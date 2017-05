May 26 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE804I14JR8 ECL FIN 28D 28-May-15 99.9551 8.1955 4 150 99.9562 7.9970 INE532F14SZ5 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-May-15 99.9553 8.1666 2 140 99.9549 8.2345 INE532F14SZ5 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-May-15 99.9775 8.2143 1 100 99.9775 8.2143 INE523E14NP9 L T FIN 85D 28-May-15 99.9554 8.1431 1 60 99.9554 8.1431 INE027E14820 FAMILY CREDIT 90D 28-May-15 99.9554 8.1431 1 25 99.9554 8.1431 INE531F14BM1 EDELWEISS SECURITIES 28D28-May-15 99.9536 8.4719 1 15 99.9536 8.4719 INE804I14JR8 ECL FIN 28D 28-May-15 99.9781 7.9953 1 10 99.9781 7.9953 INE774D14HW8 MAH MAH FIN SERV 64D 29-May-15 99.9331 8.1449 3 295 99.9331 8.1449 INE691I14BT2 L T INFRAST FIN 31D 29-May-15 99.9331 8.1449 2 225 99.9331 8.1449 INE759E14AQ4 LT FINCORP 151D 29-May-15 99.9320 8.2790 1 207 99.9320 8.2790 INE013A14TR2 RELIANCE CAP 85D 29-May-15 99.9326 8.2059 2 195 99.9326 8.2059 INE514E14ID4 EXIM 63D 29-May-15 99.9351 7.9013 2 95 99.9351 7.9013 INE860H14RU9 ADITYA BIRLA FIN 90D 1-Jun-15 99.8654 8.1992 1 25 99.8654 8.1992 INE660A14LB1 SUNDARAM FIN 365D 3-Jun-15 99.8430 8.1993 1 10 99.8430 8.1993 INE580B14DH3 GRUH FIN 70D 5-Jun-15 99.7970 8.2495 1 25 99.7970 8.2495 INE742O14146 RELIANCE RETAIL 60D 5-Jun-15 99.7799 8.0514 1 5 99.7799 8.0514 INE866I14NH0 INDIA INFOLINE FIN 88D 5-Jun-15 99.7825 7.9561 1 5 99.7825 7.9561 INE881J14IV8 SREI EQUIPMENT FIN 60D 5-Jun-15 99.7994 8.1518 1 5 99.7994 8.1518 INE205A14BO9 SESA STERLITE 60D 5-Jun-15 99.7945 8.3513 1 5 99.7945 8.3513 INE296A14HV0 BAJAJ FIN 363D 8-Jun-15 99.7266 8.3387 1 5 99.7266 8.3387 INE001A14MO9 HDFC 88D 12-Jun-15 99.6246 8.0904 1 200 99.6246 8.0904 INE205A14BI1 SESA STERLITE 91D 18-Jun-15 99.4681 8.4862 1 300 99.4681 8.4862 INE245A14305 THE TATA POWER 29D 19-Jun-15 99.4735 8.3995 1 5 99.4735 8.3995 INE556F14AQ1 SIDBI 91D 19-Jun-15 99.4828 8.2504 1 5 99.4828 8.2504 INE514E14HX4 EXIM 88D 19-Jun-15 99.4828 8.2504 1 5 99.4828 8.2504 INE110L14316 RELIANCE JIO 61D 22-Jun-15 99.4087 8.3503 1 5 99.4087 8.3503 INE261F14749 NABARD 60D 23-Jun-15 99.3853 8.0626 1 75 99.3853 8.0626 INE261F14749 NABARD 60D 23-Jun-15 99.3934 8.2504 1 10 99.3934 8.2504 INE069A14FV5 ADITYA BIRLA NUVO 60D 23-Jun-15 99.3679 8.5994 1 5 99.3679 8.5994 INE916D14TL3 KOTAK MAH PRIME 364D 26-Jun-15 99.2707 8.6500 1 5 99.2707 8.6500 INE261F14756 NABARD 60D 26-Jun-15 99.3241 8.2794 1 5 99.3241 8.2794 INE208A14865 ASHOK LEYLAND 59D 26-Jun-15 99.2981 8.6001 1 5 99.2981 8.6001 INE511C14MR6 MAGMA FINCORP 65D 26-Jun-15 99.3062 8.5002 1 5 99.3062 8.5002 INE909H14GF8 TATA MOTORS FIN 54D 29-Jun-15 99.2374 8.4996 1 5 99.2374 8.4996 INE296A14IJ3 BAJAJ FIN 250D 29-Jun-15 99.2007 8.6499 1 5 99.2007 8.6499 INE296A14IJ3 BAJAJ FIN 250D 29-Jun-15 99.2694 8.1404 1 5 99.2694 8.1404 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 99.2374 8.4996 1 5 99.2374 8.4996 INE148I14IK7 INDIABULLS HOUSING 61D 13-Jul-15 98.8670 8.8997 1 5 98.8670 8.8997 INE134E14626 PFC 71D 15-Jul-15 98.8577 8.4351 1 25 98.8577 8.4351 INE205A14BU6 SESA STERLITE 85D 15-Jul-15 98.8718 8.4998 1 5 98.8718 8.4998 INE742F14417 ADANI PORTS AND 88D 17-Jul-15 98.8058 8.6500 1 5 98.8058 8.6500 INE205A14BR2 SESA STERLITE 97D 21-Jul-15 98.7354 8.4998 1 5 98.7354 8.4998 INE487L14094 IIFL REALTY 60D 24-Jul-15 98.2613 10.9467 1 5 98.2613 10.9467 INE043D14IR6 IDFC 88D 24-Jul-15 98.6751 8.4497 1 5 98.6751 8.4497 INE958G14PX1 RELIGARE FINVEST 70D 31-Jul-15 98.4810 8.5301 1 70 98.4810 8.5301 INE001A14MV4 HDFC 90D 10-Aug-15 98.3143 8.2346 1 56 98.3143 8.2346 INE179J14BX8 BIRLA TMT HOLDINGS 258D 10-Aug-15 98.2790 8.4101 1 50 98.2790 8.4101 INE001A14MW2 HDFC 91D 14-Aug-15 98.2556 8.1001 4 125 98.2556 8.1001 INE205A14CB4 VEDANTA 87D 14-Aug-15 98.2324 8.2098 1 65 98.2324 8.2098 INE013A14UG3 RELIANCE CAP 91D 17-Aug-15 98.1229 8.4126 1 75 98.1229 8.4126 INE389H14686 KEC INTERNATIONAL 90D 17-Aug-15 97.9061 9.4050 1 1.6 97.9061 9.4050 INE742F14466 ADANI PORTS AND 88D 21-Aug-15 98.0703 8.2552 1 100 98.0703 8.2552 INE556F14AT5 SIDBI 169D 15-Sep-15 97.5894 8.0500 2 75 97.5923 8.0401 INE261F14731 NABARD 180D 21-Sep-15 97.4635 8.0501 1 250 97.4635 8.0501 INE306N14DP1 TATA CAP FIN SERV 364D 10-Nov-15 96.1711 8.6499 1 50 96.1711 8.6499 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 95.7751 8.4299 1 25 95.7751 8.4299 INE660N14332 S. D. CORPORATION 272D 8-Dec-15 95.3654 9.0502 1 4.3 95.3654 9.0502 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 95.5375 8.4401 1 25 95.5375 8.4401 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 95.2220 8.4400 1 25 95.2220 8.4400 INE094O14472 DAIMLER FIN SERV 364D 26-Feb-16 93.7922 8.7530 1 5 93.7922 8.7530 INE121A14KV4 CHOLAMANDALAM 327D 15-Mar-16 93.4161 8.7500 1 25 93.4161 8.7500 INE180K14188 SKS MICROFIN 323D 15-Mar-16 92.0107 10.7799 1 1.5 92.0107 10.7799 INE660A14MK0 SUNDARAM FIN 364D 28-Mar-16 93.2021 8.7000 1 5 93.2021 8.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com