Jun 9 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE114A14BP0 STEEL AUTHORITY OF INDIA10-Jun-15 99.9795 7.4840 2 125 99.9795 7.4840 INE043D14IK1 IDFC 118D 10-Jun-15 99.9795 7.4840 1 14 99.9795 7.4840 INE523H14QV3 JM FIN PRODUCTS 181D 11-Jun-15 99.9576 7.7413 1 50 99.9576 7.7413 INE870D14601 NATIONAL FERTILIZERS 58D12-Jun-15 99.9372 7.6455 1 5 99.9372 7.6455 INE403G14GP3 STANDARD CHARTERED214D 15-Jun-15 99.8736 7.6991 1 50 99.8736 7.6991 INE514E14IF9 EXIM 61D 15-Jun-15 99.8953 7.6511 1 5 99.8953 7.6511 INE001A14MQ4 HDFC 72D 18-Jun-15 99.8359 7.4994 1 5 99.8359 7.4994 INE265J14072 JM FIN ASSET 365D 19-Jun-15 99.7649 8.6014 1 5 99.7649 8.6014 INE261F14749 NABARD 60D 23-Jun-15 99.7389 7.3501 1 5 99.7389 7.3501 INE870D14627 NATIONAL FERTILIZERS 30D25-Jun-15 99.6682 8.1007 1 5 99.6682 8.1007 INE081A14189 TATA STEEL 75D 29-Jun-15 99.5982 7.7499 1 25 99.5982 7.7499 INE975G14585 ILFS TRANSPORTATION 60D 28-Jul-15 98.7533 9.5998 1 25 98.7533 9.5998 INE110L14357 RELIANCE JIO 61D 3-Aug-15 98.8231 8.0497 1 5 98.8231 8.0497 INE891K14644 AXIS FIN 60D 3-Aug-15 98.7826 8.3301 1 5 98.7826 8.3301 INE514E14IP8 EXIM 60D 7-Aug-15 98.7757 7.8001 1 5 98.7757 7.8001 INE202B14DM4 DEWAN HOUSING FIN 91D 18-Aug-15 98.4546 8.1846 1 50 98.4546 8.1846 INE306N14EY1 TATA CAP FIN SERV 91D 21-Aug-15 98.4233 8.0098 6 200 98.4233 8.0098 INE749A14DT1 JINDAL STEEL POWER 118D 24-Aug-15 98.1292 9.1561 1 50 98.1292 9.1561 INE001A14LM5 HDFC 313D 25-Aug-15 98.3656 7.9798 1 175 98.3656 7.9798 INE523E14MM8 L T FIN 365D 8-Sep-15 98.0085 8.1502 1 5 98.0085 8.1502 INE975F14DW5 KOTAK MAH INVEST 365D 3-Nov-15 96.6900 8.5001 1 15 96.6900 8.5001 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 96.1786 8.2399 1 75 96.1786 8.2399 INE001A14LY0 HDFC 364D 9-Dec-15 96.0534 8.2401 1 100 96.0534 8.2401 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 95.8725 8.1000 5 100 95.8725 8.1000 INE306N14EW5 TATA CAP FIN SERV 222D 28-Dec-15 95.6241 8.3099 6 105 95.6241 8.3099 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 95.6285 8.2601 7 125 95.6285 8.2601 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 94.1147 8.2998 2 26 94.1180 8.2949 INE261F14715 NABARD 362D 14-Mar-16 94.1824 8.1100 3 50 94.1824 8.1100 INE660A14MJ2 SUNDARAM FIN 365D 24-Mar-16 93.7638 8.4000 1 25 93.7638 8.4000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com