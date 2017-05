Jun 15 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE031A14101 HUDCO 60D 16-Jun-15 99.9801 7.2649 1 195 99.9801 7.2649 INE511C14MQ8 MAGMA FINCORP 60D 16-Jun-15 99.9800 7.3015 1 150 99.9800 7.3015 INE205A14BS0 SESA STERLITE 61D 16-Jun-15 99.9808 7.0093 1 25 99.9808 7.0093 INE205A14BJ9 SESA STERLITE 91D 17-Jun-15 99.9620 6.9417 2 225 99.9622 6.9011 INE556F14AN8 SIDBI 90D 17-Jun-15 99.9617 6.9924 1 25 99.9617 6.9924 INE205A14BI1 SESA STERLITE 91D 18-Jun-15 99.9425 6.9999 3 685 99.9425 6.9999 INE738C14AI9 BHARAT ALUMINIUM 90D 18-Jun-15 99.9425 6.9999 2 245 99.9425 6.9999 INE094O14647 DAIMLER FIN SERV 10D 18-Jun-15 99.9404 7.2557 3 200 99.9404 7.2557 INE958G14PO0 RELIGARE FINVEST 90D 18-Jun-15 99.9384 7.4993 2 125 99.9384 7.4993 INE371K14233 TATA REALTY AND 90D 18-Jun-15 99.9404 7.2557 2 100 99.9404 7.2557 INE178A14753 CHENNAI PETROLEUM 72D 18-Jun-15 99.9381 7.5358 1 5 99.9381 7.5358 INE514E14HX4 EXIM 88D 19-Jun-15 99.9392 7.4018 1 25 99.9392 7.4018 INE031A14119 HUDCO 60D 22-Jun-15 99.8630 7.1520 2 195 99.8640 7.1011 INE486A14784 CESC 61D 22-Jun-15 99.8583 7.3991 2 100 99.8583 7.3991 INE261F14749 NABARD 60D 23-Jun-15 99.8573 7.4514 1 5 99.8573 7.4514 INE069A14FV5 ADITYA BIRLA NUVO 60D 23-Jun-15 99.8602 7.2998 1 5 99.8602 7.2998 INE881J14IX4 SREI EQUIPMENT FIN 60D 26-Jun-15 99.7745 8.2494 1 5 99.7745 8.2494 INE514E14IE2 EXIM 81D 29-Jun-15 99.7153 7.4439 2 485 99.7151 7.4490 INE081A14189 TATA STEEL 75D 29-Jun-15 99.7132 7.4988 1 435 99.7132 7.4988 INE556F14AU3 SIDBI 24D 29-Jun-15 99.7144 7.4663 2 250 99.7138 7.4831 INE043D14IT2 IDFC 62D 29-Jun-15 99.6854 8.2280 1 25 99.6854 8.2280 INE114A14BR6 SAIL 62D 29-Jun-15 99.7336 7.4997 1 10 99.7336 7.4997 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 99.7354 7.4489 1 5 99.7354 7.4489 INE514E14IE2 EXIM 81D 29-Jun-15 99.7407 7.2993 1 5 99.7407 7.2993 INE557F14DA7 NATIONAL HOUSING 54D 30-Jun-15 99.7151 7.4490 1 5 99.7151 7.4490 INE486A14800 CESC 61D 21-Jul-15 99.2378 8.0097 1 5 99.2378 8.0097 INE001A14MS0 HDFC 91D 23-Jul-15 99.1568 8.1680 1 125 99.1568 8.1680 INE514E14IH5 EXIM 90D 27-Jul-15 99.1161 7.7500 1 5 99.1161 7.7500 INE975G14585 ILFS TRANSPORTATION 60D 28-Jul-15 98.9187 9.4997 1 25 98.9187 9.4997 INE891K14644 AXIS FIN 60D 3-Aug-15 98.9267 8.2501 1 5 98.9267 8.2501 INE013A14SA0 RELIANCE CAP 365D 7-Aug-15 98.7454 8.7499 1 5 98.7454 8.7499 INE001A14MV4 HDFC 90D 10-Aug-15 98.8089 7.9999 1 25 98.8089 7.9999 INE514E14IK9 EXIM 91D 12-Aug-15 98.7686 7.8459 1 125 98.7686 7.8459 INE261F14780 NABARD 90D 12-Aug-15 98.7737 7.9501 1 25 98.7737 7.9501 INE508F14826 RASHTRIYA ISPAT 90D 13-Aug-15 98.7385 8.0402 1 5 98.7385 8.0402 INE001A14NB4 HDFC 90D 9-Sep-15 98.1579 7.9649 2 75 98.1579 7.9649 INE020E14EN0 STCI FIN 318D 14-Sep-15 97.9726 8.3002 1 25 97.9726 8.3002 INE001A14LK9 HDFC 364D 12-Oct-15 97.3592 8.3901 1 75 97.3592 8.3901 INE001A14LT0 HDFC 364D 19-Nov-15 96.5289 8.3599 1 25 96.5289 8.3599 INE001A14LY0 HDFC 364D 9-Dec-15 96.1398 8.2800 1 25 96.1398 8.2800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com