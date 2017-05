Jul 8 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE148I14IK7 INDIABULLS HOUSING 61D 13-Jul-15 99.8987 7.4024 1 180 99.8987 7.4024 INE866I14NX7 INDIA INFOLINE FIN 60D 14-Jul-15 99.8974 7.4975 1 25 99.8974 7.4975 INE514E14IM5 EXIM 61D 15-Jul-15 99.8602 7.2998 1 50 99.8602 7.2998 INE404K14950 SHAPOORJI PALLONJI 241D 17-Jul-15 99.7891 8.5712 1 25 99.7891 8.5712 INE205A14BV4 SESA STERLITE 90D 20-Jul-15 99.7540 7.5010 1 100 99.7540 7.5010 INE514E14IN3 EXIM 61D 20-Jul-15 99.7573 7.4001 1 50 99.7573 7.4001 INE001A14MS0 HDFC 91D 23-Jul-15 99.6937 7.4750 2 200 99.6948 7.4493 INE523E14OB7 L T FIN 61D 27-Jul-15 99.6193 7.7493 1 5 99.6193 7.7493 INE155A14GS6 TATA MOTORS 61D 3-Aug-15 99.4821 7.6007 1 5 99.4821 7.6007 INE114A14BS4 SAIL 61D 10-Aug-15 99.3260 7.7400 1 5 99.3260 7.7400 INE481G14345 ULTRATECH CEMENT 63D 17-Aug-15 99.1892 7.6503 1 5 99.1892 7.6503 INE261F14798 NABARD 88D 21-Aug-15 99.0677 7.8066 1 75 99.0677 7.8066 INE261F14798 NABARD 88D 21-Aug-15 99.1251 7.4920 2 30 99.1126 7.6000 INE540L14496 ALKEM LABORATORIES 60D 31-Aug-15 98.8502 7.8622 1 35 98.8502 7.8622 INE306N14FE0 TATA CAP FIN SERV 60D 31-Aug-15 98.8163 8.0968 1 5 98.8163 8.0968 INE860H14SS1 ADITYA BIRLA FIN 60D 31-Aug-15 98.8163 8.0968 1 5 98.8163 8.0968 INE205A14CK5 VEDANTA 90D 3-Sep-15 98.8369 7.6701 1 25 98.8369 7.6701 INE001A14NH1 HDFC 80D 21-Sep-15 98.4425 7.6998 1 50 98.4425 7.6998 INE001A14NF5 HDFC 116D 26-Oct-15 97.6178 8.0975 1 15 97.6178 8.0975 INE245A14180 THE TATA POWER 358D 11-Nov-15 97.3496 7.9499 1 25 97.3496 7.9499 INE705L14578 VODAFONE INDIA 365D 25-Feb-16 95.0512 8.1912 1 25 95.0512 8.1912 INE306N14EK0 TATA CAP FIN SERV 365D 1-Mar-16 94.9155 8.2500 1 25 94.9155 8.2500 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 94.7750 8.1800 1 70 94.7750 8.1800 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 94.7951 8.1800 1 25 94.7951 8.1800 INE306N14FH3 TATA CAP FIN SERV 252D 15-Mar-16 94.6313 8.2500 4 100 94.6313 8.2500 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 94.8294 7.9290 1 10 94.8294 7.9290 INE705L14602 VODAFONE INDIA 365D 24-Jun-16 92.5095 8.4200 1 150 92.5095 8.4200 INE909H14GT9 TATA MOTORS FIN 364D 4-Jul-16 92.0569 8.7000 1 15 92.0569 8.7000 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com