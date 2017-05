Jul 28 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE691I14BY2 L T INFRAST FIN 27D 29-Jul-15 99.9795 7.4840 3 280 99.9795 7.4840 INE205A14BY8 SESA STERLITE 90D 29-Jul-15 99.9797 7.4110 1 100 99.9797 7.4110 INE140A14GU4 PIRAMAL ENTERPRISES 82D 29-Jul-15 99.9797 7.4110 2 85 99.9797 7.4110 INE296A14IX4 BAJAJ FIN 64D 29-Jul-15 99.9795 7.4840 1 75 99.9795 7.4840 INE027E14903 FAMILY CREDIT 64D 29-Jul-15 99.9792 7.5936 1 75 99.9792 7.5936 INE759E14BJ7 LT FINCORP 27D 29-Jul-15 99.9795 7.4840 1 50 99.9795 7.4840 INE742O14153 RELIANCE RETAIL 60D 31-Jul-15 99.9384 7.4993 3 225 99.9384 7.4993 INE860H14SI2 ADITYA BIRLA FIN 60D 31-Jul-15 99.9372 7.6455 1 100 99.9372 7.6455 INE001A14MT8 HDFC 88D 3-Aug-15 99.8774 7.4673 1 330 99.8774 7.4673 INE463A14EC3 BERGER PAINTS INDIA 31D 3-Aug-15 99.8769 7.4978 1 5 99.8769 7.4978 INE008I14CU5 COX AND KINGS 60D 4-Aug-15 99.8326 8.7434 1 5 99.8326 8.7434 INE001A14MV4 HDFC 90D 10-Aug-15 99.7432 7.8311 1 25 99.7432 7.8311 INE114A14BS4 SAIL 61D 10-Aug-15 99.7380 7.3755 1 15 99.7380 7.3755 INE580B14DV4 GRUH FIN 61D 24-Aug-15 99.4686 7.4999 1 5 99.4686 7.4999 INE916D14VK1 KOTAK MAH PRIME 60D 1-Sep-15 99.2970 7.6003 1 5 99.2970 7.6003 INE140A14GM1 PIRAMAL ENTERPRISES147D 11-Sep-15 99.0899 7.4497 2 100 99.0899 7.4497 INE916D14UB2 KOTAK MAH PRIME 329D 11-Sep-15 99.0744 7.7500 1 5 99.0744 7.7500 INE165K14098 JHAJJAR POWER 89D 16-Sep-15 98.9414 7.8105 1 50 98.9414 7.8105 INE660A14NB7 SUNDARAM FIN 61D 21-Sep-15 98.7369 8.4896 1 95 98.7369 8.4896 INE261F14731 NABARD 180D 21-Sep-15 98.8839 7.4904 1 50 98.8839 7.4904 INE020E14EJ8 STCI FIN 339D 25-Sep-15 98.7757 7.8001 1 25 98.7757 7.8001 INE001A14LK9 HDFC 364D 12-Oct-15 98.4325 7.7500 3 250 98.4325 7.7500 INE296A14II5 BAJAJ FIN 364D 12-Oct-15 98.4156 7.8350 2 50 98.4156 7.8350 INE001A14ND0 HDFC 121D 16-Oct-15 98.3191 7.8002 1 200 98.3191 7.8002 INE001A14LN3 HDFC 364D 21-Oct-15 98.2477 7.7500 3 700 98.2477 7.7500 INE001A14NF5 HDFC 116D 26-Oct-15 98.1141 7.7953 3 425 98.1130 7.8000 INE749A14DW5 JINDAL STEEL POWER 162D 27-Oct-15 97.4691 10.4150 1 250 97.4691 10.4150 INE020E14EL4 STCI FIN 363D 27-Oct-15 98.0104 8.1423 1 60 98.0104 8.1423 INE001A14NL3 HDFC 112D 10-Nov-15 97.7751 7.9102 5 250 97.7751 7.9102 INE020E14ER1 STCI FIN 363D 10-Nov-15 97.6685 8.2982 1 25 97.6685 8.2982 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 95.3073 7.7800 2 150 95.3073 7.7800 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 95.1467 7.7900 1 200 95.1467 7.7900 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 95.1274 7.7900 2 125 95.1274 7.7900 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com