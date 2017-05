May 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE523E14NK0 L T FIN 81D 29-May-15 99.9774 8.2509 1 595 99.9774 8.2509 INE445L14126 NABHA POWER 71D 29-May-15 99.9781 7.9953 2 340 99.9781 7.9953 INE691I14BT2 L T INFRAST FIN 31D 29-May-15 99.9778 8.1048 2 245 99.9778 8.1048 INE522D14DE8 MANAPPURAM FIN 29D 29-May-15 99.9774 8.2509 1 150 99.9774 8.2509 INE774D14HW8 MAH MAH FIN SERV 64D 29-May-15 99.9777 8.1413 1 120 99.9777 8.1413 INE694L14AD6 TALWANDI SABO 109D 29-May-15 99.9777 8.1413 1 16 99.9777 8.1413 INE860H14RU9 ADITYA BIRLA FIN 90D 1-Jun-15 99.9104 8.1833 1 75 99.9104 8.1833 INE027E14846 FAMILY CREDIT 89D 1-Jun-15 99.9106 8.1650 1 50 99.9106 8.1650 INE306N14EN4 TATA CAP FIN SERV 60D 5-Jun-15 99.8497 7.8489 1 5 99.8497 7.8489 INE001A14MK7 HDFC 91D 8-Jun-15 99.7614 7.9351 7 1195 99.7580 8.0495 INE306N14EQ7 TATA CAP FIN SERV 62D 9-Jun-15 99.7328 8.1491 6 195 99.7328 8.1491 INE667F14AN3 SUNDARAM BNP 365D 9-Jun-15 99.7295 8.2500 1 25 99.7295 8.2500 INE085A14875 CHAMBAL FERTILISERS 60D 9-Jun-15 99.7460 8.4496 1 5 99.7460 8.4496 INE114A14BP0 SAIL 61D 10-Jun-15 99.7176 7.9514 4 775 99.7176 7.9514 INE001A14MO9 HDFC 88D 12-Jun-15 99.6690 8.0811 3 75 99.6690 8.0811 INE205A14BS0 SESA STERLITE 61D 16-Jun-15 99.5972 8.2009 1 25 99.5972 8.2009 INE657N14BI6 EDELWEISS 59D 22-Jun-15 99.4280 8.3992 1 5 99.4280 8.3992 INE523H14SG0 JM FIN PRODUCTS 46D 23-Jun-15 99.4212 8.4997 1 5 99.4212 8.4997 INE870D14627 NATIONAL FERTILIZERS 30D25-Jun-15 99.3606 8.6994 1 5 99.3606 8.6994 INE445L14142 NABHA POWER 37D 26-Jun-15 99.3787 8.1497 1 25 99.3787 8.1497 INE657N14BL0 EDELWEISS 60D 29-Jun-15 99.2958 8.3502 1 5 99.2958 8.3502 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 99.3419 7.7999 1 5 99.3419 7.7999 INE114A14BR6 SAIL 62D 29-Jun-15 99.3419 7.7999 1 5 99.3419 7.7999 INE532F14TD0 EDELWEISS FIN SERV 50D 30-Jun-15 99.2538 8.5751 2 600 99.2444 8.6842 INE532F14TD0 EDELWEISS FIN SERV 50D 30-Jun-15 99.2596 8.2504 3 450 99.2596 8.2504 INE531F14BN9 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Jun-15 99.2596 8.2504 2 300 99.2596 8.2504 INE804I14JU2 ECL FIN 33D 30-Jun-15 99.2596 8.2504 3 200 99.2596 8.2504 INE804I14JU2 ECL FIN 33D 30-Jun-15 99.2821 8.2478 1 50 99.2821 8.2478 INE975F14FR0 KOTAK MAH INVEST 84D 23-Jul-15 98.7343 8.3554 1 75 98.7343 8.3554 INE261F14764 NABARD 90D 27-Jul-15 98.6682 8.3503 1 5 98.6682 8.3503 INE749A14DQ7 JINDAL STEEL POWER 91D 29-Jul-15 98.4395 9.3324 1 65 98.4395 9.3324 INE140A14FW2 PIRAMAL ENTERPRISES231D 4-Aug-15 98.4950 8.2017 1 75 98.4950 8.2017 INE121A14KY8 CHOLAMANDALAM 90D 10-Aug-15 98.3579 8.2348 2 200 98.3579 8.2348 INE001A14MV4 HDFC 90D 10-Aug-15 98.3824 8.1099 1 50 98.3824 8.1099 INE891K14636 AXIS FIN 80D 10-Aug-15 98.3700 8.1731 1 50 98.3700 8.1731 INE261F14780 NABARD 90D 12-Aug-15 98.3535 8.0399 1 50 98.3535 8.0399 INE756I14536 HDB FIN SERV 122D 13-Aug-15 98.3027 8.1846 1 100 98.3027 8.1846 INE001A14MY8 HDFC 91D 20-Aug-15 98.1665 8.1158 1 200 98.1665 8.1158 INE556F14AT5 SIDBI 169D 15-Sep-15 97.6322 8.0473 1 50 97.6322 8.0473 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 95.5562 8.2001 1 100 95.5562 8.2001 INE871D14GD4 IL & FS 365D 24-Feb-16 93.9509 8.6400 1 25 93.9509 8.6400 INE556F14AL2 SIDBI 364D 16-Mar-16 93.7523 8.3016 2 50 93.7523 8.3016 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com