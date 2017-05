Jun 18 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14AQ1 SIDBI 91D 19-Jun-15 99.9801 7.2754 4 425 99.9792 7.5936 INE245A14305 THE TATA POWER 29D 19-Jun-15 99.9806 7.0824 2 195 99.9806 7.0824 INE660A14ML8 SUNDARAM FIN 71D 19-Jun-15 99.9801 7.2649 1 190 99.9801 7.2649 INE514E14HX4 EXIM 88D 19-Jun-15 99.9804 7.1554 1 145 99.9804 7.1554 INE071G14864 ICICI HOME FIN 53D 19-Jun-15 99.9803 7.1919 1 75 99.9803 7.1919 INE523E14NS3 L T FIN 58D 19-Jun-15 99.9801 7.2649 1 75 99.9801 7.2649 INE774D14HU2 MAH MAH FIN SERV 86D 19-Jun-15 99.9804 7.1554 1 50 99.9804 7.1554 INE532F14SN1 EDELWEISS FIN SERV 91D 22-Jun-15 99.9195 7.3515 1 5 99.9195 7.3515 INE532F14SN1 EDELWEISS FIN SERV 91D 22-Jun-15 99.9396 7.3531 1 5 99.9396 7.3531 INE514E14IA0 EXIM 86D 25-Jun-15 99.8583 7.3991 2 100 99.8583 7.3991 INE597H14DO0 TGS INVESTMENT AND 56D 25-Jun-15 99.8752 7.6015 1 5 99.8752 7.6015 INE338I14541 MOTILAL OSWAL FIN 58D 26-Jun-15 99.8612 7.2475 1 30 99.8612 7.2475 INE161J14594 BILT GRAPHIC PAPER 147D 26-Jun-15 99.7778 10.1605 1 30 99.7778 10.1605 INE881J14IX4 SREI EQUIPMENT FIN 60D 26-Jun-15 99.8487 7.9012 1 5 99.8487 7.9012 INE018A14DK0 LARSEN AND TOUBRO 29D 26-Jun-15 99.8612 7.2475 1 5 99.8612 7.2475 INE511C14MR6 MAGMA FINCORP 65D 26-Jun-15 99.8468 8.0005 1 5 99.8468 8.0005 INE556F14AU3 SIDBI 24D 29-Jun-15 99.7750 7.4827 1 100 99.7750 7.4827 INE148I14IE0 INDIABULLS HOUSING 60D 29-Jun-15 99.7655 7.7994 1 100 99.7655 7.7994 INE532F14SY8 EDELWEISS FIN SERV 60D 29-Jun-15 99.8018 7.2487 1 25 99.8018 7.2487 INE514E14IE2 EXIM 81D 29-Jun-15 99.7936 7.5492 1 25 99.7936 7.5492 INE296A14IJ3 BAJAJ FIN 250D 29-Jun-15 99.7501 8.3129 1 5 99.7501 8.3129 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 99.7963 7.4502 1 5 99.7963 7.4502 INE296A14IV8 BAJAJ FIN 43D 30-Jun-15 99.7462 7.7394 1 125 99.7462 7.7394 INE265J14106 JM FIN ASSET 365D 15-Jul-15 99.3314 9.0993 1 5 99.3314 9.0993 INE511C14MY2 MAGMA FINCORP 59D 31-Jul-15 99.0109 8.4797 1 50 99.0109 8.4797 INE110L14365 RELIANCE JIO 58D 31-Jul-15 99.0924 7.9597 1 5 99.0924 7.9597 INE657N14BX5 EDELWEISS 60D 7-Aug-15 98.8626 8.3985 1 45 98.8626 8.3985 INE975F14EL6 KOTAK MAH INVEST 243D 10-Aug-15 98.8446 8.0500 1 50 98.8446 8.0500 INE001A14MV4 HDFC 90D 10-Aug-15 98.8453 8.1998 1 5 98.8453 8.1998 INE560K14272 PTC INDIA FIN SERV 87D 13-Aug-15 98.7351 8.3501 1 5 98.7351 8.3501 INE742F14458 ADANI PORTS AND 91D 14-Aug-15 98.7463 8.1301 2 10 98.7478 8.1202 INE916D14UW8 KOTAK MAH PRIME 153D 17-Aug-15 98.6540 8.2999 1 5 98.6540 8.2999 INE665I14265 COFFEE DAY GLOBAL 365D 19-Aug-15 98.2299 10.6085 1 10 98.2299 10.6085 INE261F14798 NABARD 88D 21-Aug-15 98.6429 7.8462 1 100 98.6429 7.8462 INE665I14273 COFFEE DAY GLOBAL 365D 21-Aug-15 98.1738 10.6088 1 20 98.1738 10.6088 INE492E14CD6 NATIONAL ENG. 91D 24-Aug-15 98.4640 8.4983 1 15 98.4640 8.4983 INE001A14LM5 HDFC 313D 25-Aug-15 98.5387 7.9601 1 20 98.5387 7.9601 INE749A14DS3 JINDAL STEEL POWER 122D 28-Aug-15 98.2507 9.1530 1 125 98.2507 9.1530 INE492E14CH7 NATIONAL ENG. 87D 4-Sep-15 98.2181 8.4897 1 10 98.2181 8.4897 INE472A14EB6 BLUE STAR 90D 7-Sep-15 98.2337 8.1024 1 75 98.2337 8.1024 INE013A14TP6 RELIANCE CAP 193D 11-Sep-15 98.1374 8.1500 2 100 98.1374 8.1500 INE020B14276 REC 87D 11-Sep-15 98.2092 7.8301 1 50 98.2092 7.8301 INE976I14IF1 TATA CAP 329D 11-Sep-15 98.1598 8.0502 1 25 98.1598 8.0502 INE013A14UH1 RELIANCE CAP 119D 14-Sep-15 98.0729 8.1501 1 75 98.0729 8.1501 INE020E14EN0 STCI FIN 318D 14-Sep-15 98.0796 8.1213 1 25 98.0796 8.1213 INE523E14NZ8 L T FIN 175D 27-Nov-15 96.4140 8.3801 1 100 96.4140 8.3801 INE138A14096 PENINSULA LAND 357D 30-Nov-15 94.7067 12.3639 1 1 94.7067 12.3639 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 96.3417 8.2499 1 50 96.3417 8.2499 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 96.1205 8.2300 1 25 96.1205 8.2300 INE981F14296 L T INFRAST 183D 17-Dec-15 95.9707 8.4200 1 200 95.9707 8.4200 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 95.8200 8.2500 2 200 95.8200 8.2500 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 95.7944 8.2600 1 100 95.7944 8.2600 INE705L14578 VODAFONE INDIA 365D 25-Feb-16 94.5757 8.3072 1 25 94.5757 8.3072 INE261F14715 NABARD 362D 14-Mar-16 94.3535 8.0900 1 20 94.3535 8.0900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com