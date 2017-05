May 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE870D14593 NATIONAL FERTILIZERS60D 19-May-15 99.9779 8.0735 5 280 99.9781 7.9953 INE501A14483 DEEPAK FERTILIZERS 60D 19-May-15 99.9775 8.2143 1 100 99.9775 8.2143 INE233A14EO5 GODREJ INDUSTRIES 128D 20-May-15 99.9527 8.6363 1 12 99.9527 8.6363 INE694L14AG9 TALWANDI SABO 88D 22-May-15 99.9069 8.5033 1 95 99.9069 8.5033 INE202B14CS3 DEWAN HOUSING FIN 88D 22-May-15 99.9091 8.3022 2 80 99.9091 8.3022 INE001A14LU8 HDFC 179D 22-May-15 99.9108 8.1468 1 1 99.9108 8.1468 INE001A14MC4 HDFC 153D 26-May-15 99.8217 8.1495 7 220 99.8217 8.1495 INE532F14SZ5 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-May-15 99.7719 8.3457 4 360 99.7745 8.2494 INE531F14BM1 EDELWEISS SECURITIES28D 28-May-15 99.7736 8.2837 4 260 99.7745 8.2494 INE511C14MO3 MAGMA FINCORP 60D 5-Jun-15 99.5826 8.4994 2 35 99.5826 8.4994 INE069A14FT9 ADITYA BIRLA NUVO 60D 5-Jun-15 99.6172 8.2505 1 5 99.6172 8.2505 INE722A14469 SHRIRAM CITY UNION 60D 8-Jun-15 99.5399 8.0339 1 225 99.5399 8.0339 INE572E14494 PNB HOUSING FIN 89D 8-Jun-15 99.5391 8.4504 1 5 99.5391 8.4504 INE001A14MO9 HDFC 88D 12-Jun-15 99.4442 8.5000 1 5 99.4442 8.5000 INE870D14601 NATIONAL FERTILIZERS58D 12-Jun-15 99.4442 8.5000 1 5 99.4442 8.5000 INE556F14AP3 SIDBI 87D 15-Jun-15 99.3792 8.1431 1 70 99.3792 8.1431 INE126A14BY6 E.I.D. PARRY (INDIA) 15-Jun-15 99.3734 8.2197 1 50 99.3734 8.2197 INE514E14IF9 EXIM 61D 15-Jun-15 99.4007 8.1505 1 5 99.4007 8.1505 INE556F14AN8 SIDBI 90D 17-Jun-15 99.3482 7.9823 1 15 99.3482 7.9823 INE514E14HX4 EXIM 88D 19-Jun-15 99.2867 8.1945 1 5 99.2867 8.1945 INE657N14BI6 EDELWEISS 59D 22-Jun-15 99.1822 8.5988 1 100 99.1822 8.5988 INE110L14316 RELIANCE JIO 61D 22-Jun-15 99.2252 8.1432 1 3.75 99.2252 8.1432 INE404K14927 SHAPOORJI PALLONJI 287D 25-Jun-15 99.1209 8.5189 1 100 99.1209 8.5189 INE865C14470 ADITYA BIRLA MONEY 90D 25-Jun-15 99.1011 8.7125 1 5 99.1011 8.7125 INE660N14274 S. D. CORPORATION 256D 26-Jun-15 99.0816 8.6750 1 25 99.0816 8.6750 INE261F14756 NABARD 60D 26-Jun-15 99.1689 8.0498 1 5 99.1689 8.0498 INE532F14TF5 EDELWEISS FIN SERV 61D 13-Jul-15 98.6589 8.8599 1 100 98.6589 8.8599 INE404K14877 SHAPOORJI PALLONJI 351D 30-Jul-15 98.2942 8.6770 1 35 98.2942 8.6770 INE759E14BC2 LT FINCORP 90D 10-Aug-15 98.0803 8.5048 1 75 98.0803 8.5048 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 95.1897 8.5000 2 75 95.1896 8.5001 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 94.9655 8.6000 2 75 94.9655 8.6000 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 93.7148 8.6500 2 150 93.7148 8.6500 INE180K14188 SKS MICROFIN 323D 15-Mar-16 91.7205 10.9100 1 3.4 91.7205 10.9100 INE202B14DF8 DEWAN HOUSING FIN 321D 15-Mar-16 93.1108 8.9424 1 1.7 93.1108 8.9424 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com