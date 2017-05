May 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE759E14AX0 LT FINCORP 90D 1-Jun-15 99.9322 8.2546 2 75 99.9322 8.2546 INE860H14RU9 ADITYA BIRLA FIN 90D 1-Jun-15 99.9322 8.2546 1 75 99.9322 8.2546 INE027E14846 FAMILY CREDIT 89D 1-Jun-15 99.9322 8.2546 2 75 99.9322 8.2546 INE949L14424 AU FINANCIERS (INDIA)91D 1-Jun-15 99.9322 8.2546 1 50 99.9322 8.2546 INE572E14510 PNB HOUSING FIN 63D 1-Jun-15 99.9343 7.9988 1 35 99.9343 7.9988 INE774D14HQ0 MAH MAH FIN SERV 91D 2-Jun-15 99.9121 8.0279 1 150 99.9121 8.0279 INE404K14851 SHAPOORJI PALLONJI 306D 2-Jun-15 99.9113 8.1011 1 100 99.9113 8.1011 INE976I14IM7 TATA CAP 91D 2-Jun-15 99.9093 8.2839 1 95 99.9093 8.2839 INE532F14SB6 EDELWEISS FIN SERV 90D 2-Jun-15 99.9097 8.2473 1 90 99.9097 8.2473 INE949L14432 AU FINANCIERS (INDIA) 2-Jun-15 99.9097 8.2473 1 50 99.9097 8.2473 INE582L14597 TATA HOUSING 90D 3-Jun-15 99.8898 8.0535 1 50 99.8898 8.0535 INE202B14CX3 DEWAN HOUSING FIN 91D 4-Jun-15 99.8715 7.8271 2 121.5 99.8715 7.8271 INE657N14AR9 EDELWEISS 91D 4-Jun-15 99.9343 7.9988 1 45 99.9343 7.9988 INE532F14SC4 EDELWEISS FIN SERV 91D 4-Jun-15 99.9343 7.9988 1 35 99.9343 7.9988 INE008I14CI0 COX AND KINGS 59D 4-Jun-15 99.8541 8.8886 1 25 99.8541 8.8886 INE523E14NB9 L T FIN 179D 5-Jun-15 99.8431 8.1927 5 515 99.8420 8.2516 INE532F14SG5 EDELWEISS FIN SERV 87D 5-Jun-15 99.8416 8.2731 5 340 99.8420 8.2516 INE148I14HZ7 INDIABULLS HOUSING 60D 5-Jun-15 99.8439 8.1522 1 200 99.8439 8.1522 INE069A14FT9 ADITYA BIRLA NUVO 60D 5-Jun-15 99.8468 8.0005 1 125 99.8468 8.0005 INE008I14CH2 COX AND KINGS 60D 5-Jun-15 99.9029 8.8700 1 125 99.9029 8.8700 INE742O14146 RELIANCE RETAIL 60D 5-Jun-15 99.8478 7.9482 1 125 99.8478 7.9482 INE866I14NH0 INDIA INFOLINE FIN 88D 5-Jun-15 99.8420 8.2516 1 60 99.8420 8.2516 INE891D14KA0 REDINGTON INDIA 58D 5-Jun-15 99.8485 7.9116 1 50 99.8485 7.9116 INE085A14834 CHAMBAL FERTILISERS 59D 5-Jun-15 99.8468 8.0005 1 45 99.8468 8.0005 INE657N14AT5 EDELWEISS 87D 5-Jun-15 99.9124 8.0005 1 20 99.9124 8.0005 INE085A14842 CHAMBAL FERTILISERS 61D 8-Jun-15 99.7827 7.9487 1 200 99.7827 7.9487 INE660A14MM6 SUNDARAM FIN 61D 8-Jun-15 99.7827 7.9487 1 100 99.7827 7.9487 INE169A14BL3 COROMANDEL 61D 8-Jun-15 99.7827 7.9487 1 100 99.7827 7.9487 INE220B14785 KALPATARU POWER 62D 8-Jun-15 99.7758 8.2017 1 75 99.7758 8.2017 INE850D14BR9 GODREJ AGROVET 61D 8-Jun-15 99.7827 7.9487 1 50 99.7827 7.9487 INE296A14HV0 BAJAJ FIN 363D 8-Jun-15 99.7758 8.2017 2 50 99.7758 8.2017 INE484J14418 GODREJ PROPERTIES 60D 8-Jun-15 99.7827 7.9487 1 50 99.7827 7.9487 INE472A14DX2 BLUE STAR 60D 9-Jun-15 99.7606 7.9628 1 25 99.7606 7.9628 INE233A14EX6 GODREJ INDUSTRIES 91D 10-Jun-15 99.7393 7.9504 1 50 99.7393 7.9504 INE306N14CQ1 TATA CAP FIN SERV 364D 10-Jun-15 99.7311 8.2011 2 45 99.7311 8.2011 INE001A14MO9 HDFC 88D 12-Jun-15 99.6865 8.1991 1 25 99.6865 8.1991 INE010A14170 PRISM CEMENT 58D 12-Jun-15 99.6297 9.6901 1 25 99.6297 9.6901 INE702C14061 APL APOLLO TUBES 59D 15-Jun-15 99.5416 9.8874 1 25 99.5416 9.8874 INE866I14NS7 INDIA INFOLINE FIN 48D 15-Jun-15 99.6080 8.4496 1 5 99.6080 8.4496 INE556F14AN8 SIDBI 90D 17-Jun-15 99.5820 8.0637 1 80 99.5820 8.0637 INE657K14AM6 RHC HOLDING PVT 311D 19-Jun-15 99.4653 10.9008 1 100 99.4653 10.9008 INE975G14387 ILFS TRANSPORTATION124D 20-Jun-15 99.3981 10.0465 1 75 99.3981 10.0465 INE657N14BI6 EDELWEISS 59D 22-Jun-15 99.5162 8.4498 1 100 99.5162 8.4498 INE532F14SN1 EDELWEISS FIN SERV 91D 22-Jun-15 99.4475 8.4493 1 25 99.4475 8.4493 INE657N14BJ4 EDELWEISS 60D 23-Jun-15 99.4933 8.4494 1 100 99.4933 8.4494 INE261F14749 NABARD 60D 23-Jun-15 99.5022 8.3003 1 5 99.5022 8.3003 INE881J14IX4 SREI EQUIPMENT FIN 60D 26-Jun-15 99.4178 8.5499 1 5 99.4178 8.5499 INE657K14CA7 RHC HOLDING PRIVATE 45D 29-Jun-15 99.2614 9.6998 1 100 99.2614 9.6998 INE540L14488 ALKEM LABORATORIES 82D 29-Jun-15 99.3042 8.2499 1 50 99.3042 8.2499 INE657K14CA7 RHC HOLDING PRIVATE 45D 29-Jun-15 99.1809 9.7239 1 25 99.1809 9.7239 INE532F14TD0 EDELWEISS FIN SERV 50D 30-Jun-15 99.2820 8.2493 3 625 99.2820 8.2489 INE532F14TD0 EDELWEISS FIN SERV 50D 30-Jun-15 99.3491 8.2462 3 625 99.3492 8.2448 INE531F14BN9 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Jun-15 99.3492 8.2448 1 150 99.3492 8.2448 INE813S14013 RHC FIN PRIVATE 54D 30-Jun-15 99.1571 9.6961 2 100 99.1571 9.6961 INE531F14BN9 EDELWEISS SECURITIES 33D30-Jun-15 99.2820 8.2489 1 100 99.2820 8.2489 INE804I14JU2 ECL FIN 33D 30-Jun-15 99.3493 8.2435 1 50 99.3493 8.2435 INE557F14DA7 NATIONAL HOUSING BK 54D 30-Jun-15 99.3409 8.3506 1 5 99.3409 8.3506 INE134E14626 PFC 71D 15-Jul-15 99.0056 7.8000 1 5 99.0056 7.8000 INE010A14196 PRISM CEMENT 60D 17-Jul-15 98.7049 9.7738 1 50 98.7049 9.7738 INE514E14IN3 EXIM 61D 20-Jul-15 98.9112 8.1997 1 5 98.9112 8.1997 INE657K14CB5 RHC HOLDING PRIVATE 61D 21-Jul-15 98.6153 10.2502 1 100 98.6153 10.2502 INE945G14EZ7 RELIGARE SECURITIES 60D 21-Jul-15 98.5363 10.2299 1 7 98.5363 10.2299 INE010A14188 PRISM CEMENT 59D 24-Jul-15 98.5199 9.7920 1 25 98.5199 9.7920 INE484J14467 GODREJ PROPERTIES 60D 24-Jul-15 98.8474 8.0303 1 5 98.8474 8.0303 INE532F14TM1 EDELWEISS FIN SERV 62D 27-Jul-15 98.7002 8.5834 2 105 98.6604 8.8499 INE202B14DE1 DEWAN HOUSING FIN 91D 28-Jul-15 98.6778 8.5802 1 5 98.6778 8.5802 INE261F14772 NABARD 90D 28-Jul-15 98.7524 8.0899 1 5 98.7524 8.0899 INE205A14BY8 SESA STERLITE 90D 29-Jul-15 98.6602 8.1257 1 15 98.6602 8.1257 INE756I14551 HDB FIN SERV 90D 6-Aug-15 98.4804 8.1625 1 225 98.4804 8.1625 INE514E14II3 EXIM 91D 10-Aug-15 98.4242 8.0051 1 250 98.4242 8.0051 INE704I14148 BARCLAYS INVEST 352D 28-Aug-15 97.9329 8.4661 1 55 97.9329 8.4661 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 95.5871 8.1799 1 50 95.5871 8.1799 INE101I14AC0 AFCONS INFRAST 364D 11-Apr-16 92.7067 9.0298 1 17 92.7067 9.0298 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 