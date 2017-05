Jun 19 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE205A14BG5 SESA STERLITE 118D 23-Jun-15 99.9179 7.4978 2 125 99.9179 7.4978 INE556F14AU3 SIDBI 24D 29-Jun-15 99.7955 7.4795 1 150 99.7955 7.4795 INE522D14DH1 MANAPPURAM FIN 28D 29-Jun-15 99.7799 8.0514 1 20 99.7799 8.0514 INE881J14IY2 SREI EQUIPMENT FIN 60D 29-Jun-15 99.7813 8.0000 1 15 99.7813 8.0000 INE511C14MZ9 MAGMA FINCORP 19D 30-Jun-15 99.7595 7.9995 1 50 99.7595 7.9995 INE532F14TD0 EDELWEISS FIN SERV 50D 30-Jun-15 99.7520 8.2495 1 15 99.7520 8.2495 INE148I14IS0 INDIABULLS HOUSING 29D 30-Jun-15 99.8250 7.9984 1 5 99.8250 7.9984 INE511C14MY2 MAGMA FINCORP 59D 31-Jul-15 99.0336 8.4804 1 50 99.0336 8.4804 INE008I14CS9 COX AND KINGS 64D 7-Aug-15 98.7895 9.1275 1 15 98.7895 9.1275 INE114A14BS4 SAIL 61D 10-Aug-15 98.9440 7.9501 1 5 98.9440 7.9501 INE909H14GL6 TATA MOTORS FIN 60D 11-Aug-15 98.9079 8.0604 1 5 98.9079 8.0604 INE514E14IO1 EXIM 90D 24-Aug-15 98.6048 7.8251 1 100 98.6048 7.8251 INE001A14LM5 HDFC 313D 25-Aug-15 98.5617 7.9499 1 50 98.5617 7.9499 INE738C14AO7 BHARAT ALUMINIUM 133D 28-Aug-15 98.4889 8.0002 2 200 98.4889 8.0002 INE738C14BC0 BHARAT ALUMINIUM 90D 8-Sep-15 98.2556 8.0001 1 150 98.2556 8.0001 INE738C14BE6 BHARAT ALUMINIUM 85D 11-Sep-15 98.1922 7.9999 1 50 98.1922 7.9999 INE704I14296 BARCLAYS INVEST 151D 15-Sep-15 98.0498 8.2498 2 75 98.0498 8.2498 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 94.5609 8.3312 1 70 94.5609 8.3312 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 94.3093 8.3111 1 25 94.3093 8.3111 INE705L14594 VODAFONE INDIA 365D 21-Apr-16 93.4177 8.4599 1 250 93.4177 8.4599 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com