INDIA INFOLINE FIN 60D 9-Jun-15 99.3753 8.1946 1 125 99.3753 8.1946 INE481G14311 ULTRATECH CEMENT 61D 15-Jun-15 99.2721 8.1100 1 5 99.2721 8.1100 INE514E14IF9 EXIM 61D 15-Jun-15 99.2685 8.1505 1 5 99.2685 8.1505 INE205A14BI1 SESA STERLITE 91D 18-Jun-15 99.1783 8.4001 1 5 99.1783 8.4001 INE338I14541 MOTILAL OSWAL FIN 58D 26-Jun-15 98.9798 8.5503 1 5 98.9798 8.5503 INE059B14FL5 SIMPLEX INFRASTS 59D 26-Jun-15 98.6318 11.2516 1 1 98.6318 11.2516 INE114A14BR6 SAIL 62D 29-Jun-15 98.9741 8.0497 1 5 98.9741 8.0497 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 98.9741 8.0497 1 5 98.9741 8.0497 INE514E14IE2 EXIM 81D 29-Jun-15 98.9678 8.0996 1 5 98.9678 8.0996 INE081A14189 TATA STEEL 75D 29-Jun-15 98.9614 8.1504 1 5 98.9614 8.1504 INE306N14EP9 TATA CAP FIN SERV 90D 7-Jul-15 98.6903 8.6497 2 100 98.6903 8.6497 INE020E14EN0 STCI FIN 318D 14-Sep-15 97.0652 8.8999 4 50 97.0652 8.8999 INE514E14HZ9 EXIM 183D 24-Sep-15 97.0153 8.3801 1 25 97.0153 8.3801 INE871D14GD4 IL & FS 365D 24-Feb-16 93.3910 9.0000 1 25 93.3910 9.0000 INE101I14AC0 AFCONS INFRAST 364D 11-Apr-16 92.2553 9.1466 1 1.7 92.2553 9.1466 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com