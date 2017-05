Jul 9 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE704I14221 BARCLAYS INVEST 189D 10-Jul-15 99.9795 7.4840 1 25 99.9795 7.4840 INE148I14IK7 INDIABULLS HOUSING 61D 13-Jul-15 99.9168 7.5983 1 55 99.9168 7.5983 INE373A14453 BASF INDIA 181D 15-Jul-15 99.8974 7.5000 1 43 99.8974 7.5000 INE881J14JB8 SREI EQUIPMENT FIN 59D 17-Jul-15 99.8250 7.9984 1 50 99.8250 7.9984 INE945G14EW4 RELIGARE SECURITIES 60D 17-Jul-15 99.7790 10.1055 1 6 99.7790 10.1055 INE148I14IP6 INDIABULLS HOUSING 63D 17-Jul-15 99.8430 8.1993 1 5 99.8430 8.1993 INE001A14MS0 HDFC 91D 23-Jul-15 99.7132 7.4988 3 200 99.7132 7.4988 INE657N14BP1 EDELWEISS COMMOD 59D 24-Jul-15 99.7170 7.3992 1 5 99.7170 7.3992 INE261F14764 NABARD 90D 27-Jul-15 99.6095 7.9495 1 100 99.6095 7.9495 INE722A14501 SHRIRAM CITY UNION 60D 27-Jul-15 99.6200 8.1899 1 50 99.6200 8.1899 INE532F14TM1 EDELWEISS FIN SERV 62D 27-Jul-15 99.6070 8.0006 2 45 99.6070 8.0006 INE866I14OC9 INDIA INFOLINE FIN 61D 27-Jul-15 99.6242 8.0991 1 5 99.6242 8.0991 INE691I14BY2 L T INFRAST FIN 27D 29-Jul-15 99.5776 7.7415 4 485 99.5799 7.6992 INE759E14BJ7 LT FINCORP 27D 29-Jul-15 99.5706 7.8703 2 100 99.5706 7.8703 INE121A14LF5 CHOLAMANDALAM 23D 29-Jul-15 99.5946 7.8196 1 5 99.5946 7.8196 INE205A14BT8 SESA STERLITE 100D 30-Jul-15 99.5826 7.6495 1 5 99.5826 7.6495 INE247J14070 STERLING AND WILSON 60D 11-Aug-15 99.1455 9.5327 1 2.5 99.1455 9.5327 INE572E14601 PNB HOUSING FIN 58D 14-Aug-15 99.2264 7.9046 1 100 99.2264 7.9046 INE580B14DT8 GRUH FIN 65D 14-Aug-15 99.1962 8.4504 1 5 99.1962 8.4504 INE261F14798 NABARD 88D 21-Aug-15 99.0889 7.8049 1 25 99.0889 7.8049 INE261F14798 NABARD 88D 21-Aug-15 99.1523 7.4299 1 20 99.1523 7.4299 INE043D14IW6 IDFC 82D 25-Aug-15 99.0635 7.3416 1 3 99.0635 7.3416 INE247J14088 STERLING AND WILSON 59D 28-Aug-15 98.7382 9.3289 1 1.25 98.7382 9.3289 INE414G14CO2 MUTHOOT FIN 91D 7-Oct-15 98.0075 8.2450 1 100 98.0075 8.2450 INE001A14ND0 HDFC 121D 16-Oct-15 97.9127 7.9399 1 50 97.9127 7.9399 INE001A14LN3 HDFC 364D 21-Oct-15 97.8085 7.9400 1 100 97.8085 7.9400 INE001A14NF5 HDFC 116D 26-Oct-15 97.7046 7.9399 1 50 97.7046 7.9399 INE001A14LQ6 HDFC 364D 16-Nov-15 97.2303 8.0600 3 100 97.2303 8.0600 INE001A14MD2 HDFC 355D 14-Dec-15 96.6533 8.0500 2 50 96.6533 8.0500 INE975G14643 ILFS TRANSPORTATION 175D14-Dec-15 95.7986 10.1314 1 25 95.7986 10.1314 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 96.5930 7.8025 1 25 96.5930 7.8025 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 92.8342 8.3851 2 200 92.8383 8.3800 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com