Jun 12 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE481G14311 ULTRATECH CEMENT 61D 15-Jun-15 99.9482 6.3056 1 175 99.9482 6.3056 INE556F14AP3 SIDBI 87D 15-Jun-15 99.9432 6.9105 2 60 99.9429 6.9511 INE958G14PU7 RELIGARE FINVEST 61D 15-Jun-15 99.9413 7.1460 1 35 99.9413 7.1460 INE001A14MQ4 HDFC 72D 18-Jun-15 99.8883 6.8027 2 400 99.8883 6.8027 INE580B14DN1 GRUH FIN 60D 23-Jun-15 99.7721 7.5794 2 245 99.7721 7.5794 INE261F14749 NABARD 60D 23-Jun-15 99.7784 7.3694 1 5 99.7784 7.3694 INE870D14627 NATIONAL FERTILIZERS 30D25-Jun-15 99.7088 8.1999 1 5 99.7088 8.1999 INE261F14756 NABARD 60D 26-Jun-15 99.7124 7.5198 1 74 99.7124 7.5198 INE759E14BF5 LT FINCORP 25D 26-Jun-15 99.7036 7.7505 1 25 99.7036 7.7505 INE261F14756 NABARD 60D 26-Jun-15 99.7715 7.5994 2 20 99.7715 7.5994 INE975G14460 ILFS TRANSPORTATION 91D 29-Jun-15 99.5826 8.9994 1 25 99.5826 8.9994 INE835P14301 RELIGARE COMTRADE 60D 29-Jun-15 99.5381 9.9633 2 12 99.5381 9.9633 INE909H14GF8 TATA MOTORS FIN 54D 29-Jun-15 99.7093 7.6011 1 5 99.7093 7.6011 INE514E14IE2 EXIM 81D 29-Jun-15 99.6579 7.3703 1 1 99.6579 7.3703 INE008I14CO8 COX AND KINGS 56D 30-Jun-15 99.5670 8.8185 1 5 99.5670 8.8185 INE514E14IG7 EXIM 61D 30-Jun-15 99.7009 7.2999 1 5 99.7009 7.2999 INE261F14764 NABARD 90D 27-Jul-15 99.1104 7.8004 1 5 99.1104 7.8004 INE001A14MU6 HDFC 88D 4-Aug-15 98.8545 7.9802 2 200 98.8545 7.9802 INE013A14SA0 RELIANCE CAP 365D 7-Aug-15 98.8375 8.1001 1 150 98.8375 8.1001 INE114A14BS4 SAIL 61D 10-Aug-15 98.7486 7.8398 4 140 98.7486 7.8398 INE001A14MV4 HDFC 90D 10-Aug-15 98.7265 7.9801 1 100 98.7265 7.9801 INE205A14CA6 SESA STERLITE 91D 10-Aug-15 98.7650 8.1502 1 10 98.7650 8.1502 INE001A14MV4 HDFC 90D 10-Aug-15 98.7650 8.1502 1 10 98.7650 8.1502 INE514E14IJ1 EXIM 91D 11-Aug-15 98.7261 7.8496 1 400 98.7261 7.8496 INE261F14780 NABARD 90D 12-Aug-15 98.7100 7.8197 1 25 98.7100 7.8197 INE205A14CB4 VEDANTA 87D 14-Aug-15 98.6429 7.9707 1 15 98.6429 7.9707 INE704I14148 BARCLAYS INVEST 352D 28-Aug-15 98.2547 8.4201 1 30 98.2547 8.4201 INE202B14DR3 DEWAN HOUSING FIN 91D 3-Sep-15 98.1755 8.1725 1 25 98.1755 8.1725 INE749A14DY1 JINDAL STEEL POWER 91D 8-Sep-15 97.8347 9.1798 1 50 97.8347 9.1798 INE001A14NB4 HDFC 90D 9-Sep-15 98.0949 7.9648 2 30 98.0949 7.9648 INE020E14EN0 STCI FIN 318D 14-Sep-15 97.9072 8.3000 1 25 97.9072 8.3000 INE001A14MP6 HDFC 184D 18-Sep-15 97.8998 7.9900 1 25 97.8998 7.9900 INE001A14LK9 HDFC 364D 12-Oct-15 97.3344 8.3999 1 100 97.3344 8.3999 INE704I14155 BARCLAYS INVEST 365D 28-Oct-15 96.8305 8.8499 1 50 96.8305 8.8499 INE001A14MZ5 HDFC 153D 28-Oct-15 96.9396 8.3501 1 25 96.9396 8.3501 INE704I14171 BARCLAYS INVEST 364D 10-Nov-15 96.5358 8.8500 1 25 96.5358 8.8500 INE704I14189 BARCLAYS INVEST 364D 25-Nov-15 96.1981 8.8499 1 25 96.1981 8.8499 INE371K14159 TATA REALTY AND 365D 15-Dec-15 95.8204 8.7000 1 5 95.8204 8.7000 INE705L14578 VODAFONE INDIA 365D 25-Feb-16 94.4497 8.3136 1 25 94.4497 8.3136 INE261F14715 NABARD 362D 14-Mar-16 94.2253 8.1049 1 10 94.2253 8.1049 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 94.0702 8.1301 1 200 94.0702 8.1301 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com