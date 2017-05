Jun 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE580B14DR2 GRUH FIN 29D 24-Jun-15 99.9795 7.4840 2 250 99.9795 7.4840 INE694L14AR6 TALWANDI SABO 91D 24-Jun-15 99.9797 7.4110 1 245 99.9797 7.4110 INE091A14683 NIRMA 20D 25-Jun-15 99.9589 7.5038 1 100 99.9589 7.5038 INE580B14DQ4 GRUH FIN 35D 26-Jun-15 99.9384 7.4993 2 100 99.9384 7.4993 INE556F14AU3 SIDBI 24D 29-Jun-15 99.8772 7.4795 1 275 99.8772 7.4795 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 99.8757 7.5710 1 165 99.8757 7.5710 INE691I14BV8 L T INFRAST FIN 25D 29-Jun-15 99.8987 7.4024 1 5 99.8987 7.4024 INE296A14IV8 BAJAJ FIN 43D 30-Jun-15 99.8520 7.7286 1 35 99.8520 7.7286 INE020B14250 REC 68D 30-Jun-15 99.8592 7.3521 1 25 99.8592 7.3521 INE148I14IS0 INDIABULLS HOUSING 29D 30-Jun-15 99.8728 7.7479 1 5 99.8728 7.7479 INE881J14JA0 SREI EQUIPMENT FIN 56D 30-Jun-15 99.8662 8.1504 1 5 99.8662 8.1504 INE265J14403 JM FIN ASSET 28D 10-Jul-15 99.6149 8.3003 1 15 99.6149 8.3003 INE945G14EZ7 RELIGARE SECURITIES 60D 21-Jul-15 99.2267 10.1591 1 0.85 99.2267 10.1591 INE001A14MT8 HDFC 88D 3-Aug-15 99.1083 8.2100 1 5 99.1083 8.2100 INE018A14DJ2 LARSEN AND TOUBRO 80D 10-Aug-15 98.9804 7.9997 1 5 98.9804 7.9997 INE523H14SR7 JM FIN PRODUCTS 60D 11-Aug-15 98.9151 8.1700 1 50 98.9151 8.1700 INE110L14399 RELIANCE JIO INFO 60D 11-Aug-15 98.9576 8.0101 1 5 98.9576 8.0101 INE508F14826 RASHTRIYA ISPAT 90D 13-Aug-15 98.8825 8.2499 1 5 98.8825 8.2499 INE038A14114 HINDALCO INDUSTRIES 59D 14-Aug-15 98.8945 8.0004 1 5 98.8945 8.0004 INE860H14SG6 ADITYA BIRLA FIN 91D 19-Aug-15 98.7676 7.9902 1 100 98.7676 7.9902 INE738C14AW0 BHARAT ALUMINIUM 90D 19-Aug-15 98.7725 8.1001 1 5 98.7725 8.1001 INE031A14127 HOUSING AND URBAN 60D 21-Aug-15 98.7312 7.9502 2 75 98.7312 7.9502 INE205A14CD0 VEDANTA 88D 21-Aug-15 98.7292 8.1002 1 5 98.7292 8.1002 INE756I14577 HDB FIN SERV 89D 25-Aug-15 98.6397 7.9898 1 100 98.6397 7.9898 INE140A14GN9 PIRAMAL ENTERPRISES140D 4-Sep-15 98.4202 8.0258 1 100 98.4202 8.0258 INE742F14433 ADANI PORTS AND SPL120D 4-Sep-15 98.4464 8.0002 1 100 98.4464 8.0002 INE976I14IS4 TATA CAP 90D 9-Sep-15 98.3403 8.0002 1 80 98.3403 8.0002 INE020B14276 REC 87D 11-Sep-15 98.3191 7.8002 3 140 98.3191 7.8002 INE477S14033 TATA MOTORS FIN 180D 22-Sep-15 98.0095 8.1460 1 200 98.0095 8.1460 INE001A14LV6 HDFC 364D 23-Nov-15 96.6574 8.2499 2 50 96.6574 8.2499 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 94.2817 8.0501 1 250 94.2817 8.0501 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com