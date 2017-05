Jul 29 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE556F14AW9 SIDBI 28D 30-Jul-15 99.9789 7.7031 1 300 99.9789 7.7031 INE306N14EX3 TATA CAP FIN SERV 71D 31-Jul-15 99.9586 7.5586 1 100 99.9586 7.5586 INE738C14AU4 BHARAT ALUMINIUM 81D 31-Jul-15 99.9589 7.5038 1 50 99.9589 7.5038 INE975F14FW0 KOTAK MAH INVEST 43D 31-Jul-15 99.9557 8.0883 1 50 99.9557 8.0883 INE958G14PX1 RELIGARE FINVEST 70D 31-Jul-15 99.9545 8.3075 1 30 99.9545 8.3075 INE001A14MT8 HDFC 88D 3-Aug-15 99.8974 7.4975 3 255 99.8974 7.4975 INE001A14MU6 HDFC 88D 4-Aug-15 99.8777 7.4490 2 150 99.8777 7.4490 INE860H14SM4 ADITYA BIRLA FIN 60D 4-Aug-15 99.8987 7.4024 1 25 99.8987 7.4024 INE688I14BW2 CAP FIRST 58D 7-Aug-15 99.8031 8.0011 1 50 99.8031 8.0011 INE261F14780 NABARD 90D 12-Aug-15 99.6976 7.9079 1 100 99.6976 7.9079 INE580B14DU6 GRUH FIN 64D 21-Aug-15 99.5410 7.6503 1 5 99.5410 7.6503 INE169A14BT6 COROMANDEL INT 62D 24-Aug-15 99.4944 7.4193 1 10 99.4944 7.4193 INE001A14LM5 HDFC 313D 25-Aug-15 99.4591 7.6347 1 25 99.4591 7.6347 INE202B14DR3 DEWAN HOUSING FIN 91D 3-Sep-15 99.2443 7.7203 1 75 99.2443 7.7203 INE121A14LC2 CHOLAMANDALAM 91D 7-Sep-15 99.1997 7.5504 2 50 99.1997 7.5504 INE114A14BX4 SAIL 60D 8-Sep-15 99.2010 7.3496 1 5 99.2010 7.3496 INE134E14634 PFC 73D 10-Sep-15 99.1274 7.6501 1 5 99.1274 7.6501 INE134E14634 PFC 73D 10-Sep-15 99.1323 7.4298 1 5 99.1323 7.4298 INE165K14098 JHAJJAR POWER 89D 16-Sep-15 98.9900 7.6002 1 50 98.9900 7.6002 INE660A14NA9 SUNDARAM FIN 91D 18-Sep-15 98.9482 7.7598 1 5 98.9482 7.7598 INE660A14NB7 SUNDARAM FIN 61D 21-Sep-15 98.9085 7.5999 1 5 98.9085 7.5999 INE891K14651 AXIS FIN 125D 20-Oct-15 98.2572 7.8001 2 150 98.2572 7.8001 INE001A14NF5 HDFC 116D 26-Oct-15 98.1453 7.7501 3 200 98.1453 7.7501 INE001A14MZ5 HDFC 153D 28-Oct-15 98.0979 7.7772 2 200 98.0804 7.8502 INE975F14DW5 KOTAK MAH INVEST 365D 3-Nov-15 97.9004 8.0700 1 0.35 97.9004 8.0700 INE001A14LP8 HDFC 364D 4-Nov-15 97.9358 7.8501 1 25 97.9358 7.8501 INE001A14LX2 HDFC 364D 3-Dec-15 97.3149 7.9299 1 50 97.3149 7.9299 INE001A14LY0 HDFC 364D 9-Dec-15 97.1916 7.9300 1 50 97.1916 7.9300 INE975G14643 ILFS TRANSPORTATION175D 14-Dec-15 96.3352 10.0619 1 25 96.3352 10.0619 INE001A14ME0 HDFC 364D 29-Dec-15 96.7522 8.0081 1 75 96.7522 8.0081 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 95.2667 8.0600 2 50 95.2667 8.0600 INE556F14AR9 SIDBI 353D 14-Mar-16 95.3517 7.7700 2 25 95.3517 7.7700 INE556F14AL2 SIDBI 364D 16-Mar-16 95.3324 7.7699 1 50 95.3324 7.7699 INE556F14AS7 SIDBI 364D 24-Mar-16 95.1778 7.7701 1 150 95.1778 7.7701 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com