Jun 3 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE532F14SC4 EDELWEISS FIN SERV 91D 4-Jun-15 99.9781 7.9953 1 50 99.9781 7.9953 INE217K14535 RELIANCE HOME FIN 72D 4-Jun-15 99.9801 7.2649 1 25 99.9801 7.2649 INE742O14146 RELIANCE RETAIL 60D 5-Jun-15 99.9603 7.2481 2 215 99.9603 7.2481 INE110L14290 RELIANCE JIO 60D 5-Jun-15 99.9568 7.8874 1 125 99.9568 7.8874 INE523E14NB9 L T FIN 179D 5-Jun-15 99.9576 7.7392 3 118 99.9549 8.2345 INE148I14HZ7 INDIABULLS HOUSING 60D 5-Jun-15 99.9579 7.6819 2 100 99.9589 7.5038 INE069A14FT9 ADITYA BIRLA NUVO 60D 5-Jun-15 99.9571 7.8243 2 55 99.9576 7.7413 INE027E14879 FAMILY CREDIT 71D 5-Jun-15 99.9589 7.5038 1 50 99.9589 7.5038 INE860H14SD3 ADITYA BIRLA FIN 62D 8-Jun-15 99.8953 7.6511 1 50 99.8953 7.6511 INE669E14159 IDEA CELLULAR 26D 9-Jun-15 99.8769 7.4978 1 75 99.8769 7.4978 INE582L14605 TATA HOUSING 90D 11-Jun-15 99.8228 8.0991 1 50 99.8228 8.0991 INE582L14613 TATA HOUSING 90D 15-Jun-15 99.7442 7.8005 1 50 99.7442 7.8005 INE975F14CV9 KOTAK MAH INVEST 363D 15-Jun-15 99.7344 8.1002 1 5 99.7344 8.1002 INE556F14AN8 SIDBI 90D 17-Jun-15 99.6920 8.0548 1 80 99.6920 8.0548 INE881J14IW6 SREI EQUIPMENT FIN 59D 19-Jun-15 99.6462 8.0997 1 25 99.6462 8.0997 INE738C14AK5 BHARAT ALUMINIUM 91D 22-Jun-15 99.5780 8.1412 1 155 99.5780 8.1412 INE975G14429 ILFS TRANSPORTATION115D 22-Jun-15 99.5158 9.3470 1 5 99.5158 9.3470 INE018A14DK0 LARSEN AND TOUBRO 29D 26-Jun-15 99.5052 8.2500 1 5 99.5052 8.2500 INE691I14BS4 L T INFRAST FIN 70D 26-Jun-15 99.5022 8.3003 1 5 99.5022 8.3003 INE557F14DA7 NATIONAL HOUSING BK54D 30-Jun-15 99.3935 8.2490 1 50 99.3935 8.2490 INE008I14AV7 COX AND KINGS 360D 27-Jul-15 98.7004 8.9000 1 50 98.7004 8.9000 INE514E14IH5 EXIM 90D 27-Jul-15 98.8304 8.1501 1 5 98.8304 8.1501 INE975G14585 ILFS TRANSPORTATION60D 28-Jul-15 98.5038 10.0801 1 25 98.5038 10.0801 INE296A14ID6 BAJAJ FIN 364D 7-Aug-15 98.5919 8.0200 1 25 98.5919 8.0200 INE001A14MY8 HDFC 91D 20-Aug-15 98.3403 8.0002 1 130 98.3403 8.0002 INE001A14LM5 HDFC 313D 25-Aug-15 98.2345 7.9999 1 130 98.2345 7.9999 INE977J14CF0 TRAPTI TRADING 90D 25-Aug-15 98.1615 8.2364 1 50 98.1615 8.2364 INE001A14LM5 HDFC 313D 25-Aug-15 98.2111 8.0101 1 25 98.2111 8.0101 INE978J14BC7 TURQUOISE INVEST 90D 27-Aug-15 98.1180 8.2365 1 25 98.1180 8.2365 INE205A14CH1 VEDANTA 165D 13-Nov-15 96.3637 8.4499 1 300 96.3637 8.4499 INE115A14201 LIC HOUSING FIN 209D 15-Dec-15 95.7785 8.2501 8 200 95.7785 8.2501 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 95.7047 8.1500 1 25 95.7047 8.1500 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 94.2435 8.3500 1 25 94.2435 8.3500 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 94.0005 8.3199 3 75 94.0005 8.3199 INE705L14594 VODAFONE INDIA 365D 21-Apr-16 93.0426 8.4500 2 300 93.0426 8.4500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com