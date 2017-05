Jun 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE091A14683 NIRMA 20D 25-Jun-15 99.9799 7.3380 1 100 99.9799 7.3380 INE028E14AK7 KOTAK SECURITIES 58D 26-Jun-15 99.9584 7.5952 1 100 99.9584 7.5952 INE202B14DC5 DEWAN HOUSING FIN 60D 26-Jun-15 99.9589 7.5038 1 50 99.9589 7.5038 INE514E14IE2 EXIM 81D 29-Jun-15 99.8990 7.3805 2 455 99.8990 7.3805 INE556F14AU3 SIDBI 24D 29-Jun-15 99.8987 7.4024 3 425 99.8987 7.4024 INE909H14GF8 TATA MOTORS FIN 54D 29-Jun-15 99.8961 7.5935 3 400 99.8960 7.5999 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 99.8990 7.3805 1 270 99.8990 7.3805 INE580B14DP6 GRUH FIN 45D 29-Jun-15 99.8941 7.7389 1 90 99.8941 7.7389 INE514E14IG7 EXIM 61D 30-Jun-15 99.8788 7.3819 3 475 99.8788 7.3819 INE265J14098 JM FIN ASSET 365D 30-Jun-15 99.8830 8.5510 1 25 99.8830 8.5510 INE296A14IV8 BAJAJ FIN 43D 30-Jun-15 99.8731 7.7296 1 12 99.8731 7.7296 INE532F14TD0 EDELWEISS FIN SERV 50D 30-Jun-15 99.8646 8.2480 1 10 99.8646 8.2480 INE688I14BU6 CAP FIRST 48D 30-Jun-15 99.8919 7.8998 1 10 99.8919 7.8998 INE134E14626 PFC 71D 15-Jul-15 99.5717 7.8501 2 150 99.5717 7.8501 INE945G14EZ7 RELIGARE SECURITIES 60D 21-Jul-15 99.2543 10.1565 1 1 99.2543 10.1565 INE261F14772 NABARD 90D 28-Jul-15 99.2837 7.9799 1 5 99.2837 7.9799 INE261F14772 NABARD 90D 28-Jul-15 99.2561 8.0458 1 2 99.2561 8.0458 INE742O14153 RELIANCE RETAIL 60D 31-Jul-15 99.2210 7.9602 1 5 99.2210 7.9602 INE247J14070 STERLING AND WILSON60D 11-Aug-15 98.7571 9.5702 1 25 98.7571 9.5702 INE891K14610 AXIS FIN 90D 19-Aug-15 98.7868 8.1501 1 5 98.7868 8.1501 INE202B14DN2 DEWAN HOUSING FIN 91D 21-Aug-15 98.7283 8.1060 1 50 98.7283 8.1060 INE121H14CU8 ILFS FIN SERV 364D 21-Aug-15 98.8042 7.7500 1 5 98.8042 7.7500 INE514E14IO1 EXIM 90D 24-Aug-15 98.7169 7.7774 1 100 98.7169 7.7774 INE370K14011 SESA RESOURCES 105D 28-Aug-15 98.5703 8.1448 1 50 98.5703 8.1448 INE071G14773 ICICI HOME FIN 265D 3-Sep-15 98.4884 7.8902 1 50 98.4884 7.8902 INE236A14EP5 HCL INFOSYSTEMS 90D 3-Sep-15 98.0845 10.0396 1 25 98.0845 10.0396 INE742F14433 ADANI PORTS AND 120D 4-Sep-15 98.4483 7.9902 1 50 98.4483 7.9902 INE749A14DY1 JINDAL STEEL POWER 91D 8-Sep-15 98.1244 9.1800 2 200 98.1244 9.1800 INE548C14183 EMAMI 89D 9-Sep-15 98.3633 7.8875 1 200 98.3633 7.8875 INE020B14276 REC 87D 11-Sep-15 98.3398 7.8000 2 240 98.3398 7.8000 INE556F14AT5 SIDBI 169D 15-Sep-15 98.2588 7.7928 1 75 98.2588 7.7928 INE020E14EK6 STCI FIN 322D 15-Sep-15 98.1914 8.1000 1 50 98.1914 8.1000 INE001A14MZ5 HDFC 153D 28-Oct-15 97.2377 8.2292 2 185 97.2377 8.2292 INE001A14LQ6 HDFC 364D 16-Nov-15 96.8404 8.2700 1 25 96.8404 8.2700 INE532F14TP4 EDELWEISS FIN SERV 180D 30-Nov-15 96.2269 9.0011 1 75 96.2269 9.0011 INE001A14LY0 HDFC 364D 9-Dec-15 96.3417 8.2499 1 65 96.3417 8.2499 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 96.2369 8.2499 1 25 96.2369 8.2499 INE001A14MI1 HDFC 360D 18-Feb-16 94.8270 8.3312 1 10 94.8270 8.3312 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 94.6630 8.3313 2 40 94.6630 8.3313 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com