Jul 6 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE704I14221 BARCLAYS INVEST 189D 10-Jul-15 99.9146 7.7994 1 50 99.9146 7.7994 INE148I14IK7 INDIABULLS HOUSING 61D 13-Jul-15 99.8564 7.4985 3 200 99.8564 7.4985 INE514E14IM5 EXIM 61D 15-Jul-15 99.8186 7.3701 1 25 99.8186 7.3701 INE486A14800 CESC 61D 21-Jul-15 99.6927 7.5007 2 195 99.6927 7.5007 INE001A14MS0 HDFC 91D 23-Jul-15 99.6403 7.7509 1 100 99.6403 7.7509 INE514E14IH5 EXIM 90D 27-Jul-15 99.5560 7.7516 1 460 99.5560 7.7516 INE759E14BJ7 LT FINCORP 27D 29-Jul-15 99.5059 7.8801 2 100 99.5059 7.8801 INE027E14903 FAMILY CREDIT 64D 29-Jul-15 99.5140 7.7503 1 25 99.5140 7.7503 INE027E14903 FAMILY CREDIT 64D 29-Jul-15 99.5231 7.9501 1 5 99.5231 7.9501 INE245A14248 THE TATA POWER 170D 29-Jul-15 99.5261 7.8999 1 5 99.5261 7.8999 INE532F14UB2 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Jul-15 99.4936 7.7407 1 100 99.4936 7.7407 INE523E14NW5 L T FIN 84D 31-Jul-15 99.4709 8.0895 1 5 99.4709 8.0895 INE114A14BS4 SAIL 61D 10-Aug-15 99.2907 7.4498 1 25 99.2907 7.4498 INE001A14MV4 HDFC 90D 10-Aug-15 99.2498 7.8826 1 5 99.2498 7.8826 INE514E14IQ6 EXIM 60D 14-Aug-15 99.1792 7.7454 1 5 99.1792 7.7454 INE523E14OC5 L T FIN 85D 28-Aug-15 98.8662 8.0497 1 5 98.8662 8.0497 INE033L14CP7 TATA CAP HOUSING FIN60D 31-Aug-15 98.6753 8.7501 3 145 98.6753 8.7501 INE580B14DY8 GRUH FIN 66D 31-Aug-15 98.8162 7.9502 1 5 98.8162 7.9502 INE916D14VK1 KOTAK MAH PRIME 60D 1-Sep-15 98.7800 8.0500 1 5 98.7800 8.0500 INE205A14CK5 VEDANTA 90D 3-Sep-15 98.7525 7.9498 1 5 98.7525 7.9498 INE001A14NA6 HDFC 91D 4-Sep-15 98.7391 7.9001 1 5 98.7391 7.9001 INE306N14EZ8 TATA CAP FIN SERV 91D 4-Sep-15 98.7391 7.9001 1 5 98.7391 7.9001 INE205A14CJ7 VEDANTA 91D 7-Sep-15 98.6951 7.6601 2 75 98.6951 7.6601 INE001A14NB4 HDFC 90D 9-Sep-15 98.6300 7.7999 1 25 98.6300 7.7999 INE134E14634 PFC 73D 10-Sep-15 98.6285 7.6903 2 75 98.6285 7.6903 INE560K14298 PTC INDIA FIN SERV 86D 10-Sep-15 98.5777 7.9792 1 50 98.5777 7.9792 INE001A14NC2 HDFC 90D 10-Sep-15 98.6092 7.8000 1 25 98.6092 7.8000 INE729N14442 TVS CREDIT SERV 90D 14-Sep-15 98.4480 8.2201 1 50 98.4480 8.2201 INE975F14FH1 KOTAK MAH INVEST 190D 15-Sep-15 98.4960 7.8499 1 25 98.4960 7.8499 INE001A14NE8 HDFC 90D 24-Sep-15 98.3509 7.6500 10 250 98.3509 7.6500 INE001A14NF5 HDFC 116D 26-Oct-15 97.6104 8.0501 1 200 97.6104 8.0501 INE001A14NF5 HDFC 116D 26-Oct-15 97.5572 8.1602 1 50 97.5572 8.1602 INE071G14815 ICICI HOME FIN 267D 25-Nov-15 96.9058 8.2074 1 25 96.9058 8.2074 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 96.7785 8.0999 1 50 96.7785 8.0999 INE477S14041 TATA MOTORS FIN 270D 21-Dec-15 96.2222 8.5300 1 150 96.2222 8.5300 INE705L14578 VODAFONE INDIA 365D 25-Feb-16 95.0055 8.2001 1 75 95.0055 8.2001 INE261F14814 NABARD 241D 29-Feb-16 95.0825 7.9650 3 100 95.0825 7.9650 INE532F14TX8 EDELWEISS FIN SERV 268D 4-Mar-16 94.3512 9.0300 1 25 94.3512 9.0300 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 94.6982 8.2399 2 150 94.6982 8.2399 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 94.7366 8.2100 1 25 94.7366 8.2100 INE705L14602 VODAFONE INDIA 365D 24-Jun-16 92.4503 8.4200 1 100 92.4503 8.4200 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com