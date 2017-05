Jul 22 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE001A14MS0 HDFC 91D 23-Jul-15 99.9795 7.4840 1 150 99.9795 7.4840 INE144H14610 DEUTSCHE INV. 56D 24-Jul-15 99.9584 7.5952 3 190 99.9584 7.5952 INE851M14BL1 VOLKSWAGEN FIN 334D 27-Jul-15 99.9151 7.7500 1 100 99.9151 7.7500 INE774D14IB0 MAH MAH FIN SERV 61D 27-Jul-15 99.8960 7.5999 1 70 99.8960 7.5999 INE514E14IH5 EXIM 90D 27-Jul-15 99.9001 7.3000 1 5 99.9001 7.3000 INE296A14IX4 BAJAJ FIN 64D 29-Jul-15 99.8545 7.5978 1 75 99.8545 7.5978 INE532F14UB2 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Jul-15 99.8304 7.7511 1 15 99.8304 7.7511 INE202B14DJ0 DEWAN HOUSING FIN 76D 30-Jul-15 99.8545 7.5978 1 5 99.8545 7.5978 INE148I14IL5 INDIABULLS HSG FIN 79D 31-Jul-15 99.8348 7.5497 1 5 99.8348 7.5497 INE881J14JD4 SREI EQUIPMENT FIN 60D 31-Jul-15 99.8337 7.6001 1 5 99.8337 7.6001 INE001A14MT8 HDFC 88D 3-Aug-15 99.7655 7.7994 1 10 99.7655 7.7994 INE261F14798 NABARD 88D 21-Aug-15 99.3914 7.4500 1 25 99.3914 7.4500 INE115A14219 LIC HOUSING FIN 60D 21-Aug-15 99.3998 7.5999 1 5 99.3998 7.5999 INE031A14127 HUDCO 60D 21-Aug-15 99.4155 7.3999 1 5 99.4155 7.3999 INE580B14DU6 GRUH FIN 64D 21-Aug-15 99.3959 7.6495 1 5 99.3959 7.6495 INE169A14BT6 COROMANDEL INT. 62D 24-Aug-15 99.3122 7.8996 1 5 99.3122 7.8996 INE523E14OE1 L T FIN 61D 31-Aug-15 99.1368 7.9453 1 25 99.1368 7.9453 INE069A14GB5 ADITYA BIRLA NUVO 60D 1-Sep-15 99.1646 7.4998 1 25 99.1646 7.4998 INE069A14FY9 ADITYA BIRLA NUVO 90D 3-Sep-15 99.1048 7.8500 1 5 99.1048 7.8500 INE205A14CK5 VEDANTA 90D 3-Sep-15 99.0991 7.9004 1 5 99.0991 7.9004 INE916D14UV0 KOTAK MAH PRIME 184D 9-Sep-15 98.9718 7.8998 1 5 98.9718 7.8998 INE134E14634 PFC 73D 10-Sep-15 98.9891 7.4549 2 50 98.9898 7.4497 INE560K14298 PTC INDIA FIN SERV 86D 10-Sep-15 98.9427 7.9600 1 5 98.9427 7.9600 INE738C14BD8 BHARAT ALUMINIUM CO 90D 10-Sep-15 98.9506 7.8999 1 5 98.9506 7.8999 INE205A14CO7 VEDANTA 90D 16-Sep-15 98.8322 7.7015 1 350 98.8322 7.7015 INE660A14NA9 SUNDARAM FIN 91D 18-Sep-15 98.8021 7.6299 1 150 98.8021 7.6299 INE013A14US8 RELIANCE CAP 91D 18-Sep-15 98.7737 7.9501 1 5 98.7737 7.9501 INE975F14FI9 KOTAK MAH INV. 179D 18-Sep-15 98.7881 7.7202 1 5 98.7881 7.7202 INE001A14LK9 HDFC 364D 12-Oct-15 98.2899 7.8401 1 500 98.2899 7.8401 INE001A14ND0 HDFC 121D 16-Oct-15 98.1806 7.8650 2 50 98.1806 7.8650 INE001A14NF5 HDFC 116D 26-Oct-15 97.9519 7.9499 1 100 97.9519 7.9499 INE001A14NL3 HDFC 112D 10-Nov-15 97.6017 8.0801 3 400 97.6017 8.0801 INE115A14227 LIC HOUSING FIN 156D 27-Nov-15 97.2877 7.9499 1 100 97.2877 7.9499 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 97.1174 8.0849 1 25 97.1174 8.0849 INE705L14578 VODAFONE INDIA 365D 25-Feb-16 95.3567 8.1529 1 75 95.3567 8.1529 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 95.3474 8.1700 5 150 95.3474 8.1700 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 95.3225 8.1784 4 100 95.3271 8.1699 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 95.0950 8.1501 2 50 95.0950 8.1501 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 95.0720 8.1550 1 25 95.0720 8.1550 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 95.1560 7.8399 3 100 95.1560 7.8399 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com