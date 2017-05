May 21 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE423A14027 ADANI ENTERPRISES 59D 22-May-15 99.9695 11.1359 1 100 99.9695 11.1359 INE245A14271 THE TATA POWER 58D 22-May-15 99.9780 8.0318 1 95 99.9780 8.0318 INE866I14NM0 INDIA INFOLINE FIN 62D 25-May-15 99.9098 8.2382 1 45 99.9098 8.2382 INE532F14SZ5 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-May-15 99.8369 8.5188 2 240 99.8422 8.2411 INE532F14SZ5 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-May-15 99.8564 8.7482 1 200 99.8564 8.7482 INE531F14BM1 EDELWEISS SECURITIES 28D28-May-15 99.8423 8.2366 2 105 99.8420 8.2516 INE872A14HD6 SREI INFRAST FIN 24D 29-May-15 99.8340 8.6701 1 5 99.8340 8.6701 INE957N14134 HERO FINCORP 68D 3-Jun-15 99.7035 8.3496 1 25 99.7035 8.3496 INE669E14159 IDEA CELLULAR 26D 9-Jun-15 99.5724 8.2497 2 200 99.5724 8.2497 INE169A14BM1 COROMANDEL 60D 9-Jun-15 99.5948 8.2500 1 5 99.5948 8.2500 INE694L14AL9 TALWANDI SABO 91D 10-Jun-15 99.5646 8.4008 1 5 99.5646 8.4008 INE514E14IF9 EXIM 61D 15-Jun-15 99.4456 8.1394 1 25 99.4456 8.1394 INE043D14IM7 IDFC 71D 17-Jun-15 99.4052 8.4000 1 5 99.4052 8.4000 INE694L14AQ8 TALWANDI SABO 91D 19-Jun-15 99.3589 8.1211 1 100 99.3589 8.1211 INE514E14HX4 EXIM 88D 19-Jun-15 99.3698 7.9821 1 50 99.3698 7.9821 INE202B14CZ8 DEWAN HOUSING FIN 74D 19-Jun-15 99.3620 8.3702 1 5 99.3620 8.3702 INE660N14282 S. D. CORPORATION 245D 23-Jun-15 99.2179 8.7187 1 25 99.2179 8.7187 INE148I14ID2 INDIABULLS HOUSING 60D 23-Jun-15 99.2517 8.5996 1 5 99.2517 8.5996 INE261F14749 NABARD 60D 23-Jun-15 99.2931 8.1205 1 5 99.2931 8.1205 INE261F14756 NABARD 60D 26-Jun-15 99.2171 8.0004 3 100 99.2171 8.0004 INE916D14TL3 KOTAK MAH PRIME 364D 26-Jun-15 99.1774 8.6497 1 5 99.1774 8.6497 INE511C14MS4 MAGMA FINCORP 55D 29-Jun-15 99.1279 8.4504 1 50 99.1279 8.4504 INE514E14IE2 EXIM 81D 29-Jun-15 99.1419 8.1004 1 25 99.1419 8.1004 INE114A14BR6 SAIL 62D 29-Jun-15 99.1525 7.9995 1 25 99.1525 7.9995 INE514E14IE2 EXIM 81D 29-Jun-15 99.1602 8.1348 2 10 99.1515 8.2198 INE081A14189 TATA STEEL 75D 29-Jun-15 99.1331 8.4001 2 10 99.1382 8.3498 INE296A14IJ3 BAJAJ FIN 250D 29-Jun-15 99.1075 8.6499 1 5 99.1075 8.6499 INE580B14DO9 GRUH FIN 53D 30-Jun-15 99.0900 8.3800 1 25 99.0900 8.3800 INE514E14IG7 EXIM 61D 30-Jun-15 99.1125 8.3805 1 5 99.1125 8.3805 INE909H14FL8 TATA MOTORS FIN 364D 7-Jul-15 98.9500 8.4199 1 100 98.9500 8.4199 INE134E14626 PFC 71D 15-Jul-15 98.7780 8.2100 1 25 98.7780 8.2100 INE001A14MX0 HDFC 62D 20-Jul-15 98.6289 8.6001 1 5 98.6289 8.6001 INE001A14MT8 HDFC 88D 3-Aug-15 98.3549 8.2501 1 50 98.3549 8.2501 INE916D14UQ0 KOTAK MAH PRIME 181D 10-Aug-15 98.1795 8.3556 1 160 98.1795 8.3556 INE001A14MV4 HDFC 90D 10-Aug-15 98.2021 8.2500 1 50 98.2021 8.2500 INE165K14072 JHAJJAR POWER 90D 12-Aug-15 98.0819 8.6000 1 25 98.0819 8.6000 INE556F14AT5 SIDBI 169D 15-Sep-15 97.4434 8.1850 2 16 97.4434 8.1850 INE514E14HZ9 EXIM 183D 24-Sep-15 97.2977 8.1099 1 225 97.2977 8.1099 INE804I14JC0 ECL FIN 364D 15-Feb-16 93.5504 9.3200 2 100 93.5504 9.3200 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 93.5219 8.5996 2 5 93.5219 8.5996 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 93.6751 8.2700 2 75 93.6751 8.2700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com