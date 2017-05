Jul 23 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE657N14BP1 EDELWEISS 59D 24-Jul-15 99.9782 7.9496 2 120 99.9781 7.9953 INE501A14558 DEEPAK FERTILIZERS 60D 24-Jul-15 99.9788 7.7396 1 100 99.9788 7.7396 INE866I14OB1 INDIA INFOLINE FIN 63D 24-Jul-15 99.9781 7.9953 1 100 99.9781 7.9953 INE289B14798 GIC HOUSING FIN 59D 24-Jul-15 99.9795 7.4840 2 55 99.9795 7.4840 INE514E14IH5 EXIM 90D 27-Jul-15 99.9201 7.2967 7 280 99.9201 7.2967 INE722A14501 SHRIRAM CITY UNION 60D 27-Jul-15 99.9179 7.4978 2 30 99.9179 7.4978 INE261F14772 NABARD 90D 28-Jul-15 99.9001 7.3000 1 125 99.9001 7.3000 INE205A14BY8 SESA STERLITE 90D 29-Jul-15 99.8769 7.4978 1 5 99.8769 7.4978 INE532F14UB2 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Jul-15 99.8516 7.7495 1 30 99.8516 7.7495 INE523E14NW5 L T FIN 84D 31-Jul-15 99.8525 7.7024 1 25 99.8525 7.7024 INE881J14JD4 SREI EQUIPMENT FIN 60D 31-Jul-15 99.8540 7.6266 2 10 99.8525 7.7024 INE881J14JD4 SREI EQUIPMENT FIN 60D 31-Jul-15 99.8344 7.5680 1 5 99.8344 7.5680 INE556F14AX7 SIDBI 28D 31-Jul-15 99.8516 7.7495 1 5 99.8516 7.7495 INE148I14IL5 INDIABULLS HOUSING 79D 31-Jul-15 99.8354 7.5223 1 5 99.8354 7.5223 INE148I14IL5 INDIABULLS HOUSING 79D 31-Jul-15 99.8564 7.4985 1 5 99.8564 7.4985 INE657N14BX5 EDELWEISS COMMOD 60D 7-Aug-15 99.7055 7.7007 1 5 99.7055 7.7007 INE245A14321 THE TATA POWER 59D 14-Aug-15 99.5675 7.5499 1 10 99.5675 7.5499 INE261F14798 NABARD 88D 21-Aug-15 99.4117 7.4483 2 60 99.4117 7.4483 INE169A14BT6 COROMANDEL 62D 24-Aug-15 99.3545 7.6496 1 5 99.3545 7.6496 INE774D14HN7 MAH MAH FIN SERV 181D 26-Aug-15 99.2924 7.6504 1 5 99.2924 7.6504 INE085A14933 CHAMBAL FERTILISERS 60D 31-Aug-15 99.1997 7.5504 1 100 99.1997 7.5504 INE523E14OE1 L T FIN 61D 31-Aug-15 99.1582 7.9453 1 25 99.1582 7.9453 INE085A14933 CHAMBAL FERTILISERS 60D 31-Aug-15 99.1761 7.9795 1 5 99.1761 7.9795 INE205A14CJ7 VEDANTA 91D 7-Sep-15 99.0448 7.6524 1 75 99.0448 7.6524 INE134E14634 PFC 73D 10-Sep-15 99.0086 7.4589 1 25 99.0086 7.4589 INE001A14NC2 HDFC 90D 10-Sep-15 98.9900 7.6002 1 5 98.9900 7.6002 INE208A14931 ASHOK LEYLAND 60D 14-Sep-15 98.8959 7.6886 1 100 98.8959 7.6886 INE245A14339 THE TATA POWER 88D 18-Sep-15 98.8160 7.6726 1 350 98.8160 7.6726 INE261F14731 NABARD 180D 21-Sep-15 98.7821 7.5002 2 250 98.7821 7.5002 INE019A14536 JSW STEEL 90D 21-Sep-15 98.7864 7.6001 1 5 98.7864 7.6001 INE019A14551 JSW STEEL 90D 24-Sep-15 98.6930 7.6726 1 200 98.6930 7.6726 INE001A14NE8 HDFC 90D 24-Sep-15 98.7187 7.5198 1 100 98.7187 7.5198 INE651J14164 JM FIN CREDIT 148D 24-Sep-15 98.6731 7.7910 1 40 98.6731 7.7910 INE233A14FP9 GODREJ INDUSTRIES 90D 12-Oct-15 98.3039 7.7748 1 30 98.3039 7.7748 INE975F14FN9 KOTAK MAH INVEST 182D 16-Oct-15 98.1778 7.9700 1 26 98.1778 7.9700 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 97.7523 8.0700 3 75 97.7523 8.0700 INE001A14NL3 HDFC 112D 10-Nov-15 97.6257 8.0700 3 75 97.6257 8.0700 INE916D14UH9 KOTAK MAH PRIME 334D 17-Nov-15 97.5508 7.9000 1 200 97.5508 7.9000 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 96.9051 7.7200 2 100 96.9051 7.7200 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 96.9288 7.7100 1 50 96.9288 7.7100 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 96.6080 8.0601 2 100 96.6080 8.0601 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 95.2108 8.9999 1 100 95.2108 8.9999 INE804I14JC0 ECL FIN 364D 15-Feb-16 95.1438 8.9999 1 85 95.1438 8.9999 INE657N14AH0 EDELWEISS 364D 15-Feb-16 95.1438 8.9999 1 50 95.1438 8.9999 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 95.3624 8.1799 1 35 95.3624 8.1799 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 95.0922 8.1550 1 55 95.0922 8.1550 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 95.1755 7.8399 1 25 95.1755 7.8399 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 95.0140 7.8500 1 50 95.0140 7.8500 INE001A14NG3 HDFC 344D 10-Jun-16 93.0962 8.3800 2 75 93.0962 8.3800 INE001A14NM1 HDFC 364D 20-Jul-16 92.2478 8.4500 4 150 92.2478 8.4500 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com