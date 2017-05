Jul 2 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE915D14760 CITICORP FIN (INDIA) 60D28-Jul-15 99.4404 7.9001 1 10 99.4404 7.9001 INE245A14248 THE TATA POWER 170D 29-Jul-15 99.4446 7.5501 2 75 99.4446 7.5501 INE804I14JW8 ECL FIN 29D 30-Jul-15 99.4091 7.7486 2 47 99.4091 7.7486 INE657K14CD1 RHC HOLDING PRIVATE 56D 3-Aug-15 99.1238 10.0825 1 10 99.1238 10.0825 INE114A14BS4 SAIL 61D 10-Aug-15 99.1913 7.6303 2 50 99.1913 7.6303 INE287B14545 SUBROS 60D 11-Aug-15 99.0706 8.5603 1 25 99.0706 8.5603 INE850D14CB1 GODREJ AGROVET 60D 11-Aug-15 99.1387 7.9276 1 12 99.1387 7.9276 INE013A14UG3 RELIANCE CAP 91D 17-Aug-15 98.9994 8.0198 1 75 98.9994 8.0198 INE001A14MY8 HDFC 91D 20-Aug-15 98.9589 8.0000 1 5 98.9589 8.0000 INE121H14CU8 ILFS FIN SERV 364D 21-Aug-15 99.0032 7.4999 1 5 99.0032 7.4999 INE688I14BY8 CAP FIRST 60D 25-Aug-15 98.7437 8.5997 2 95 98.7437 8.5997 INE094O14464 DAIMLER FIN SERV 180D 25-Aug-15 98.8304 7.9992 1 50 98.8304 7.9992 INE114A14BU0 SAIL 60D 25-Aug-15 98.8545 7.9802 1 10 98.8545 7.9802 INE110L14449 RELIANCE JIO INFO 60D 25-Aug-15 98.8517 8.0000 1 5 98.8517 8.0000 INE580B14DW2 GRUH FIN 65D 27-Aug-15 98.8005 7.9131 1 250 98.8005 7.9131 INE813S14054 RHC FIN PRIVATE 60D 28-Aug-15 98.6410 8.9798 1 50 98.6410 8.9798 INE877R14077 LT HYDROCARBON 60D 28-Aug-15 98.7875 7.9999 1 5 98.7875 7.9999 INE001A14NA6 HDFC 91D 4-Sep-15 98.6489 7.8110 1 25 98.6489 7.8110 INE134E14634 PFC 73D 10-Sep-15 98.5689 7.6802 1 250 98.5689 7.6802 INE134E14634 PFC 73D 10-Sep-15 98.5513 7.6650 1 100 98.5513 7.6650 INE001A14NC2 HDFC 90D 10-Sep-15 98.5120 7.9902 1 25 98.5120 7.9902 INE020B14276 REC 87D 11-Sep-15 98.5634 7.6000 2 300 98.5634 7.6000 INE487L14086 IIFL REALTY 168D 14-Sep-15 98.0626 9.7449 1 25 98.0626 9.7449 INE013A14UH1 RELIANCE CAP 119D 14-Sep-15 98.4020 8.0100 1 25 98.4020 8.0100 INE001A14MP6 HDFC 184D 18-Sep-15 98.3550 7.8265 1 175 98.3550 7.8265 INE245A14347 THE TATA POWER 89D 22-Sep-15 98.2811 7.7850 1 70 98.2811 7.7850 INE523E14MS5 L T FIN 364D 28-Sep-15 98.1193 7.9501 1 25 98.1193 7.9501 INE001A14MZ5 HDFC 153D 28-Oct-15 97.4378 8.1339 1 15 97.4378 8.1339 INE071G14815 ICICI HOME FIN 267D 25-Nov-15 96.8242 8.1999 3 80 96.8242 8.1999 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 96.6560 8.1999 1 100 96.6560 8.1999 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 96.6770 8.1999 1 50 96.6770 8.1999 INE477S14041 TATA MOTORS FIN 270D 21-Dec-15 96.1314 8.5399 1 150 96.1314 8.5399 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 94.8454 8.2999 2 100 94.8454 8.2999 INE306N14EK0 TATA CAP FIN SERV 365D 1-Mar-16 94.7185 8.4101 1 25 94.7185 8.4101 INE523E14NO2 L T FIN 365D 3-Mar-16 94.6772 8.4100 1 25 94.6772 8.4100 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 94.6070 8.2566 4 225 94.6111 8.2499 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com