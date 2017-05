Jun 5 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE296A14HV0 BAJAJ FIN 363D 08-Jun-15 99.9380 7.5438 5 790 99.9384 7.4993 INE001A14MK7 HDFC 91D 08-Jun-15 99.9351 7.9013 1 700 99.9351 7.9013 INE774D14HS6 MAH MAH FIN SERV 90D 08-Jun-15 99.9388 7.4506 3 300 99.9388 7.4506 INE849D14ER5 ICICI SEC PD 60D 08-Jun-15 99.9380 7.5480 3 200 99.9380 7.5480 INE169A14BL3 COROMANDEL 61D 08-Jun-15 99.9400 7.3044 2 175 99.9400 7.3044 INE202B14CW5 DEWAN HOUSING FIN 91D 08-Jun-15 99.9363 7.7551 2 150 99.9363 7.7551 INE043D14IO3 IDFC 62D 08-Jun-15 99.9392 7.4018 2 100 99.9392 7.4018 INE373A14396 BASF INDIA 181D 08-Jun-15 99.9384 7.4993 1 100 99.9384 7.4993 INE916D14VA2 KOTAK MAH PRIME 63D 08-Jun-15 99.9392 7.4018 2 100 99.9392 7.4018 INE371A14127 GRAPHITE INDIA 61D 08-Jun-15 99.9384 7.4993 1 50 99.9384 7.4993 INE532F14SE0 EDELWEISS FIN SERV 91D 08-Jun-15 99.9363 7.7551 1 25 99.9363 7.7551 INE169A14BM1 COROMANDEL 60D 09-Jun-15 99.9179 7.4978 1 190 99.9179 7.4978 INE043D14IK1 IDFC 118D 10-Jun-15 99.8974 7.4975 1 100 99.8974 7.4975 INE870D14601 NATIONAL FERTILIZERS 58D12-Jun-15 99.8554 7.5508 1 5 99.8554 7.5508 INE870D14601 NATIONAL FERTILIZERS 58D12-Jun-15 99.9179 7.4978 1 5 99.9179 7.4978 INE001A14MQ4 HDFC 72D 18-Jun-15 99.7287 7.6382 3 650 99.7283 7.6493 INE514E14IA0 EXIM 86D 25-Jun-15 99.5907 7.5004 1 100 99.5907 7.5004 INE870D14627 NATIONAL FERTILIZERS 30D25-Jun-15 99.5771 7.7507 1 25 99.5771 7.7507 INE261F14756 NABARD 60D 26-Jun-15 99.5703 7.5008 3 100 99.5703 7.5008 INE114A14BR6 SAIL 62D 29-Jun-15 99.5093 7.4995 1 100 99.5093 7.4995 INE514E14IE2 EXIM 81D 29-Jun-15 99.5692 7.5201 1 5 99.5692 7.5201 INE532F14TD0 EDELWEISS FIN SERV 50D 30-Jun-15 99.4381 8.2501 1 70 99.4381 8.2501 INE557F14DA7 NATIONAL HOUSING BK54D 30-Jun-15 99.4889 7.5004 1 5 99.4889 7.5004 INE020B14250 REC 68D 30-Jun-15 99.5500 7.4997 1 5 99.5500 7.4997 INE236A14EH2 HCL INFOSYSTEMS 175D 15-Jul-15 98.9523 9.6615 1 25 98.9523 9.6615 INE514E14IN3 EXIM 61D 20-Jul-15 99.0664 8.1899 1 25 99.0664 8.1899 INE205A14BZ5 SESA STERLITE 90D 04-Aug-15 98.7280 8.2502 1 5 98.7280 8.2502 INE018A14DJ2 LARSEN AND TOUBRO 80D 10-Aug-15 98.5960 7.8751 1 350 98.5960 7.8751 INE261F14780 NABARD 90D 12-Aug-15 98.5593 7.8462 2 75 98.5593 7.8462 INE001A14LM5 HDFC 313D 25-Aug-15 98.2706 7.9301 1 25 98.2706 7.9301 INE975F14ES1 KOTAK MAH INVEST 341D 30-Nov-15 96.0423 8.4499 1 15 96.0423 8.4499 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 95.8504 8.2301 1 25 95.8504 8.2301 INE205A14CF5 VEDANTA 206D 24-Dec-15 95.5173 8.4801 1 50 95.5173 8.4801 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 94.2839 8.3190 1 20 94.2839 8.3190 INE523H14SN6 JM FIN PRODUCTS 361D 23-May-16 91.6342 9.4399 1 0.8 91.6342 9.4399 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com