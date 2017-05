Jul 24 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE774D14IB0 MAH MAH FIN SERV 61D 27-Jul-15 99.9392 7.4018 2 315 99.9392 7.4018 INE866I14OC9 INDIA INFOLINE FIN 61D 27-Jul-15 99.9421 7.0486 1 200 99.9421 7.0486 INE110L14340 RELIANCE JIO INFO 60D 27-Jul-15 99.9404 7.2557 1 100 99.9404 7.2557 INE958G14QB5 RELIGARE FINVEST 60D 27-Jul-15 99.9392 7.4018 1 50 99.9392 7.4018 INE523H14SC9 JM FIN PRODUCTS 91D 27-Jul-15 99.9384 7.4993 1 25 99.9384 7.4993 INE043D14IS4 IDFC 90D 27-Jul-15 99.9425 6.9999 1 25 99.9425 6.9999 INE261F14772 NABARD 90D 28-Jul-15 99.9233 7.0042 1 95 99.9233 7.0042 INE691I14BY2 L T INFRAST FIN 27D 29-Jul-15 99.8972 7.5121 4 175 99.8974 7.4975 INE523E14NT1 L T FIN 90D 29-Jul-15 99.8960 7.5999 1 100 99.8960 7.5999 INE027E14903 FAMILY CREDIT 64D 29-Jul-15 99.8987 7.4024 1 50 99.8987 7.4024 INE476M14327 LT HOUSING FIN 28D 29-Jul-15 99.8933 7.7974 1 5 99.8933 7.7974 INE532F14UB2 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Jul-15 99.9365 7.7307 1 25 99.9365 7.7307 INE881J14JD4 SREI EQUIPMENT FIN 60D 31-Jul-15 99.8516 7.7495 1 5 99.8516 7.7495 INE756I14551 HDB FIN SERV 90D 6-Aug-15 99.7300 7.6013 2 245 99.7300 7.6013 INE881J14JG7 SREI EQUIPMENT FIN 60D 7-Aug-15 99.7036 7.7505 1 5 99.7036 7.7505 INE001A14MV4 HDFC 90D 10-Aug-15 99.6496 7.5497 5 550 99.6496 7.5497 INE121A14KY8 CHOLAMANDALAM 90D 10-Aug-15 99.7112 7.5512 1 5 99.7112 7.5512 INE001A14MW2 HDFC 91D 14-Aug-15 99.5692 7.5201 3 100 99.5692 7.5201 INE597H14DW3 TGS INVESTMENT AND 60D 14-Aug-15 99.6242 7.6491 1 5 99.6242 7.6491 INE110L14423 RELIANCE JIO INFO 61D 19-Aug-15 99.5246 7.5804 1 5 99.5246 7.5804 INE085A14933 CHAMBAL FERTILISERS 60D 31-Aug-15 99.1904 7.8399 1 25 99.1904 7.8399 INE085A14933 CHAMBAL FERTILISERS 60D 31-Aug-15 99.2434 7.9504 1 5 99.2434 7.9504 INE511C14NB8 MAGMA FINCORP 60D 1-Sep-15 99.2511 7.6503 1 5 99.2511 7.6503 INE738C14BB2 BHARAT ALUMINIUM 90D 7-Sep-15 99.1365 7.5696 1 5 99.1365 7.5696 INE148I14JC2 INDIABULLS HOUSING 63D 11-Sep-15 99.0575 7.5497 1 5 99.0575 7.5497 INE001A14NH1 HDFC 80D 21-Sep-15 98.7943 7.5500 2 300 98.7943 7.5500 INE001A14NH1 HDFC 80D 21-Sep-15 98.8529 7.5637 2 55 98.8324 7.7002 INE660A14NB7 SUNDARAM FIN 61D 21-Sep-15 98.7127 8.4999 1 5 98.7127 8.4999 INE414G14CN4 MUTHOOT FIN 91D 5-Oct-15 98.3956 8.1528 4 250 98.3956 8.1528 INE001A14ND0 HDFC 121D 16-Oct-15 98.2255 7.8499 2 200 98.2255 7.8499 INE945G14DT2 RELIGARE SECURITIES 360D 9-Nov-15 97.3724 9.1200 3 25 97.3724 9.1200 INE001A14NL3 HDFC 112D 10-Nov-15 97.6667 8.0000 2 75 97.6667 8.0000 INE001A14NL3 HDFC 112D 10-Nov-15 97.7322 7.9901 2 50 97.7322 7.9901 INE202B14EC3 DHFL 158D 7-Dec-15 97.0212 8.2400 1 50 97.0212 8.2400 INE202B14EA7 DHFL 166D 15-Dec-15 96.8515 8.2400 1 50 96.8515 8.2400 INE020B14268 REC 220D 21-Dec-15 96.9250 7.7199 1 100 96.9250 7.7199 INE532F14RR4 EDELWEISS FIN SERV 364D 12-Feb-16 95.2331 9.0001 2 130 95.2331 9.0001 INE705L14578 VODAFONE INDIA 365D 25-Feb-16 95.5067 7.9501 1 40 95.5067 7.9501 INE535H14FC0 FULLERTON INDIA 365D 4-Mar-16 95.1699 8.2699 1 65 95.1699 8.2699 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com