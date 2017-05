Jun 10 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14MO9 HDFC 88D 12-Jun-15 99.9589 7.5038 3 350 99.9589 7.5038 INE202B14CY1 DEWAN HOUSING FIN 91D 16-Jun-15 99.8728 7.7479 1 245 99.8728 7.7479 INE205A14BS0 SESA STERLITE 61D 16-Jun-15 99.8974 7.4975 1 25 99.8974 7.4975 INE001A14MQ4 HDFC 72D 18-Jun-15 99.8357 7.5066 2 235 99.8359 7.4994 INE071G14856 ICICI HOME FIN 59D 18-Jun-15 99.8359 7.4994 1 50 99.8359 7.4994 INE514E14HX4 EXIM 88D 19-Jun-15 99.8044 7.9482 1 50 99.8044 7.9482 INE296A14HY4 BAJAJ FIN 364D 19-Jun-15 99.8105 7.6999 1 25 99.8105 7.6999 INE556F14AQ1 SIDBI 91D 19-Jun-15 99.8370 7.4490 1 5 99.8370 7.4490 INE532F14SN1 EDELWEISS FIN SERV 91D 22-Jun-15 99.7377 7.9993 1 25 99.7377 7.9993 INE110L14316 RELIANCE JIO 61D 22-Jun-15 99.7745 7.4994 1 5 99.7745 7.4994 INE261F14749 NABARD 60D 23-Jun-15 99.7336 7.4997 1 155 99.7336 7.4997 INE261F14756 NABARD 60D 26-Jun-15 99.6723 7.5002 1 145 99.6723 7.5002 INE508F14784 RASHTRIYA ISPAT 88D 26-Jun-15 99.6723 7.5002 1 100 99.6723 7.5002 INE018A14DK0 LARSEN AND TOUBRO 29D 26-Jun-15 99.6846 7.6990 1 25 99.6846 7.6990 INE085A14891 CHAMBAL FERTILISERS 59D 26-Jun-15 99.6948 7.4493 1 5 99.6948 7.4493 INE580B14DQ4 GRUH FIN 35D 26-Jun-15 99.6948 7.4493 1 5 99.6948 7.4493 INE514E14IE2 EXIM 81D 29-Jun-15 99.6266 7.6001 1 25 99.6266 7.6001 INE958G14QC3 RELIGARE FINVEST 28D 30-Jun-15 99.5491 8.2662 1 50 99.5491 8.2662 INE651J14172 JM FIN CREDIT 60D 24-Jul-15 98.9828 8.5249 2 50 98.9828 8.5249 INE043D14IR6 IDFC 88D 24-Jul-15 99.0606 8.0496 1 10 99.0606 8.0496 INE975G14585 ILFS TRANSPORTATION60D 28-Jul-15 98.6943 10.0601 1 25 98.6943 10.0601 INE742F14425 ADANI PORTS AND 90D 28-Jul-15 98.9030 8.4343 1 5 98.9030 8.4343 INE657N14BX5 EDELWEISS 60D 7-Aug-15 98.7066 8.2462 3 100 98.7066 8.2462 INE410J14488 KOTAK COMMODITY 64D 7-Aug-15 98.7661 8.0000 1 15 98.7661 8.0000 INE704I14148 BARCLAYS INVEST 352D 28-Aug-15 98.2263 8.4499 1 30 98.2263 8.4499 INE975F14EB7 KOTAK MAH INVEST 281D 1-Sep-15 98.1585 8.2501 2 75 98.1585 8.2501 INE514E14HZ9 EXIM 183D 24-Sep-15 97.7944 7.8400 11 220 97.7944 7.8400 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 96.1741 8.2500 1 50 96.1741 8.2500 INE001A14LY0 HDFC 364D 9-Dec-15 96.0350 8.2801 4 200 96.0350 8.2801 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 94.3860 8.3500 1 150 94.3860 8.3500 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 94.1365 8.2974 1 25 94.1365 8.2974 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com