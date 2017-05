Jul 27 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE027E14903 FAMILY CREDIT 64D 29-Jul-15 99.9589 7.5082 3 105 99.9584 7.5952 INE013A14UY6 RELIANCE CAP 28D 29-Jul-15 99.9589 7.5038 1 100 99.9589 7.5038 INE476M14327 LT HOUSING FIN 28D 29-Jul-15 99.9589 7.5038 1 100 99.9589 7.5038 INE804I14JW8 ECL FIN 29D 30-Jul-15 99.9364 7.7429 1 25 99.9364 7.7429 INE532F14UB2 EDELWEISS FIN SERV 29D 30-Jul-15 99.9364 7.7429 1 25 99.9364 7.7429 INE202B14DJ0 DEWAN HOUSING FIN 76D 30-Jul-15 99.9343 7.9988 1 20 99.9343 7.9988 INE144H14628 DEUTSCHE INVEST 63D 31-Jul-15 99.9151 7.7537 1 100 99.9151 7.7537 INE001A14MT8 HDFC 88D 3-Aug-15 99.8569 7.4723 3 175 99.8569 7.4723 INE657K14CD1 RHC HOLDING PRIVATE 56D 3-Aug-15 99.8083 10.0150 1 50 99.8083 10.0150 INE008I14CU5 COX AND KINGS 60D 4-Aug-15 99.8087 8.7448 1 5 99.8087 8.7448 INE975G14619 ILFS TRANSPORTATION 59D 14-Aug-15 99.5180 9.8212 1 50 99.5180 9.8212 INE069A14FZ6 ADITYA BIRLA NUVO 60D 14-Aug-15 99.6519 7.5000 1 10 99.6519 7.5000 INE958G14QD1 RELIGARE FINVEST 61D 18-Aug-15 99.5350 7.7508 2 50 99.5350 7.7508 INE055A14CM0 CENTURY TEXTILES 60D 25-Aug-15 99.3742 7.9260 1 100 99.3742 7.9260 INE043D14IW6 IDFC 82D 25-Aug-15 99.4222 7.3146 1 2 99.4222 7.3146 INE860H14SR3 ADITYA BIRLA FIN 58D 28-Aug-15 99.3338 7.6498 2 100 99.3338 7.6498 INE296A14IZ9 BAJAJ FIN 62D 3-Sep-15 99.2201 7.5500 1 5 99.2201 7.5500 INE114A14BX4 SAIL 60D 8-Sep-15 99.0969 7.9199 1 5 99.0969 7.9199 INE178A14837 CHENNAI PETROLEUM 62D 10-Sep-15 99.0803 7.7001 1 5 99.0803 7.7001 INE069A14GA7 ADITYA BIRLA NUVO 90D 21-Sep-15 98.8899 7.4497 1 125 98.8899 7.4497 INE205A14CQ2 VEDANTA 91D 22-Sep-15 98.8324 7.7002 1 5 98.8324 7.7002 INE001A14NE8 HDFC 90D 24-Sep-15 98.8254 7.4797 1 5 98.8254 7.4797 INE519S14016 ADITYA MEDISALES 180D 26-Sep-15 98.5913 8.5495 1 158 98.5913 8.5495 INE001A14ND0 HDFC 121D 16-Oct-15 98.2985 7.8000 2 50 98.2985 7.8000 INE001A14NF5 HDFC 116D 26-Oct-15 98.0836 7.8367 3 300 98.0924 7.8002 INE001A14NF5 HDFC 116D 26-Oct-15 98.0893 7.8999 2 100 98.0893 7.8999 INE001A14NL3 HDFC 112D 10-Nov-15 97.7433 7.9501 1 150 97.7433 7.9501 INE001A14LQ6 HDFC 364D 16-Nov-15 97.6186 7.9501 1 25 97.6186 7.9501 INE001A14LT0 HDFC 364D 19-Nov-15 97.5564 7.9500 1 25 97.5564 7.9500 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 97.2403 8.0301 2 100 97.2403 8.0301 INE001A14LY0 HDFC 364D 9-Dec-15 97.1157 8.0299 1 50 97.1157 8.0299 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com