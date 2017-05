Jun 25 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE018A14DK0 LARSEN AND TOUBRO 29D 26-Jun-15 99.9796 7.4562 4 420 99.9796 7.4475 INE523E14NX3 L T FIN 49D 26-Jun-15 99.9796 7.4475 2 400 99.9796 7.4475 INE261F14756 NABARD 60D 26-Jun-15 99.9796 7.4475 2 385 99.9796 7.4475 INE110L14332 RELIANCE JIO INFO 46D 26-Jun-15 99.9795 7.4840 2 295 99.9795 7.4840 INE691I14BS4 L T INFRAST FIN 70D 26-Jun-15 99.9796 7.4511 3 205 99.9796 7.4475 INE774D14HV0 MAH MAH FIN SERV 92D 26-Jun-15 99.9792 7.5936 3 195 99.9792 7.5936 INE881J14IX4 SREI EQUIPMENT FIN 60D 26-Jun-15 99.9789 7.7031 1 190 99.9789 7.7031 INE445L14142 NABHA POWER 37D 26-Jun-15 99.9793 7.5571 1 100 99.9793 7.5571 INE245A14297 THE TATA POWER 45D 26-Jun-15 99.9793 7.5571 1 100 99.9793 7.5571 INE916D14TL3 KOTAK MAH PRIME 364D 26-Jun-15 99.9792 7.5936 1 95 99.9792 7.5936 INE580B14DQ4 GRUH FIN 35D 26-Jun-15 99.9796 7.4571 2 95 99.9796 7.4475 INE657N14BK2 EDELWEISS COMMO 60D 26-Jun-15 99.9789 7.7031 1 95 99.9789 7.7031 INE202B14DC5 DEWAN HOUSING FIN 60D 26-Jun-15 99.9792 7.5936 1 50 99.9792 7.5936 INE338I14541 MOTILAL OSWAL FIN 58D 26-Jun-15 99.9792 7.5936 1 5 99.9792 7.5936 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 99.9189 7.4076 4 390 99.9199 7.3150 INE556F14AU3 SIDBI 24D 29-Jun-15 99.9179 7.4978 1 200 99.9179 7.4978 INE514E14IE2 EXIM 81D 29-Jun-15 99.9189 7.4030 3 200 99.9202 7.2876 INE660A14MO2 SUNDARAM FIN 77D 29-Jun-15 99.9173 7.5526 2 195 99.9173 7.5526 INE296A14IJ3 BAJAJ FIN 250D 29-Jun-15 99.9173 7.5526 1 95 99.9173 7.5526 INE033L14CK8 TATA CAP HOUSING FIN77D 29-Jun-15 99.9173 7.5526 1 95 99.9173 7.5526 INE155A14EG6 TATA MOTORS 357D 29-Jun-15 99.9157 7.6989 1 50 99.9157 7.6989 INE179J14CS6 BIRLA TMT HOLDINGS 54D 29-Jun-15 99.9159 7.6806 1 50 99.9159 7.6806 INE532F14SY8 EDELWEISS FIN SERV 60D 29-Jun-15 99.9153 7.7380 2 35 99.9157 7.6989 INE134E14618 PFC 339D 29-Jun-15 99.9404 7.2557 1 10 99.9404 7.2557 INE557F14DB5 NATIONAL HOUSING BK47D 29-Jun-15 99.9404 7.2557 1 5 99.9404 7.2557 INE657N14BL0 EDELWEISS 60D 29-Jun-15 99.9384 7.4993 1 5 99.9384 7.4993 INE881J14IY2 SREI EQUIPMENT FIN 60D 29-Jun-15 99.9363 7.7551 1 5 99.9363 7.7551 INE958G14QF6 RELIGARE FINVEST 7D 29-Jun-15 99.9351 7.9013 1 5 99.9351 7.9013 INE114A14BR6 SAIL 62D 29-Jun-15 99.9400 7.3044 1 5 99.9400 7.3044 INE013A14UO7 RELIANCE CAP 29D 30-Jun-15 99.8881 8.1779 1 100 99.8881 8.1779 INE514E14IG7 EXIM 61D 30-Jun-15 99.8974 7.4975 1 100 99.8974 7.4975 INE296A14IV8 BAJAJ FIN 43D 30-Jun-15 99.8939 7.7535 1 100 99.8939 7.7535 INE557F14DA7 NATIONAL HOUSING BK 54D 30-Jun-15 99.8975 7.4902 1 95 99.8975 7.4902 INE881J14JA0 SREI EQUIPMENT FIN 56D 30-Jun-15 99.9165 7.6258 2 10 99.9179 7.4978 INE557F14DA7 NATIONAL HOUSING BK 54D 30-Jun-15 99.9192 7.3744 2 10 99.9179 7.4978 INE148I14IS0 INDIABULLS HOUSING 29D 30-Jun-15 99.9146 7.7994 1 5 99.9146 7.7994 INE148I14IK7 INDIABULLS HOUSING 61D 13-Jul-15 99.6218 8.1510 1 25 99.6218 8.1510 INE514E14IM5 EXIM 61D 15-Jul-15 99.5663 7.9495 2 100 99.5663 7.9495 INE134E14626 PFC 71D 15-Jul-15 99.5956 7.8003 1 5 99.5956 7.8003 INE514E14IN3 EXIM 61D 20-Jul-15 99.4584 7.9504 2 100 99.4584 7.9504 INE866I14OA3 INDIA INFOLINE FIN 60D 21-Jul-15 99.4381 8.2501 1 5 99.4381 8.2501 INE261F14772 NABARD 90D 28-Jul-15 99.3251 7.7504 1 5 99.3251 7.7504 INE245A14248 THE TATA POWER 170D 29-Jul-15 99.2997 7.8004 1 5 99.2997 7.8004 INE691I14BW6 L T INFRAST FIN 58D 7-Aug-15 99.0980 7.9102 1 5 99.0980 7.9102 INE114A14BS4 SAIL 61D 10-Aug-15 99.0253 7.8102 1 100 99.0253 7.8102 INE001A14MV4 HDFC 90D 10-Aug-15 99.0354 7.9002 1 5 99.0354 7.9002 INE121H14CU8 ILFS FIN SERV 364D 21-Aug-15 98.8057 7.7402 1 5 98.8057 7.7402 INE202B14DN2 DEWAN HOUSING FIN 91D 21-Aug-15 98.7502 8.1044 1 5 98.7502 8.1044 INE916D14UU2 KOTAK MAH PRIME 175D 31-Aug-15 98.5617 7.9499 2 50 98.5617 7.9499 INE155A14GT4 TATA MOTORS 90D 3-Sep-15 98.5187 7.8401 1 50 98.5187 7.8401 INE236A14EP5 HCL INFOSYSTEMS 90D 3-Sep-15 98.1110 10.0394 1 25 98.1110 10.0394 INE523H14PW3 JM FIN PRODUCTS 365D 3-Sep-15 98.4425 8.2497 1 10 98.4425 8.2497 INE001A14NA6 HDFC 91D 4-Sep-15 98.5057 7.9099 1 150 98.5057 7.9099 INE742F14433 ADANI PORTS AND 120D 4-Sep-15 98.4695 7.9904 1 25 98.4695 7.9904 INE404K14AE0 SHAPOORJI PALLONJI 139D 8-Sep-15 98.3132 8.3499 1 25 98.3132 8.3499 INE001A14NC2 HDFC 90D 10-Sep-15 98.3797 7.9099 1 150 98.3797 7.9099 INE165K14098 JHAJJAR POWER 89D 16-Sep-15 98.1695 8.1999 1 50 98.1695 8.1999 INE523H14QN0 JM FIN PRODUCTS 326D 21-Sep-15 98.0498 8.2498 1 50 98.0498 8.2498 INE477S14033 TATA MOTORS FIN 180D 22-Sep-15 98.0515 8.1498 2 125 98.0515 8.1498 INE036A14944 RELIANCE INFRAST 364D 25-Sep-15 97.7153 9.2762 1 15 97.7153 9.2762 INE245A14180 THE TATA POWER 358D 11-Nov-15 97.0392 8.0700 1 25 97.0392 8.0700 INE981F14304 L T INFRAST 156D 27-Nov-15 96.5557 8.4001 1 100 96.5557 8.4001 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 96.4477 8.3500 2 25 96.4477 8.3500 INE981F14296 L T INFRAST 183D 17-Dec-15 96.0842 8.5001 2 90 96.0842 8.5001 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com