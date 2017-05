Jul 1 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14MR2 HDFC 84D 6-Jul-15 99.8987 7.3988 3 500 99.9001 7.3000 INE155A14GD8 TATA MOTORS 85D 7-Jul-15 99.8785 7.4002 1 100 99.8785 7.4002 INE514E14IM5 EXIM 61D 15-Jul-15 99.7151 7.4490 1 100 99.7151 7.4490 INE657K14CB5 RHC HOLDING PRIVATE 61D 21-Jul-15 99.4415 10.2500 1 100 99.4415 10.2500 INE532F14TL3 EDELWEISS FIN SERV 60D 24-Jul-15 99.4641 8.5503 1 200 99.4641 8.5503 INE774D14IB0 MAH MAH FIN SERV 61D 27-Jul-15 99.4369 7.9498 2 195 99.4369 7.9498 INE532F14TM1 EDELWEISS FIN SERV 62D 27-Jul-15 99.4088 8.3489 1 100 99.4088 8.3489 INE532F14UB2 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Jul-15 99.3880 7.7502 6 900 99.3880 7.7502 INE531F14BO7 EDELWEISS SECURITIES 29D30-Jul-15 99.3880 7.7502 1 300 99.3880 7.7502 INE804I14JW8 ECL FIN 29D 30-Jul-15 99.3880 7.7502 3 200 99.3880 7.7502 INE657K14CC3 RHC HOLDING PRIVATE 63D 31-Jul-15 99.1646 10.2500 1 100 99.1646 10.2500 INE657K14CD1 RHC HOLDING PRIVATE 56D 3-Aug-15 99.0964 10.0855 1 50 99.0964 10.0855 INE657N14BW7 EDELWEISS COMM 60D 3-Aug-15 99.1930 8.9985 1 45 99.1930 8.9985 INE657N14BV9 EDELWEISS COMM 60D 4-Aug-15 99.1687 8.9991 1 20 99.1687 8.9991 INE008I14CU5 COX AND KINGS 60D 4-Aug-15 99.1869 8.8004 1 10 99.1869 8.8004 INE001A14MU6 HDFC 88D 4-Aug-15 99.2775 8.0494 1 5 99.2775 8.0494 INE742F14441 ADANI PORTS AND SPL 90D 6-Aug-15 99.2198 8.2004 1 5 99.2198 8.2004 INE831R14090 ADITYA BIRLA HOUSING 61D10-Aug-15 99.1417 7.8998 2 25 99.1417 7.8998 INE287B14545 SUBROS 60D 11-Aug-15 99.1525 7.7995 1 25 99.1525 7.7995 INE001A14MW2 HDFC 91D 14-Aug-15 99.0568 7.8988 1 100 99.0568 7.8988 INE532F14TZ3 EDELWEISS FIN SERV 60D 14-Aug-15 98.9622 8.6993 1 50 98.9622 8.6993 INE958G14QG4 RELIGARE FINVEST 60D 21-Aug-15 98.7708 8.9067 3 75 98.7583 8.9984 INE657K14BR3 RHC HOLDING PVT 177D 21-Aug-15 98.7445 9.0997 2 12 98.7445 9.0997 INE688I14BY8 CAP FIRST 60D 25-Aug-15 98.7437 8.5997 1 5 98.7437 8.5997 INE261F14806 NABARD 90D 26-Aug-15 98.8383 7.8001 2 10 98.8530 7.7002 INE813S14054 RHC FIN PRIVATE 60D 28-Aug-15 98.5132 9.4978 2 100 98.5132 9.4978 INE738C14AO7 BHARAT ALUMINIUM 133D 28-Aug-15 98.7433 8.1497 1 5 98.7433 8.1497 INE134E14634 PFC 73D 10-Sep-15 98.5300 7.6698 2 250 98.5300 7.6698 INE945G14FD1 RELIGARE SECURITIES 91D 11-Sep-15 98.1434 9.5900 1 25 98.1434 9.5900 INE597H14DX1 TGS INVESTMENT AND 90D 28-Sep-15 98.0543 8.1379 1 25 98.0543 8.1379 INE001A14MI1 HDFC 360D 18-Feb-16 95.0093 8.3000 1 60 95.0093 8.3000 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 94.8454 8.2999 1 140 94.8454 8.2999 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 94.8249 8.3000 2 50 94.8249 8.3000 INE094O14670 DAIMLER FIN SERV 365D 21-Jun-16 92.2239 8.6449 1 10 92.2239 8.6449 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com