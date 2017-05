Jun 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14MR2 HDFC 84D 6-Jul-15 99.8687 7.9979 1 200 99.8687 7.9979 INE244L14552 INDIABULLS COMMER 32D 14-Jul-15 99.7053 8.2987 1 150 99.7053 8.2987 INE363P14122 INDIABULLS FIN 33D 15-Jul-15 99.6807 8.3513 1 150 99.6807 8.3513 INE134E14626 PFC 71D 15-Jul-15 99.6703 8.0498 3 90.5 99.6662 8.1497 INE236A14EH2 HCL INFOSYSTEMS 175D 15-Jul-15 99.6074 9.5909 1 40 99.6074 9.5909 INE738C14AP4 BHARAT ALUMINIUM 88D 17-Jul-15 99.6334 7.9001 1 100 99.6334 7.9001 INE010A14196 PRISM CEMENT 60D 17-Jul-15 99.5508 9.6881 1 50 99.5508 9.6881 INE657K14CB5 RHC HOLDING PRIVATE 61D 21-Jul-15 99.4415 10.2500 1 100 99.4415 10.2500 INE532F14TL3 EDELWEISS FIN SERV 60D 24-Jul-15 99.4410 8.5492 1 200 99.4410 8.5492 INE010A14188 PRISM CEMENT 59D 24-Jul-15 99.3658 9.7067 1 25 99.3658 9.7067 INE866I14OB1 INDIA INFOLINE FIN 63D 24-Jul-15 99.4828 8.2504 1 5 99.4828 8.2504 INE532F14TM1 EDELWEISS FIN SERV 62D 27-Jul-15 99.4087 8.3503 1 100 99.4087 8.3503 INE261F14772 NABARD 90D 28-Jul-15 99.4154 7.9494 1 5 99.4154 7.9494 INE657K14CC3 RHC HOLDING PRIVATE 63D 31-Jul-15 99.2151 9.6251 2 200 99.1646 10.2500 INE532F14TO7 EDELWEISS FIN SERV 58D 31-Jul-15 99.2916 8.4003 1 50 99.2916 8.4003 INE657K14CD1 RHC HOLDING PRIVATE 56D 3-Aug-15 99.0690 10.0885 3 100 99.0690 10.0885 INE657N14BW7 EDELWEISS COMMOD 60D 3-Aug-15 99.1929 8.9997 1 45 99.1929 8.9997 INE001A14MT8 HDFC 88D 3-Aug-15 99.2730 8.0999 1 5 99.2730 8.0999 INE532F14TR0 EDELWEISS FIN SERV 60D 3-Aug-15 99.2145 8.4993 1 5 99.2145 8.4993 INE657N14BV9 EDELWEISS COMMOD 60D 4-Aug-15 99.1686 9.0002 1 20 99.1686 9.0002 INE008I14CU5 COX AND KINGS 60D 4-Aug-15 99.1824 8.8495 1 10 99.1824 8.8495 INE860H14SL6 ADITYA BIRLA FIN 63D 7-Aug-15 99.1740 8.0000 1 75 99.1740 8.0000 INE114A14BS4 SAIL 61D 10-Aug-15 99.1226 7.8801 1 50 99.1226 7.8801 INE001A14MV4 HDFC 90D 10-Aug-15 99.1201 8.1004 1 5 99.1201 8.1004 INE114A14BS4 SAIL 61D 10-Aug-15 99.1406 7.9100 1 5 99.1406 7.9100 INE514E14IJ1 EXIM 91D 11-Aug-15 99.1149 7.9499 1 5 99.1149 7.9499 INE001A14MW2 HDFC 91D 14-Aug-15 99.0354 7.9002 2 125 99.0354 7.9002 INE532F14TZ3 EDELWEISS FIN SERV 60D 14-Aug-15 98.9621 8.7002 1 50 98.9621 8.7002 INE975G14619 ILFS TRANSPORTATION 59D 14-Aug-15 98.7942 9.8997 1 40 98.7942 9.8997 INE010A14204 PRISM CEMENT 60D 14-Aug-15 98.8106 9.7635 1 25 98.8106 9.7635 INE069A14FZ6 ADITYA BIRLA NUVO 60D 14-Aug-15 99.0330 8.1000 1 5 99.0330 8.1000 INE013A14UG3 RELIANCE CAP 91D 17-Aug-15 98.9576 8.0101 1 75 98.9576 8.0101 INE665I14265 COFFEE DAY GLOBAL 365D 19-Aug-15 98.5737 10.5626 1 10 98.5737 10.5626 INE975G14536 ILFS TRANSPORTATION 90D 20-Aug-15 98.6426 9.8484 1 55 98.6426 9.8484 INE161J14768 BILT GRAPHIC PAPER 90D 20-Aug-15 98.5814 10.2988 1 5 98.5814 10.2988 INE306N14EV7 TATA CAP FIN SERV 91D 20-Aug-15 98.8892 8.1999 1 5 98.8892 8.1999 INE657K14BR3 RHC HOLDING 177D 21-Aug-15 98.6670 9.4830 1 29 98.6670 9.4830 INE665I14273 COFFEE DAY GLOBAL 365D 21-Aug-15 98.5166 10.5691 1 20 98.5166 10.5691 INE657K14BR3 RHC HOLDING PVT 177D 21-Aug-15 98.7376 9.1503 1 10 98.7376 9.1503 INE031A14127 HOUSING AND URBAN 60D 21-Aug-15 98.8741 8.1497 1 5 98.8741 8.1497 INE742F14466 ADANI PORTS AND SPL 88D 21-Aug-15 98.8741 8.1497 1 5 98.8741 8.1497 INE169A14BT6 COROMANDEL 62D 24-Aug-15 98.8158 8.1002 1 5 98.8158 8.1002 INE498L14489 L T FIN HOLDINGS 59D 24-Aug-15 98.8014 8.1999 1 5 98.8014 8.1999 INE514E14IO1 EXIM 90D 24-Aug-15 98.8303 7.9999 1 5 98.8303 7.9999 INE688I14BY8 CAP FIRST 60D 25-Aug-15 98.7628 8.1649 2 100 98.7628 8.1649 INE110L14449 RELIANCE JIO INFO 60D 25-Aug-15 98.8162 7.9502 1 5 98.8162 7.9502 INE018A14DM6 LARSEN AND TOUBRO 60D 25-Aug-15 98.8162 7.9502 1 5 98.8162 7.9502 INE261F14806 NABARD 90D 26-Aug-15 98.8040 7.8897 1 5 98.8040 7.8897 INE916D14VI5 KOTAK MAH PRIME 61D 26-Aug-15 98.8025 7.8997 1 5 98.8025 7.8997 INE019A14502 JSW STEEL 76D 27-Aug-15 98.7215 8.1499 1 15 98.7215 8.1499 INE019A14494 JSW STEEL 77D 28-Aug-15 98.6997 8.1502 1 15 98.6997 8.1502 INE001A14NA6 HDFC 91D 4-Sep-15 98.5565 8.0999 3 150 98.5565 8.0999 INE571A14163 IPCA LABORATORIES 90D 7-Sep-15 98.5767 7.7501 1 50 98.5767 7.7501 INE134E14634 PFC 73D 10-Sep-15 98.4856 7.7950 9 550 98.4885 7.7801 INE001A14NC2 HDFC 90D 10-Sep-15 98.4273 8.1001 2 40 98.4273 8.1001 INE134E14634 PFC 73D 10-Sep-15 98.5243 7.7000 1 25 98.5243 7.7000 INE261F14731 NABARD 180D 21-Sep-15 98.2555 7.8078 1 25 98.2555 7.8078 INE657K14BV5 RHC HOLDING PVT 180D 22-Sep-15 97.7438 10.0300 1 10 97.7438 10.0300 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 97.2146 8.3000 1 5 97.2146 8.3000 INE071G14815 ICICI HOME FIN 267D 25-Nov-15 96.7555 8.2700 2 50 96.7555 8.2700 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 96.6060 8.2200 4 125 96.6140 8.2000 INE001A14LY0 HDFC 364D 9-Dec-15 96.4677 8.2500 1 65 96.4677 8.2500 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 96.3626 8.2501 1 25 96.3626 8.2501 INE756I14619 HDB FIN SERV 170D 16-Dec-15 96.2906 8.3200 1 15 96.2906 8.3200 INE205A14CF5 VEDANTA 206D 24-Dec-15 96.0502 8.4800 1 25 96.0502 8.4800 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 96.0488 8.2501 1 25 96.0488 8.2501 INE660N14407 S. 