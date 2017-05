Jul 30 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE110L14365 RELIANCE JIO INFO 58D 31-Jul-15 99.9796 7.4319 4 490 99.9795 7.4840 INE774D14HY4 MAH MAH FIN SERV 78D 31-Jul-15 99.9795 7.4840 3 300 99.9795 7.4840 INE511C14MY2 MAGMA FINCORP 59D 31-Jul-15 99.9785 7.8638 4 250 99.9795 7.4840 INE742O14153 RELIANCE RETAIL 60D 31-Jul-15 99.9796 7.4329 2 250 99.9796 7.4475 INE523E14NW5 L T FIN 84D 31-Jul-15 99.9795 7.4840 2 225 99.9795 7.4840 INE916D14VE4 KOTAK MAH PRIME 86D 31-Jul-15 99.9795 7.4840 1 150 99.9795 7.4840 INE033L14CL6 TATA CAP HOUSING 70D 31-Jul-15 99.9793 7.5571 2 100 99.9793 7.5571 INE851M14CX4 VOLKSWAGEN FIN PVT 56D 31-Jul-15 99.9795 7.4840 1 100 99.9795 7.4840 INE028E14AL5 KOTAK SECURITIES 67D 31-Jul-15 99.9795 7.4840 1 75 99.9795 7.4840 INE759E14BK5 LT FINCORP 29D 31-Jul-15 99.9788 7.7396 1 50 99.9788 7.7396 INE958G14PX1 RELIGARE FINVEST 70D 31-Jul-15 99.9772 8.3239 1 40 99.9772 8.3239 INE860H14SI2 ADITYA BIRLA FIN 60D 31-Jul-15 99.9795 7.4840 1 25 99.9795 7.4840 INE860H14SJ0 ADITYA BIRLA FIN 63D 3-Aug-15 99.9126 7.9822 1 300 99.9126 7.9822 INE001A14MV4 HDFC 90D 10-Aug-15 99.7977 7.3989 1 5 99.7977 7.3989 INE121A14KX0 CHOLAMANDALAM 90D 11-Aug-15 99.7377 7.9993 1 50 99.7377 7.9993 INE261F14780 NABARD 90D 12-Aug-15 99.7389 7.3501 1 100 99.7389 7.3501 INE742O14187 RELIANCE RETAIL 68D 12-Aug-15 99.7514 7.5804 1 5 99.7514 7.5804 INE261F14798 NABARD 88D 21-Aug-15 99.5818 7.2992 1 5 99.5818 7.2992 INE001A14LM5 HDFC 313D 25-Aug-15 99.4406 7.8973 1 25 99.4406 7.8973 INE514E14IS2 EXIM 60D 25-Aug-15 99.4855 7.5505 1 5 99.4855 7.5505 INE110L14449 RELIANCE JIO 60D 25-Aug-15 99.4923 7.4502 1 5 99.4923 7.4502 INE881J14JL7 SREI EQUIPMENT FIN 58D 28-Aug-15 99.3938 7.9504 1 5 99.3938 7.9504 INE532F14UN7 EDELWEISS FIN SERV 32D 31-Aug-15 99.3338 7.6498 3 865 99.3338 7.6498 INE531F14BP4 EDELWEISS SECURITIES 32D31-Aug-15 99.3338 7.6498 1 300 99.3338 7.6498 INE804I14KD6 ECL FIN 32D 31-Aug-15 99.3338 7.6498 1 200 99.3338 7.6498 INE532F14UN7 EDELWEISS FIN SERV 32D 31-Aug-15 99.3545 7.6496 1 25 99.3545 7.6496 INE296A14JA0 BAJAJ FIN 62D 1-Sep-15 99.3459 7.5100 1 50 99.3459 7.5100 INE069A14GB5 ADITYA BIRLA NUVO 60D 1-Sep-15 99.3303 7.6903 1 25 99.3303 7.6903 INE336K14061 CLP WIND FARMS 90D 3-Sep-15 99.2765 7.6001 1 100 99.2765 7.6001 INE205A14CS8 VEDANTA 57D 10-Sep-15 99.1668 7.4798 1 10 99.1668 7.4798 INE691I14CA0 L T INFRAST FIN 73D 28-Sep-15 98.7725 7.5601 1 50 98.7725 7.5601 INE001A14MZ5 HDFC 153D 28-Oct-15 98.1229 7.7583 1 200 98.1229 7.7583 INE001A14NL3 HDFC 112D 10-Nov-15 97.8802 7.7498 2 125 97.8802 7.7498 INE306N14DP1 TATA CAP FIN SERV 364D 10-Nov-15 97.8139 7.9200 2 25 97.8139 7.9200 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 95.2856 8.0620 2 125 95.2867 8.0600 INE236A14EV3 HCL INFOSYSTEMS 245D 21-Mar-16 94.0692 9.7924 1 9 94.0692 9.7924 INE094O14670 DAIMLER FIN SERV 365D 21-Jun-16 92.8233 8.6300 1 25 92.8233 8.6300 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. Reporting procedure remains the same. CP Focus Page : For Primary Market CP Deals : FIMMDA Reporting Platform CP Deals Page : FIMMDA Reporting Platform CP Deals RICS : Contact Mumbai Rate Reporting Unit: + 91 22 6180 7222 / 3317 7222 rru.data@thomsonreuters.com