Jun 17 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14BI1 SESA STERLITE 91D 18-Jun-15 99.9800 7.3015 1 150 99.9800 7.3015 INE205A14BW2 SESA STERLITE 59D 19-Jun-15 99.9797 7.4110 1 160 99.9797 7.4110 INE060A14050 NAVNEET EDUCATION 75D 22-Jun-15 99.9173 7.5526 1 50 99.9173 7.5526 INE870D14627 NATIONAL FERTILIZERS 30D25-Jun-15 99.8506 7.8018 1 5 99.8506 7.8018 INE261F14756 NABARD 60D 26-Jun-15 99.8179 7.3986 1 5 99.8179 7.3986 INE881J14IX4 SREI EQUIPMENT FIN 60D 26-Jun-15 99.8250 7.9984 1 5 99.8250 7.9984 INE556F14AU3 SIDBI 24D 29-Jun-15 99.7545 7.4857 1 75 99.7545 7.4857 INE742F14482 ADANI PORTS AND 58D 24-Jul-15 99.1929 8.2497 1 5 99.1929 8.2497 INE110L14340 RELIANCE JIO INFO 60D 27-Jul-15 99.1472 8.0500 1 5 99.1472 8.0500 INE261F14764 NABARD 90D 27-Jul-15 99.1525 7.7995 1 5 99.1525 7.7995 INE891K14644 AXIS FIN 60D 3-Aug-15 98.9870 8.1202 1 5 98.9870 8.1202 INE169A14BQ2 COROMANDEL 62D 10-Aug-15 98.8375 8.1001 1 5 98.8375 8.1001 INE514E14IK9 EXIM 91D 12-Aug-15 98.8108 7.8443 1 525 98.8108 7.8443 INE742F14458 ADANI PORTS AND 91D 14-Aug-15 98.7433 8.1497 1 5 98.7433 8.1497 INE975G14536 ILFS TRANSPORT 90D 20-Aug-15 98.2929 9.9049 1 55 98.2929 9.9049 INE423A14035 ADANI ENTERPRISES 90D 20-Aug-15 98.4728 8.8449 1 50 98.4728 8.8449 INE020B14276 REC 87D 11-Sep-15 98.1863 7.8399 10 710 98.1885 7.8302 INE705L14578 VODAFONE INDIA 365D 25-Feb-16 94.5569 8.3047 1 200 94.5569 8.3047 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com