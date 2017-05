May 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14SZ5 EDELWEISS FIN SERV 28D 28-May-15 99.9772 8.3239 4 630 99.9774 8.2509 INE531F14BM1 EDELWEISS SECURITIES 28D28-May-15 99.9781 7.9953 2 180 99.9781 7.9953 INE027E14820 FAMILY CREDIT 90D 28-May-15 99.9777 8.1413 1 130 99.9777 8.1413 INE523E14NP9 L T FIN 85D 28-May-15 99.9778 8.1048 1 50 99.9778 8.1048 INE476M14301 LT HOUSING FIN 31D 29-May-15 99.9554 8.1431 3 150 99.9554 8.1431 INE759E14AQ4 LT FINCORP 151D 29-May-15 99.9550 8.2195 2 110 99.9531 8.5633 INE514E14ID4 EXIM 63D 29-May-15 99.9566 7.9292 2 70 99.9567 7.9057 INE694L14AD6 TALWANDI SABO 109D 29-May-15 99.9556 8.1066 1 50 99.9556 8.1066 INE033L14CI2 TATA CAP HOUSING FIN59D 29-May-15 99.9543 8.3441 1 25 99.9543 8.3441 INE975G14411 ILFS TRANSPORTATION 91D 29-May-15 99.9424 10.5181 2 14 99.9424 10.5181 INE872A14HD6 SREI INFRAST FIN 24D 29-May-15 99.9781 7.9953 1 5 99.9781 7.9953 INE155A14FY6 TATA MOTORS 91D 4-Jun-15 99.8217 8.1495 1 100 99.8217 8.1495 INE085A14834 CHAMBAL FERTILISERS 59D 5-Jun-15 99.7994 8.1518 1 50 99.7994 8.1518 INE850D14BQ1 GODREJ AGROVET 59D 5-Jun-15 99.7994 8.1518 1 50 99.7994 8.1518 INE403G14GQ1 STANDARD CHARTERED168D 5-Jun-15 99.7970 8.2495 1 10 99.7970 8.2495 INE477L14251 INDIA INFOLINE 62D 8-Jun-15 99.7295 8.2500 1 150 99.7295 8.2500 INE477L14251 INDIA INFOLINE 62D 8-Jun-15 99.7370 8.7498 1 5 99.7370 8.7498 INE756I14528 HDB FIN SERV 60D 9-Jun-15 99.7116 8.1208 1 50 99.7116 8.1208 INE027E14812 FAMILY CREDIT 104D 10-Jun-15 99.6878 8.1650 1 100 99.6878 8.1650 INE114A14BP0 SAIL 61D 10-Jun-15 99.7141 8.0502 1 5 99.7141 8.0502 INE001A14MO9 HDFC 88D 12-Jun-15 99.6662 8.1497 1 5 99.6662 8.1497 INE978J14AW7 TURQUOISE INVEST 61D 15-Jun-15 99.5788 8.1257 1 25 99.5788 8.1257 INE514E14IF9 EXIM 61D 15-Jun-15 99.6156 7.8249 2 10 99.6144 7.8494 INE660A14ML8 SUNDARAM FIN 71D 19-Jun-15 99.4974 8.3807 1 5 99.4974 8.3807 INE481G14329 ULTRATECH CEMENT 59D 19-Jun-15 99.5112 8.1495 1 5 99.5112 8.1495 INE245A14305 THE TATA POWER 29D 19-Jun-15 99.5201 8.0004 1 5 99.5201 8.0004 INE296A14HY4 BAJAJ FIN 364D 19-Jun-15 99.5076 8.2098 1 5 99.5076 8.2098 INE657N14BI6 EDELWEISS 59D 22-Jun-15 99.4279 8.4007 1 5 99.4279 8.4007 INE261F14749 NABARD 60D 23-Jun-15 99.4298 8.0506 1 25 99.4298 8.0506 INE916D14TL3 KOTAK MAH PRIME 364D 26-Jun-15 99.3566 8.1504 1 5 99.3566 8.1504 INE514E14IE2 EXIM 81D 29-Jun-15 99.3035 8.0000 2 30 99.2992 8.0499 INE179J14CS6 BIRLA TMT HOLDINGS 54D 29-Jun-15 99.2641 8.1998 1 10 99.2641 8.1998 INE296A14IJ3 BAJAJ FIN 250D 29-Jun-15 99.2507 8.3503 1 5 99.2507 8.3503 INE114A14BR6 SAIL 62D 29-Jun-15 99.3035 8.0002 1 5 99.3035 8.0002 INE081A14189 TATA STEEL 75D 29-Jun-15 99.2949 8.0997 1 5 99.2949 8.0997 INE134E14626 PFC 71D 15-Jul-15 98.9597 7.9935 2 30 98.9319 8.2097 INE514E14IN3 EXIM 61D 20-Jul-15 98.8375 7.9501 1 25 98.8375 7.9501 INE975F14FL3 KOTAK MAH INVEST 106D 28-Jul-15 98.6242 8.2125 1 100 98.6242 8.2125 INE891K14636 AXIS FIN 80D 10-Aug-15 98.3483 8.1733 1 5 98.3483 8.1733 INE306N14EY1 TATA CAP FIN SERV 91D 21-Aug-15 98.1227 8.1200 8 250 98.1227 8.1200 INE033L14CM4 TATA CAP HOUSING FIN91D 24-Aug-15 98.0440 8.1818 1 100 98.0440 8.1818 INE121A14LA6 CHOLAMANDALAM 91D 24-Aug-15 98.0316 8.2347 1 100 98.0316 8.2347 INE404K14AE0 SHAPOORJI PALLONJI 139D 8-Sep-15 97.6625 8.4001 1 25 97.6625 8.4001 INE871D14GE2 INFRAST LEASING AND 365D 9-Mar-16 93.6661 8.6000 1 25 93.6661 8.6000 INE660A14MK0 SUNDARAM FIN 364D 28-Mar-16 93.1847 8.7525 1 10 93.1847 8.7525 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com