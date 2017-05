Jun 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE019A14486 JSW STEEL 60D 23-Jun-15 99.9799 7.3380 1 245 99.9799 7.3380 INE019A14478 JSW STEEL 61D 24-Jun-15 99.9556 8.1066 1 100 99.9556 8.1066 INE692Q14056 TOYOTA FIN SERV 361D 26-Jun-15 99.9168 7.6000 1 50 99.9168 7.6000 INE161J14594 BILT GRAPHIC PAPER 147D 26-Jun-15 99.8889 10.1492 1 15 99.8889 10.1492 INE556F14AU3 SIDBI 24D 29-Jun-15 99.8545 7.5978 2 50 99.8545 7.5978 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 99.8785 7.4002 1 25 99.8785 7.4002 INE881J14IY2 SREI EQUIPMENT FIN 60D 29-Jun-15 99.8687 7.9979 1 5 99.8687 7.9979 INE296A14IV8 BAJAJ FIN 43D 30-Jun-15 99.8493 7.8698 1 5 99.8493 7.8698 INE134E14626 PFC 71D 15-Jul-15 99.5171 7.7006 1 5 99.5171 7.7006 INE891K14644 AXIS FIN 60D 3-Aug-15 99.0822 8.0500 1 5 99.0822 8.0500 INE891K14644 AXIS FIN 60D 3-Aug-15 99.1094 7.9998 1 5 99.1094 7.9998 INE756I14551 HDB FIN SERV 90D 6-Aug-15 99.0140 8.0772 1 25 99.0140 8.0772 INE169A14BQ2 COROMANDEL 62D 10-Aug-15 98.9653 7.9503 1 5 98.9653 7.9503 INE916D14UQ0 KOTAK MAH PRIME 181D 10-Aug-15 98.9460 8.1002 1 5 98.9460 8.1002 INE532F14TG3 EDELWEISS FIN SERV 90D 11-Aug-15 98.8718 8.4998 1 5 98.8718 8.4998 INE866I14NV1 INDIA INFOLINE FIN 90D 12-Aug-15 98.8490 8.5001 1 5 98.8490 8.5001 INE514E14IK9 EXIM 91D 12-Aug-15 98.9227 7.9499 1 5 98.9227 7.9499 INE560K14272 PTC INDIA FIN SERV 87D 13-Aug-15 98.8265 8.3349 2 10 98.8272 8.3298 INE916D14UW8 KOTAK MAH PRIME 153D 17-Aug-15 98.7448 8.2849 2 10 98.7456 8.2799 INE110L14415 RELIANCE JIO INFO 59D 17-Aug-15 98.8045 8.0298 1 5 98.8045 8.0298 INE110L14423 RELIANCE JIO INFO 61D 19-Aug-15 98.7433 8.1497 1 5 98.7433 8.1497 INE976I14IQ8 TATA CAP 91D 20-Aug-15 98.7215 8.1499 1 5 98.7215 8.1499 INE514E14IL7 EXIM 90D 20-Aug-15 98.7494 7.9698 1 5 98.7494 7.9698 INE694L14AT2 TALWANDI SABO 88D 21-Aug-15 98.7076 8.1000 1 5 98.7076 8.1000 INE001A14LM5 HDFC 313D 25-Aug-15 98.6303 7.9201 1 25 98.6303 7.9201 INE044A14062 SUN PHARMACEUTICAL90D 31-Aug-15 98.5104 7.8846 1 150 98.5104 7.8846 INE548C14159 EMAMI 84D 4-Sep-15 98.4207 7.9148 1 200 98.4207 7.9148 INE265J14163 JM FIN ASSET 360D 7-Sep-15 98.1145 9.1095 1 50 98.1145 9.1095 INE523E14MM8 L T FIN 365D 8-Sep-15 98.3181 8.0051 1 10 98.3181 8.0051 INE403G14GK4 STANDARD CHARTERED350D 10-Sep-15 98.2422 8.1635 1 40 98.2422 8.1635 INE013A14TQ4 RELIANCE CAP 198D 16-Sep-15 98.1046 8.1999 1 75 98.1046 8.1999 INE165K14098 JHAJJAR POWER 89D 16-Sep-15 98.1046 8.1999 1 50 98.1046 8.1999 INE001A14MP6 HDFC 184D 18-Sep-15 98.1171 7.9596 1 25 98.1171 7.9596 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com