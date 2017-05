May 13 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE860H14RY1 ADITYA BIRLA FIN 66D 15-May-15 99.9551 8.1979 1 400 99.9551 8.1979 INE532F14RX2 EDELWEISS FIN SERV 80D 15-May-15 99.9534 8.5085 1 100 99.9534 8.5085 INE306N14EI4 TATA CAP FIN SERV 74D 15-May-15 99.9534 8.5085 1 100 99.9534 8.5085 INE891K14511 AXIS FIN 77D 15-May-15 99.9534 8.5085 1 50 99.9534 8.5085 INE957N14100 HERO FINCORP 77D 15-May-15 99.9534 8.5085 1 50 99.9534 8.5085 INE202B14CB9 DEWAN HOUSING FIN 182D 15-May-15 99.9534 8.5085 1 25 99.9534 8.5085 INE001A14LZ7 HDFC 154D 15-May-15 99.9534 8.5085 1 25 99.9534 8.5085 INE870D14593 NATIONAL FERTILIZERS 60D19-May-15 99.8919 7.8998 1 5 99.8919 7.8998 INE556F14AO6 SIDBI 61D 20-May-15 99.8422 8.2411 1 25 99.8422 8.2411 INE580B14DJ9 GRUH FIN 44D 22-May-15 99.7908 8.5020 1 100 99.7908 8.5020 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 99.7952 8.3227 3 77 99.7952 8.3228 INE001A14MC4 HDFC 153D 26-May-15 99.7040 8.3353 8 445 99.7035 8.3496 INE205A14BM3 SESA STERLITE 61D 26-May-15 99.7063 8.2705 2 100 99.7063 8.2705 INE532F14SZ5 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-May-15 99.6521 8.4951 3 114 99.6521 8.4951 INE531F14BM1 EDELWEISS SECURITIES 28D28-May-15 99.6520 8.4976 2 80 99.6521 8.4951 INE804I14JR8 ECL FIN 28D 28-May-15 99.6523 8.4902 1 30 99.6523 8.4902 INE523E14NP9 L T FIN 85D 28-May-15 99.6750 8.5008 1 5 99.6750 8.5008 INE976I14IM7 TATA CAP 91D 2-Jun-15 99.5468 8.3086 1 95 99.5468 8.3086 INE445L14118 NABHA POWER 90D 3-Jun-15 99.5439 7.9638 1 50 99.5439 7.9638 INE657N14AX7 EDELWEISS 88D 9-Jun-15 99.3846 8.3708 1 50 99.3846 8.3708 INE195A14AG0 THE SUPREME 60D 9-Jun-15 99.4100 8.0233 1 50 99.4100 8.0233 INE306N14CQ1 TATA CAP FIN SERV 364D 10-Jun-15 99.3838 8.0824 1 45 99.3838 8.0824 INE870D14619 NATIONAL FERTILIZERS 30D10-Jun-15 99.3537 8.4798 1 25 99.3537 8.4798 INE945G14EM5 RELIGARE SECURITIES 91D 12-Jun-15 99.2456 9.2483 1 25 99.2456 9.2483 INE193E14382 BAJAJ ELECTRICALS 199D 12-Jun-15 99.2185 9.5831 1 25 99.2185 9.5831 INE694L14AO3 TALWANDI SABO 88D 12-Jun-15 99.3096 8.7499 1 5 99.3096 8.7499 INE403G14GP3 STANDARD CHARTERED214D 15-Jun-15 99.2579 8.2694 1 45 99.2579 8.2694 INE556F14AP3 SIDBI 87D 15-Jun-15 99.2905 8.1506 1 5 99.2905 8.1506 INE481G14311 ULTRATECH CEMENT 61D 15-Jun-15 99.2862 8.2003 1 5 99.2862 8.2003 INE031A14101 HUDCO 60D 16-Jun-15 99.2151 8.7501 1 5 99.2151 8.7501 INE556F14AN8 SIDBI 90D 17-Jun-15 99.2396 7.9906 1 25 99.2396 7.9906 INE958G14PP7 RELIGARE FINVEST 90D 17-Jun-15 99.1871 8.5469 1 10 99.1871 8.5469 INE660N14308 S. D. CORPORATION 203D 19-Jun-15 99.1338 8.6196 1 50 99.1338 8.6196 INE110L14316 RELIANCE JIO 61D 22-Jun-15 99.1367 8.1500 1 5 99.1367 8.1500 INE261F14749 NABARD 60D 23-Jun-15 99.0999 8.0859 1 75 99.0999 8.0859 INE202B14DC5 DEWAN HOUSING FIN 60D 26-Jun-15 99.0071 8.3192 1 25 99.0071 8.3192 INE338I14541 MOTILAL OSWAL FIN 58D 26-Jun-15 99.0143 8.4503 1 5 99.0143 8.4503 INE514E14IE2 EXIM 81D 29-Jun-15 98.9897 8.0984 2 30 98.9932 8.0700 INE532F14SY8 EDELWEISS FIN SERV 60D 29-Jun-15 98.9018 8.6233 1 25 98.9018 8.6233 INE114A14BR6 SAIL 62D 29-Jun-15 99.0018 8.0004 1 5 99.0018 8.0004 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 98.9673 8.2798 1 5 98.9673 8.2798 INE580B14DO9 GRUH FIN 53D 30-Jun-15 98.9362 8.3503 1 25 98.9362 8.3503 INE236A14EH2 HCL INFOSYSTEMS 175D 15-Jul-15 98.2892 10.0843 1 12 98.2892 10.0843 INE404K14943 SHAPOORJI PALLONJI 267D22-Jul-15 98.3432 8.7846 1 125 98.3432 8.7846 INE094O14464 DAIMLER FIN SERV 180D 25-Aug-15 97.6172 8.6500 1 50 97.6172 8.6500 INE001A14MP6 HDFC 184D 18-Sep-15 97.1110 8.5500 4 400 97.1110 8.5500 INE001A14MP6 HDFC 184D 18-Sep-15 97.0889 8.5501 1 100 97.0889 8.5501 INE705L14537 VODAFONE INDIA 365D 1-Oct-15 96.7708 8.6999 1 125 96.7708 8.6999 INE001A14MI1 HDFC 360D 18-Feb-16 93.7146 8.7119 1 50 93.7146 8.7119 INE871D14GD4 IL & FS 365D 24-Feb-16 93.3910 9.0000 1 75 93.3910 9.0000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com