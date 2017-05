Jul 31 Following are the details of deals in Indian Commercial Papers reported on Clearcorp F-TRAC Platform. ISIN DESCRIPTION MATURITY WTG AVG WTG AVG NO OF TRADED LAST TRADED DATE PRICE YLD% TRADES VALUE* PRICE YIELD ============ ============ ======== ======= ======= ====== ===== =============== INE110L14357 RELIANCE JIO 61D 3-Aug-15 99.9413 7.1460 2 495 99.9413 7.1460 INE774D14IC8 MAH MAH FIN SERV 66D 3-Aug-15 99.9396 7.3531 2 400 99.9396 7.3531 INE155A14GS6 TATA MOTORS 61D 3-Aug-15 99.9404 7.2557 2 195 99.9404 7.2557 INE860H14SJ0 ADITYA BIRLA FIN 63D 3-Aug-15 99.9400 7.3044 2 175 99.9388 7.4506 INE233A14FF0 GODREJ INDUSTRIES 90D 3-Aug-15 99.9404 7.2557 1 50 99.9404 7.2557 INE306N14DA3 TATA CAP FIN SERV 364D 4-Aug-15 99.9195 7.3515 2 300 99.9195 7.3515 INE001A14MU6 HDFC 88D 4-Aug-15 99.9184 7.4521 1 295 99.9184 7.4521 INE511C14MW6 MAGMA FINCORP 60D 4-Aug-15 99.9092 8.2930 1 100 99.9092 8.2930 INE722A14519 SHRIRAM CITY UNION 60D 4-Aug-15 99.9124 8.0005 1 70 99.9124 8.0005 INE573A14102 JK TYRE INDUSTRIES 60D 4-Aug-15 99.9151 7.7537 2 50 99.9151 7.7537 INE657N14BV9 EDELWEISS COMMOD 60D 4-Aug-15 99.9795 7.4840 1 20 99.9795 7.4840 INE860H14SM4 ADITYA BIRLA FIN 60D 4-Aug-15 99.9201 7.2967 1 5 99.9201 7.2967 INE012I14EG2 JM FIN SERV 40D 5-Aug-15 99.8968 7.5414 1 25 99.8968 7.5414 INE001A14MV4 HDFC 90D 10-Aug-15 99.7949 7.5015 2 240 99.7949 7.5015 INE121A14KY8 CHOLAMANDALAM 90D 10-Aug-15 99.7938 7.5419 1 95 99.7938 7.5419 INE572E14585 PNB HOUSING FIN 60D 11-Aug-15 99.7745 7.4994 1 75 99.7745 7.4994 INE261F14780 NABARD 90D 12-Aug-15 99.7589 7.3512 1 250 99.7589 7.3512 INE001A14MW2 HDFC 91D 14-Aug-15 99.7132 7.4988 1 100 99.7132 7.4988 INE010A14204 PRISM CEMENT 60D 14-Aug-15 99.6301 9.6796 1 25 99.6301 9.6796 INE665I14265 COFFEE DAY GLOBAL 365D 19-Aug-15 99.4579 10.4708 1 10 99.4579 10.4708 INE975G14536 ILFS TRANSPORTATION 90D 20-Aug-15 99.4675 9.7702 1 55 99.4675 9.7702 INE657K14BR3 RHC HOLDING PVT 177D 21-Aug-15 99.4830 9.0327 1 60 99.4830 9.0327 INE665I14273 COFFEE DAY GLOBAL 365D 21-Aug-15 99.4006 10.4810 1 20 99.4006 10.4810 INE416L14846 EROS INTERNATIONAL 58D 21-Aug-15 99.3919 10.6340 1 15 99.3919 10.6340 INE896L14476 INDOSTAR CAP FIN 61D 26-Aug-15 99.5265 7.5500 1 5 99.5265 7.5500 INE055A14CN8 CENTURY TEXTILES AND 60D28-Aug-15 99.3958 7.9241 1 200 99.3958 7.9241 INE813S14054 RHC FIN PRIVATE 60D 28-Aug-15 99.2822 9.4247 2 100 99.2822 9.4247 INE036A14BY7 RELIANCE INFRAST 63D 28-Aug-15 99.3083 9.0796 1 30 99.3083 9.0796 INE621H14013 RELIGARE ENTERPRISES 63D28-Aug-15 99.3196 8.9303 1 25 99.3196 8.9303 INE294A14CZ7 BALLARPUR INDUSTRIES60D 28-Aug-15 99.2080 10.4067 1 25 99.2080 10.4067 INE532F14UN7 EDELWEISS FIN SERV 32D 31-Aug-15 99.4169 7.6457 3 900 99.4166 7.6497 INE532F14UN7 EDELWEISS FIN SERV 32D 31-Aug-15 99.3545 7.6496 3 140 99.3545 7.6496 INE804I14KD6 ECL FIN 32D 31-Aug-15 99.4171 7.6431 1 100 99.4171 7.6431 INE657K14CK6 RHC HOLDING PRIVATE 61D 31-Aug-15 99.1644 9.9214 2 75 99.1644 9.9214 INE296A14JA0 BAJAJ FIN 62D 1-Sep-15 99.3163 7.8521 1 200 99.3163 7.8521 INE236A14EP5 HCL INFOSYSTEMS 90D 3-Sep-15 99.1615 9.0777 1 25 99.1615 9.0777 INE208A14923 ASHOK LEYLAND 59D 4-Sep-15 99.2671 7.6995 1 5 99.2671 7.6995 INE010A14212 PRISM CEMENT 60D 14-Sep-15 98.8109 9.7610 1 25 98.8109 9.7610 INE265J14171 JM FIN ASSET 358D 15-Sep-15 98.8896 8.9097 1 25 98.8896 8.9097 INE010A14220 PRISM CEMENT 58D 16-Sep-15 98.7571 9.7738 1 25 98.7571 9.7738 INE657K14CP5 RHC HOLDING PRIVATE 60D 18-Sep-15 98.7431 10.1002 2 140 98.7431 10.1002 INE978J14BG8 TURQUOISE INVEST 88D 21-Sep-15 98.9195 7.6671 1 150 98.9195 7.6671 INE001A14NH1 HDFC 80D 21-Sep-15 98.9386 7.5301 2 75 98.9386 7.5301 INE010A14238 PRISM CEMENT 60D 21-Sep-15 98.6256 9.7817 1 25 98.6256 9.7817 INE001A14NH1 HDFC 80D 21-Sep-15 99.0229 7.3502 1 5 99.0229 7.3502 INE572E14627 PNB HOUSING FIN 60D 21-Sep-15 98.9769 7.6998 1 5 98.9769 7.6998 INE657K14BV5 RHC HOLDING PVT 180D 22-Sep-15 98.6789 9.7729 2 275 98.6353 10.1001 INE001A14NE8 HDFC 90D 24-Sep-15 98.9149 7.7001 1 5 98.9149 7.7001 INE081A14197 TATA STEEL 88D 25-Sep-15 98.9014 7.6499 1 5 98.9014 7.6499 INE121A14LG3 CHOLAMANDALAM 75D 28-Sep-15 98.7755 7.6692 2 100 98.7755 7.6692 INE975G14486 ILFS TRANSPORT 175D 28-Sep-15 98.3858 10.1500 2 75 98.3858 10.1500 INE756I14650 HDB FIN SERV 63D 28-Sep-15 98.8286 7.7252 2 10 98.8249 7.7502 INE660A14NC5 SUNDARAM FIN 62D 28-Sep-15 98.8249 7.7502 1 5 98.8249 7.7502 INE155A14HE4 TATA MOTORS 61D 28-Sep-15 98.8324 7.7002 1 5 98.8324 7.7002 INE121A14LG3 CHOLAMANDALAM 75D 28-Sep-15 98.8099 7.8503 1 5 98.8099 7.8503 INE909H14GX1 TATA MOTORS FIN 67D 29-Sep-15 98.7661 7.6000 1 150 98.7661 7.6000 INE155A14GV0 TATA MOTORS 90D 29-Sep-15 98.8062 7.3500 2 70 98.8062 7.3500 INE001A14NO7 HDFC 61D 29-Sep-15 98.8316 7.5703 1 5 98.8316 7.5703 INE296A14JB8 BAJAJ FIN 84D 30-Sep-15 98.7574 7.5289 4 450 98.7572 7.5300 INE389H14827 KEC INTERNATIONAL 71D 30-Sep-15 98.4915 9.1645 1 25 98.4915 9.1645 INE306N14DP1 TATA CAP FIN SERV 364D 10-Nov-15 97.8347 7.9199 1 15 97.8347 7.9199 INE001A14LY0 HDFC 364D 9-Dec-15 97.2598 7.8500 4 100 97.2598 7.8500 INE532F14TY6 EDELWEISS FIN SERV 180D 9-Dec-15 97.0161 8.5696 1 50 97.0161 8.5696 INE001A14MJ9 HDFC 364D 26-Feb-16 95.5472 8.1001 1 25 95.5472 8.1001 INE261F14814 NABARD 241D 29-Feb-16 95.6624 7.7700 1 25 95.6624 7.7700 INE001A14MN1 HDFC 364D 10-Mar-16 95.3670 8.0600 2 50 95.3670 8.0600 INE261F14707 NABARD 364D 15-Mar-16 95.3825 7.7499 3 75 95.3938 7.7300 INE477L14293 INDIA INFOLINE 323D 5-Apr-16 93.9047 9.5148 1 1 93.9047 9.5148 =============================================================================================== *: Crores Note: F-TRAC Reporting Platform for CP shifted to CDSIL w.e.f. 2-Jun-2014. 