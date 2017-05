May 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE094O14548 DAIMLER FIN SERV 60D 26-May-15 99.9775 8.2143 1 100 99.9775 8.2143 INE597H14DK8 TGS INVESTMENT 60D 26-May-15 99.9775 8.2143 1 50 99.9775 8.2143 INE531F14BM1 EDELWEISS SECURITIES 28D28-May-15 99.9340 8.0353 3 350 99.9343 7.9988 INE523E14NP9 L T FIN 85D 28-May-15 99.9326 8.2095 2 85 99.9326 8.2059 INE804I14JR8 ECL FIN 28D 28-May-15 99.9343 7.9988 1 75 99.9343 7.9988 INE532F14SZ5 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-May-15 99.9343 7.9988 1 50 99.9343 7.9988 INE036A14BG4 RELIANCE INFRAST 62D 28-May-15 99.9521 8.7459 1 5 99.9521 8.7459 INE774D14HW8 MAH MAH FIN SERV 64D 29-May-15 99.9109 8.1384 3 295 99.9119 8.0462 INE691I14BT2 L T INFRAST FIN 31D 29-May-15 99.9097 8.2473 1 25 99.9097 8.2473 INE704I14213 BARCLAYS INVEST 168D 29-May-15 99.9091 8.3022 1 5 99.9091 8.3022 INE036A14BI0 RELIANCE INFRAST 60D 29-May-15 99.9281 8.7541 1 5 99.9281 8.7541 INE860H14RU9 ADITYA BIRLA FIN 90D 1-Jun-15 99.8403 8.3388 2 75 99.8389 8.4138 INE660A14LC9 SUNDARAM FIN 365D 5-Jun-15 99.7550 8.1495 1 5 99.7550 8.1495 INE523E14NB9 L T FIN 179D 5-Jun-15 99.7622 8.7004 1 5 99.7622 8.7004 INE001A14MO9 HDFC 88D 12-Jun-15 99.6265 8.0493 3 75 99.6265 8.0493 INE870D14601 NATIONAL FERTILIZERS 58D12-Jun-15 99.6172 8.2505 1 25 99.6172 8.2505 INE556F14AP3 SIDBI 87D 15-Jun-15 99.5429 8.3804 1 5 99.5429 8.3804 INE975F14EZ6 KOTAK MAH INVEST 123D 16-Jun-15 99.5022 8.3003 1 50 99.5022 8.3003 INE975F14DZ8 KOTAK MAH INVEST 212D 18-Jun-15 99.4572 8.3001 1 50 99.4572 8.3001 INE481G14329 ULTRATECH CEMENT 59D 19-Jun-15 99.4507 8.4001 1 5 99.4507 8.4001 INE514E14HX4 EXIM 88D 19-Jun-15 99.4520 8.3801 1 5 99.4520 8.3801 INE657N14BI6 EDELWEISS 59D 22-Jun-15 99.3523 8.4983 1 5 99.3523 8.4983 INE261F14749 NABARD 60D 23-Jun-15 99.3694 7.9872 1 150 99.3694 7.9872 INE691I14BS4 L T INFRAST FIN 70D 26-Jun-15 99.2776 8.2998 1 75 99.2776 8.2998 INE916D14TL3 KOTAK MAH PRIME 364D 26-Jun-15 99.2474 8.6494 1 5 99.2474 8.6494 INE580B14DQ4 GRUH FIN 35D 26-Jun-15 99.2874 8.4505 1 5 99.2874 8.4505 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 99.2387 8.0002 2 350 99.2387 8.0002 INE909H14GF8 TATA MOTORS FIN 54D 29-Jun-15 99.2104 8.2999 1 75 99.2104 8.2999 INE296A14IJ3 BAJAJ FIN 250D 29-Jun-15 99.1774 8.6497 1 5 99.1774 8.6497 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 99.2328 8.2998 1 5 99.2328 8.2998 INE020B14250 REC 68D 30-Jun-15 99.1915 8.5002 1 5 99.1915 8.5002 INE134E14626 PFC 71D 15-Jul-15 98.8598 8.2543 4 300 98.8614 8.2427 INE205A14BX0 SESA STERLITE 88D 24-Jul-15 98.6446 8.5003 1 5 98.6446 8.5003 INE001A14MV4 HDFC 90D 10-Aug-15 98.2931 8.2315 2 144 98.2925 8.2346 INE756I14536 HDB FIN SERV 122D 13-Aug-15 98.2197 8.2698 1 100 98.2197 8.2698 INE981F14288 L T INFRAST 90D 20-Aug-15 98.0371 8.4000 1 100 98.0371 8.4000 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 95.7255 8.4889 2 45 95.7298 8.4799 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 93.9402 8.5000 1 50 93.9402 8.5000 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 93.7151 8.4700 1 50 93.7151 8.4700 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com